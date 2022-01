Omicron maaaring ‘di kasing lala ng Delta, ngunit ‘di dapat tawagin na ‘mild’: WHO

Sinabi ni Janet Diaz, pinuno ng clinical management ng World Health Organization WHO , na ipinakita ng mga naunang pag-aaral na nabawasan ang peligro ng pagkakaospital mula sa Omicron variant na unang nakita sa southern Africa at Hong Kong noong Nobyembre kumpara sa Delta.

Tila nabawasan din ang peligro ng paglala ng sakit sa mga bata at matatandang tao, aniya sa isang media briefing mula sa World Health Organization WHO headquarters sa Geneva.

Ang pahayag ukol sa nabawasang peligro ng malalang pagkakasakit ay tumutugma rin sa ibang data, kabilang ang mga pag-aaral mula sa South Africa at Inglatera, bagama’t hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye ukol sa mga pag-aaral o edad ng mga kasong sinuri.

Ang impact sa matatanda ay isang malaking katanungan na hindi pa nasasagot tungkol sa bagong variant dahil karamihan sa mga kaso na pinag-aralan ay sa mga nakababatang tao.

Habang ang Omicron ay tila less severe kumpara sa Delta, lalo na sa mga bakunado, hindi ibig sabihin na dapat na itong ikategorya bilang mild, ani director general Tedros Adhanom Ghebreyesus sa parehong briefing sa Geneva.

Tulad ng naunang mga variant, naoospital pa rin ang mga tao dahil sa Omicron at nakakapatay pa rin ito ng mga tao.

Nagbabala siya na ang tsunami ng mga kaso habang tumataas ang global infections ay parehong itinutulak ng Omicron at Delta, ang healthcare systems ay overwhelmed na, ang mga gobyerno ay nahihirapan na kontrolin ang virus, na nakapatay ng mahigit 5.8 milyong katao.

PANOORIN | WHO nagbabala laban sa Omicron complacency:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

‘Bilyon-bilyon nananatiling hindi protektado’

Inulit ni Tedros ang kanyang panawagan para sa higit na pagkakapantay-pantay ng distribusyon at access sa mga bakuna sa buong mundo.

Base sa kasalukuyang rate ng vaccine rollout, 109 na bansa ang mami-miss ang target ng World Health Organization WHO na 70 porsyento ng populasyon ng mundo ang dapat fully vaccinated na pagsapit ng Hulyo, ani Tedros. Ang layunin na ito ay makakatulong upang wakasan ang acute phase ng pandemya.

Ang booster after booster sa maliit na bilang ng mga bansa ay hindi wawakasan ang pandemya habang bilyon-bilyon ang nananatiling completely unprotected, aniya.

Sinabi ni World Health Organization WHO adviser Bruce Aylward na 36 na bansa ang hindi man lang umabot sa 10 per cent vaccination cover. Kabilang sa mga pasyenteng malalang nagkakasakit sa buong mundo, 80 per cent ang hindi bakunado, dagdag niya.

Sa lingguhang epidemiological report ng World Health Organization WHO noong Huwebes, sinabi nito na tumaas ang mga kaso ng 71 per cent, o 9.5 milyon, sa linggo ng Enero 2 mula sa naunang linggo, habang ang mga nasawi ay bumaba sa 10 per cent, o 41,000.

Ang isa pang variant, B.1.640 - unang nadokumento sa ilang bansa noong Setyembre 2021 - ay ilan sa mga mino-monitor ng World Health Organization WHO ngunit hindi malawakang kumakalat, ani Maria van Kerkhove, ang World Health Organization WHO technical lead para sa COVID-19.

May dalawang kategorya na may greater significance ang ginagamit ng World Health Organization WHO upang i-track ang mga variant: variant of concern kabilang ang Delta at Omicron, at variant of interest.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.