[Ulat] May masamang epekto ba ang online learning sa job readiness ng int’l students?

Nasasabik na dumating sa Canada nitong Enero 2 ang international student na si Jessa Saron.

Madaling araw ng Enero 2 dumating si Jessa Saron sa Pearson International Airport sa Toronto. Litrato: RCI

When we disembarked in Vancouver, I really felt the chills in my bones. And when I arrived in Toronto, Ontario and braced the snow while getting out of the airport, ‘yung literal na tagos hanggang buto po 'yung lamig, I was overwhelmed by the cold while amazed at the same time, sabi ni Jessa.

Malaking desisyon sa buhay niya ang umalis sa Pilipinas. Iniwan ni Jessa ang buhay bilang isang certified public accountant at trabaho bilang state auditor sa kanyang pag-alis sa Pilipinas nitong Bagong Taon, Enero 1.

Masayang ipinaalam ni Jessa Saron sa kanyang pamilya sa Pilipinas na ligtas siyang nakarating sa Canada matapos ang 16 na oras na biyahe. Litrato: RCI

Pinili niya na mag-aral ng kursong Business Accounting sa isang kolehiyo sa Ontario na mag-uumpisa na ang klase sa Enero 10.

Ang mga international students gaya niya ang kasama sa tanging mga pinapayagan na makapasok sa Canada kahit pa dumadami ang libo-libong kaso ng COVID-19 na naitatala sa bansa kamakailan.

"I’ve heard from the news that Omicron cases were surging, I was worried that my flight will be cancelled. I’ve heard from other international students also that they were rebooking their flights to arrive earlier than expected in Canada for the fear of another lockdown. So, kinabahan din po ako," aniya.

Nais ni Jessa na palawakin ang kaalaman at magawang makipagsabayan sa kapwa niya mga accountant para sa mas magandang oportunidad sa Pilipinas o maging dito sa North America.

Pero sa huling abiso ng kanyang eskwelahan, inilipat sa online ang klase dahil sa dumadaming bilang ng COVID-19 sa lalawigan ng Ontario.

Masaya na na-experience ni Jessa sa unang pagkakataon ang winter season sa North America. Litrato: RCI

Ayon kay Earl Blaney, isang immigration consultant at policy analyst, malaki ang epekto ng online learning sa mga international students. Nandito man sila sa loob o labas ng bansa. Maliban sa isyu sa kalidad ng naghihintay na trabaho, magiging apektado aniya ang kahandaan ng gagradweyt na estudyante sa labour market ng Canada.

Si Earl Blaney ay isang immigration consultant at policy analyst. Litrato: Earl Blaney ng The Canada Network

“So they are allowing these people who have never been to Canada. Let alone studying from your room in Canada online but even for here, if for the post-graduate work, my concern is how these people could possibly be successful for exactly the same issue that IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) has an issue with like for example adapting in Canadian society. Getting them ready. So there is a major disadvantage right?"

Post-graduate work permit ang ibinibigay na permiso para makapagtrabaho ang mga nakapagtapos na international students sa Canada.

Inanunsyo ng IRCC ang polisiya kung saan pinahihintulutan na ang international students na nag-aaral online maging sa mga nasa labas ng Canada na makapag-apply ng work permit pagka-graduate. Litrato: RCI

Maraming biyahe sa eroplano ang nakansela noong pumutok ang pandemya Marso 2020 at marami sa mga international students ang hindi nakabiyahe mula sa kani-kanilang bansa papuntang Canada. Dito, niluwagan ang patakaran para sa mga nag-aaral online kasama ang mga estudyante na nasa labas pa rin ng Canada mula noong 2020 winter term hanggang sa summer term ng 2022.

Pahayag ni Blaney, bagama't isa itong positibong balita may malawak na epekto ang desisyon na ito para sa mga estudyante.

Online studies are not a good way [of] allowing these people to adjust to life in Canada, to build social network, to adjust in the culture and in society and so on and so forth. And they put them into major disadvantage now to incorporate them in the labour market. That is [even] their messaging pre-COVID-19, banggit ni Blaney tungkol sa polisiya ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC .

Si Blaney ay isang Registered Canadian Immigration Consultant o RCIC na higit isang dekada na sa kanyang propesyon. Kilala na isang public speaker si Blaney at nagbibigay ng kanyang mga sariling komento bilang pribadong policy analyst sa mga isyu tungkol sa imigrasyon ng bansa.

Pinuna ni Blaney ang kahandaan ng mga eskwelahan at ang kakulangan sa pagsasaalang-alang sa kalusugan ng mga estudyante gaya ni Jessa.

"My concern, though, is, you know, her mental well-being, like she's going to handle that period of probably considerable loneliness in this crisis, right? My other concern is what are these schools doing to help fill that gap that they know exists? They know her. She knows it's a little snow that she's going to have a much more difficult time [and] because of her disconnect to the labour market post-graduation. What are they doing to help offset that other than cashing her tuition cheque? Right? What special step is the schools taking to ensure post-grad success for these students? Normally, the answer is minimal," sabi ni Blaney.

Nalungkot man dahil online learning na ang pag-aaral ngayon, naging masaya na rin si Jessa sa pagkakataon na kahit papaano ay nagawa niyang makarating ng Canada.

For me, it would be better to do online learning during winter while my body is still adjusting with the cold weather. I’m not totally happy with it because I am also eager to see my teachers and classmates in person for at least once, ani Jessa.

Well, I hope to get a decent job and pursue CPA. Also, I hope to start my own business at the same time. I am doing my best here for my husband and my family back home.

Pinuna rin ni Blaney ang isyu sa ethics ng foreign education agents kung paano nila inaakit ang international students sa labas ng bansa, ang pagpili ng eskwelahan at kursong pag-aaralan, at ang realidad na naghihintay sa magiging trabaho ng mga ito. Ayon kay Blaney, dehado ang international students saan man sila galing na bansa.

People like Jessa, you know, thankfully that program - any kind of accounting program, the labour market is pretty good. So she got lucky. But you know, what about all these students studying international business? What's going to happen to those people, right? I mean, like, you know, those people don't get skilled jobs, generally speaking, but that's where people are being dumped into these colleges.

Sinubukan ng Radio Canada International (RCI) na kunan ng pahayag ang Immigration Refugee Citizenship Canada tungkol dito. Hinihintay pa ng Radio Canada International RCI ang kanilang pahayag.

Ayon kay Blaney, hangad niya na mapabuti ang kondisyon at magtagumpay ang international students na darating sa Canada.

Isang malalimang pagsusuri sa estado ng education-export sa bansa ang natuklasan ni Blaney na nakatakdang ilabas sa isang publication.