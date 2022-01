Nike kinasuhan ang Lululemon ng patent infringement para sa Mirror Home Gym

Sa isang reklamo na inihain sa U.S. District Court sa Manhattan, inakusahan ng Nike ang mas maliit na kalaban na nilabag ang anim na patents, kasma ang paggamit ng teknolohiya na nagpapahintulot sa users na i-target ang specific levels ng exertion, makipag-kompetensya sa ibang users at i-record ang sarili nilang performance.

Ang Nike na nakabase sa Beaverton, Ore., ay naghahanap ng triple damages para sa alleged willful infringement ng Lululemon, at iba pang variety ng remedies.

Ang Mirror gyms ay nagsisimula sa $1,895 CAD, ayon sa website ng Lululemon (bagong window).

Sinabi ng Lululemon sa isang pahayag: “Ang itinuturing na patents ay overly broad at invalid. Tiwala kami sa aming posisyon at umaasa na madedepensahan namin ito sa korte.”

Sa isang liham sa Nike noong Disyembre 10, 2021, sinabi ng isang abogado ng Lululemon na ang Vancouver, British Columbia B.C. -based na kompanya ay iginagalang ang intellectual property kahit na ni-reject nito ang claims ng Nike.

Binili ng Lululemon ang Mirror noong Hulyo 2020

Binili ng Lululemon ang Mirror, isang at-home fitness company na may interactive workout platform tampok ang live at on-demand classes, sa halagang $453 milyon US noong Hulyo 2020.

Ang athletic apparel makers (bagong window) ay nakinabang sa pandemya habang napuwersa ang mga tao na magtrabaho o gumugol ng mas maraming oras sa bahay at ipagpalit ang dressier clothing sa hoodies, leggings at iba pang casual wear.

Ngunit nagbabala ang Lululemon noong nakaraang buwan na ang pagkalat ng Omicron coronavirus variant ay maaaring bawasan ang sales ng kanilang apparel dahil sa supply chain issues at potensyal na pagsasara ng mga tindahan.

Kinalahati rin nito ang fiscal year sales forecast para sa Mirror sa range na $125 milyon hanggang $130 milyon US.

Sa trading nitong hapon sa New York, ang shares ng Lululemon ay bumaba sa 4.5 per cent sa $363.62 US, habang ang Nike ay bumaba naman sa 2.1 per cent sa $162.91 US.

Isang artikulo nina Jonathan Stempel (bagong window), Blake Brittain (bagong window), Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.