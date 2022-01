Canada nahuhuli sa ipinangakong vaccine donations sa ibang bansa

Noong 2021, nangako ang Canada na magdo-donate ng 50 milyong COVID-19 vaccine doses mula sa sarili nitong mga kontrata at 150 milyon pa sa pamamagitan ng financial contributions sa COVAX vaccine sharing alliance.

Sa ngayon, nag-donate na ang Canada ng 12.7 milyon na direct doses at $545 milyon na cash para makabili ng 87 milyon pa.

Sinabi ng COVAX na hindi pa nito maiuulat ang specifics ukol sa doses na binili dahil nakikipag-negosasyon pa ito sa presyo sa mga gumagawa ng bakuna.

Ipinangako ng Canada na lahat ng doses at cash donations ay maide-deliver sa pagtatapos ng 2022, ngunit sinabi ng mga kritiko — kabilang ang World Health Organization Director General na si Tedros Adhanom Ghebreyesus — na ang mga bansa tulad ng Canada ay nag-iimbak ng mga bakuna sa kapinsalaan ng mga mahihirap na bansa.

Ang pagwawakas ng health inequity ay nananatiling susi sa pagwawakas ng pandemya, ani Tedros noong huling bahagi ng Disyembre. Sa buong 2021, nagbabala ang mga eksperto na habang kumakalat ang virus na sanhi ng COVID-19, mas mabilis itong magmu-mutate, at magbibigay daan sa pagsulpot ng bagong variant na kayang iwasan ang bakuna na naibigay na.

Ang peligro ay naging realidad noong Nobyembre sa pagkakadiskubre ng Omicron, isang variant na may maraming mutations na sanhi ng milyong-milyong impeksyon sa mga fully vaccinated na indibidwal.

Habang ang mga bakuna ay tila gumagana laban sa matinding karamdaman, ang pagsabog ng mga bagong kaso ay pabigat pa rin sa mga ospital at ibinalik ang Canadians sa lockdowns at pagsasara ng mga eskuwelahan na inasahan nilang tapos na.

Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau sa year-end interview ng The Canadian Press noong Disyembre na ang Canada ay patuloy na gagawa ng higit sa ating bahagi pagdating sa vaccine donations.

Gaya ng alam ng mga tao, sa kasamaang palad, wala ng kapasidad ang Canada na gumawa ng bakuna sa ating bansa kaya wala tayong domestic production na maaari nating idirekta sa mundo, aniya.

Ngunit ang ginagawa natin sa mga kontrata at vaccine supply na nakuha natin mula sa ibang bansa ay ipapadala ang mga bakuna na binili natin, na binayaran natin, na hindi natin gagamitin, sa mundo.

Sinabi ni Adam Houston, medical policy and advocacy officer ng Doctors Without Borders Canada, na ang Canada ay ginagawa ang kanilang makakaya pagdating sa monetary donations ngunit hindi niya masasabi na ganito rin ang nangyayari sa vaccine donations.

Iginiit niya na kailangan lagyan ng same kind of pressure ng Canada ang mga kompanya para makapag-deliver ng doses para sa donasyon tulad ng ginawa nito para pabilisin ang deliveries sa Canada noong isang taon.

Kapag ang doses na ito ay para sa mga braso ng Canadians, madalas kayang i-move up ng Canada ang delivery ng mga doses na ito, aniya.

Somehow, kapag ang exact same doses mula sa exact same contracts ay mapupunta sa iba, parang hindi natin ginagawa ang same pounding on the table upang siguraduhin na ang doses ay matatanggap ng ibang tao.

Nahuhuli ang vaccination rates

Binigyang-diin niya na ang Canada ay pinahintulutan na maimbak lang ang 10 milyong doses sa federal stockpile ng ilang buwan, at halos ganoon din kadami sa provincial freezers, sa halip na ipadala sa mga lugar kung saan maaari itong magamit agad.

Ang mga doses na iyon ay maaaring nakasagip ng buhay maraming buwan na ang nakaraan, aniya.

Kinuha ng Canada ang stockpile na iyon noong Disyembre nang tumama ang Omicron at nagsimula ang booster campaign.

Ngunit pumirma na ng kontrata ang Canada sa Pfizer at Moderna para mag-deliver ng 65 at 35 milyon na booster doses sa 2022, at mayroon pa itong 17 milyon na doses mula sa 2021 contracts sa Oxford-AstraZeneca at Johnson & Johnson — mga bakuna na napagpasyahan ng Canada na hindi na nito gagamitin.

Umasa ang COVAX na makakapag-deliver ng dalawang bilyong doses sa low at middle-income nations sa pagtatapos ng 2021 ngunit nakapagbigay lang ng mas kaunti sa kalahati dahil sa mabagal na donasyon mula sa mayayamang bansa at pagkaantala ng deliveries mula sa vaccine makers.

Target ng World Health Organization WHO na mabakunahan ang 40 porsyento ng populasyon sa bawat bansa pagsapit ng Disyembre 31, ngunit mahigit 90 na bansa ang na-miss ang markang iyon.

At 36 na bansa ang hindi man lang umabot sa 10 porsyento. Ang bagong layunin ay 70 porsyento pagsapit ng Hulyo.

May pag-asa na magkakaroon ng mas maraming available doses sa 2022 upang lumuwag ang supply crunch, maraming bakuna rin ang handa nang maaprubahan, kasama ang Novavax.

Ang Canada ay may kontrata na bumili ng 52 milyon na doses ng bakunang iyon at sinabi ng Houston na kailangang kumilos ng mabilis upang ma-donate ang lahat ng iyon.

Isang artikulo ni Mia Rabson (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.