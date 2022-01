Mga imigrante sa B.C. idinetalye ang diskriminasyon sa likod ng legal problems

Ang report (bagong window) — ng Inter-Cultural Association of Greater Victoria — ay batay sa in-depth interviews ng 20 imigrante tungkol sa kanilang mga karanasan habang nagdadaan sa legalities ng employment, housing, imigrasyon at parehong family at criminal law.

Sinabi ng researcher na si Florentien Verhage na kasama sa mga taong kanyang nakausap ay mga imigrante na well established na sa Canada at mga taong kadadating pa lamang. Ang vast majority ay may bachelor's degree.

Isang bagay ang napakalinaw sa lahat ng aking mga pag-uusap sa mga indibidwal na ito na ang diskriminasyon ay palaging associated sa maraming mga legal na problema na nararanasan ng mga imigrante, ani Verhage sa interbyu ng CBC News.

Ngunit madalas, hindi iyon parte ng kanilang pagpapasya na i-challenge o i-take up o i-pursue pa ito dahil kadalasan, ang pakiramdam nila ay wala naman mangyayari.

Canadian Legal Problems Survey

Ang report na may 56 na pahina ay isang complement sa Canadian Legal Problems Survey (bagong window), isang proyekto ng Statistics Canada sa ngalan ng Justice Department at iba pang federal departments upang ma-identify ang uri ng mga seryosong legal problems na mayroon ang mga tao, at paano nila sinubukan na resolbahin ito at ano ang impact nito sa kanilang buhay.

Kinontak ng Justice Department ang researchers upang magsagawa ng qualitative, in-depth research sa legal problems na hinaharap ng partikular na mga populasyon, kabilang ang sexual minorities sa Western Canada at mga imigrante sa London at Toronto.

Kasama sa participants ng pag-aaral ang 10 kalalakihan and 10 kababaihan. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ininterbyu ni Verhage ang 10 kalalakihan at 10 kababaihan. Siyam ang nagpunta sa Canada bilang economic immigrants at pito ang dumating sa pamamagitan ng family sponsorship. Dalawa ang may refugee backgrounds at dalawa ang temporary residents.

Karamihan ng participants ay galing sa Asya; dalawang tao ang nagmula sa Africa, dalawa ang nagmula sa Middle East, dalawa mula sa Latin America at isa mula sa Ukraine.

Ang impormasyon ay nakalap sa pagitan ng Hulyo at Nobyembre 2020, ngunit inilabas lang ng Justice Department ang report nitong mga nakaraang linggo. Ang resulta ay hindi maaaring i-generalize sa mas malaking populasyon ng mga imigrante.

Sinabi ni Verhage na ang bulto ng diskriminasyon na kanyang narinig ay tungkol sa housing at employment.

Ang mahirap sa maraming kaso ng diskriminasyon ay kalimitan ang participants ay hindi lubusang sigurado na ito ang rason kung bakit sila binabalewala dahil ang mga landlord at employer ay nagbibigay ng ibang dahilan kung bakit hindi nila nakuha ‘yung trabaho o ‘yung bahay, ayon sa report.

Kasama sa mga halimbawa na binanggit sa report ay mga injury sa trabaho at ang panloloko ng employer para magtrabaho sa kanila ng libre matapos itong mangako verbally ngunit nabigong ilagay sa writing ang kasunduan. Ang isa sa participants ay gumugol ng tatlong buwan upang mabayaran siya ng employer na na-bankrupt.

Nagsalita rin ang participants tungkol sa kanilang problema sa pag-a-access ng government services, insurance at child tax benefits. Ikinuwento ng ilang interviewees na sila ay naloko.

Sinabi ni Verhage na habang mas nagiging komplikado ang legal issues, mas lumalaki ang consequences para sa mga taong sinusubukan na ipaglaban ang kanilang karapatan pagdating sa mga isyu tulad ng child custody.

Nagsimula ang report mula sa pahayag ng dalawa sa mga taong ininterbyu ni Verhage: Ang maliliit na bagay ay nag-i-spiral out of control kapag nangyayari ito sa mga newcomers, at, People, hindi lahat ng mga tao ay nakakamtan ang hustisya! Ang hustisya ay nangyayari kapag ramdam ng lahat ng tao na sila ay ligtas, hindi ko nararamdaman na ako'y ligtas, I feel vulnerable.

Ipinapakita ng report na ito na dahil sa prejudice kaya napagkaitan ng trabaho o bahay, habang nahihirapan na i-navigate ang isang sistema na hindi lubos na nauunawaan ang mga batas at ang sariling mga karapatan, habang sinusubukang matutunan ang isang bagong wika at magsimula ng bagong buhay, talagang nauuwi ito sa pakiramdam na wala ka ng kontrol, ayon sa report.

'Not how it's supposed to work'

Tinutukoy ng report ang 42 legal na problemang kinakaharap ng 20 interviewees. Ang participants ay humanap ng legal recourse upang maresolba ang 18 sa mga problemang ito sa pamamagitan ng mga kinatawan tulad ng small claims court, family court o WorkSafeBC.

Binanggit ni Verhage ang halimbawa ng isang babae na palaging nilalampasan pagdating sa promosyon, ngunit hindi kinilala ang sitwasyon na isang bagay na puwede niyang hamunin bago nagsalita sa isang kakilala na nagtatrabaho sa human resources at isa ring person of colour.

At sinabi ng kakilala ko na, ‘hindi OK iyon, ang naranasan mo is not how it's supposed to work, at ito ang puwede mong gawin para maiwasto ang sitwasyon, ani Verhage.

Sinabi ni Verhage na kinilala ng mga participant ang pangangailangan para sa greater access sa legal aid at mga tao na maaaring tulungan ang mga imigrante na i-navigate ang procedures at organizations na maaaring mahirap para sa sinuman na mainitindihan.

Ang isa sa mga call to action ay magkaroon ng mas maraming resources na available, aniya.

Ang lahat ng iyon ay nagiging mas madali sa oras na nakakita sila ng isang taong maaari nilang kausapin sa telepono o makilala sa Zoom. Ang koneksyon na iyon ay higit sa pagpapadala ng ilang impormasyon at pagkuha ng cut-and-paste na sagot o anumang uri ng website.

Isang artikulo ni Jason Proctor (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.