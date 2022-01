Canada hinimok na iantala ang trucker vaccine mandate para protektahan ang supply chain

Sisimulan ng Canada ang pagre-require ng proof of vaccination para sa lahat ng truckers sa Enero 15.

Nagbabala ang ilan na ang mandate ay makakaapekto sa libo-libong manggagawa sa isang industriyang naghihikahos na mula sa kakulangan ng mga driver.

May mga seryosong consequences sa supply chain kung ipapatupad ang polisiya na ito, ani MP Melissa Lantsman, ang transport critic ng Conservatives.

Si MP Melissa Lantsman, kaliwa, ang transport critic ng Conservatives. Kasama niya sa litratong ito si Peter Kent (archives). Litrato: CBC

Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa binibigyan [ng Liberals] ang Canadians at ang industriya ng assurances na kailangan nila na hindi na lalala ang problema.

Nagpadala si Lantsman ng isang liham kay Transport Minister Omar Alghabra ngayong linggo at hinihiling niya sa gobyerno na mas marami pa ang gawin upang suportahan ang trucking industry kung ipapakilala ang mandate as planned.

Ang global supply chains ay nasa ilalim ng matinding strain sa buong panahon ng COVID-19 pandemic, na nagresulta sa malawakang shipping delays (bagong window) at shortages ng ilang produkto.

Ang mga nangangamba ukol sa plano ng gobyerno na mag-require ng bakuna para sa mga trucker ay sinasabi na ang kawalan ng mas maraming driver ay maaaring pagbantaan ang movement ng essential supplies, tulad ng pagkain at construction materials, at gawing mas mahirap para sa maliliit na negosyo na i-deliver ang kanilang produkto sa mga customer.

Hiniling ng Canadian Trucking Alliance (CTA), Canadian Chamber of Commerce at Canadian Manufacturers and Exporters sa pederal na gobyerno na tanggalin o i-postpone ang mandate.

Hindi nagpahiwatig ang Liberal na gobyerno kung balak nitong baguhin o i-delay ang mandate.

Industriya maaaring mawalan ng libo-libong drivers

Ineestima ng Canadian Trucking Alliance CTA na humigit-kumulang 10 hanggang 20 porsyento ng Canadian truckers — sa pagitan ng 12,000 at 22,000 na mga manggagawa — ang mapupuwersang umalis sa trabaho kapag ipinatupad na ang mandate.

Ang kawalan na iyon ang magpapalala sa kalagayan ng nahihirapan na industriya. Naharap na ang Canada sa shortage ng 20,000 drivers noong tagsibol ng 2021.

Sinabi ni Stephen Laskowski, presidente ng Canadian Trucking Alliance CTA , na ang dagdag na kawalan ay makakaapekto sa mas maliliit na kompanya na walang pera o abilidad na makakuha ng trucking services sa isang market na kaunti lang ang available drivers.

Ang ilang sektor ng ekonomiya ay maaaring kaunti lang ang disruption, sinabi niya sa CBC News. Ang iba ay hindi kayang maging ganun ka-competitive… mararanasan nila ang mas maraming epekto.

Ineestima ng Canadian Trucking Alliance CTA na 70 porsyento ng $650 bilyon na kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Canada ay mino-move ng truck.

Ang mga trucker na hindi bakunado ay hindi papayagan na tumawid ng border ng Canada simula Enero 15 (bagong window).

Sinabi ni Perrin Beatty, presidente ng Canadian Chamber of Commerce, na ang disruption na dulot ng mandate ay mahahalata na ng buong bansa kinalaunan.

Makakakita tayo ng shortages sa mga goods sa tindahan, ani Beatty.

‘Walang excuse’ para hindi magpabakuna

Sinabi ni Laskowski na ang vaccination rates sa loob ng trucking industry ay sinasalamin ang mas malaking populasyon ng Canada.

Ayon sa CBC News data (bagong window), 80.6 porsyento ng eligible Canadians ang nakatanggap na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine, habang 86.9 porsyento ang nakakuha na ng isang dose.

Dagdag pa ni Laskowski ang vaccination rates ay nag-iiba sa pagitan ng trucking companies, ang ilan ay nagre-report ng rates na malapit sa 100 porsyento at ang iba naman ay nagre-report ng rates na mas mababa sa 50 porsyento.

Sa kanyang liham sa gobyerno, sinabi ni Lantsman na ang truckers na nagtatrabaho mag-isa sa kanilang mga sasakyan ay nagprepresenta ng mababang panganib para sa COVID-19 transmission. Gayunpaman, sinasabi ng ilang health experts na ang truckers na nagbibiyahe ng mahahabang distansya sa buong kontinente ay maaaring magdala ng novel coronavirus.

Dahil sa dumadaming variant, walang excuse at all ngayon para hindi ka magpabakuna, ani Timothy Sly, isang epidemiologist at professor emeritus sa School of Occupational and Public Health sa Ryerson University.

Sa email sa CBC News, hindi sumagot ang opisina ni Alghabra sa tanong ukol sa mandate at kung maaari pa itong magbago.

Ang gobyerno ay committed na patuloy na makipagtulungan collaboratively upang makahanap ng mga solusyon sa logistical challenges na sumulpot mula noong magsimula ang pandemya, sulat ng isang tagapagsalita.

Isang artikulo ni Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters at The Canadian Press.