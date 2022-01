Essential services sa buong Canada tinamaan ng staff shortages dahil sa COVID-19

Pinupuwersa ng labis na nakakahawang Omicron variant ang maliliit at malalaking negosyo sa buong Canada na isara ang kanilang pintuan o pinipilit ang kanilang potentially infected na mga empleyado na mag-isolate. Ngunit ang staffing shortages ay nagiging isyu na rin sa ilang emergency services.

Halimbawa, maraming police services sa buong bansa ang nag-ulat ng mas mataas na lebel ng front-line officers na hindi nakakapasok dahil sa sakit o isolation na sanhi ng COVID-19.

Maraming alalahanin at nagkakaroon na ito ng epekto, ani Tom Stamatakis, national president ng Canadian Police Association.

Hindi lahat ng siyudad ay apektado. Sinabi ng Vancouver Police Department noong Miyerkules na sa kasalukuyan wala pa silang concerns sa staffing levels.

Ngunit sa Winnipeg, inanunsyo ng police chief ng siyudad noong Miyerkules na magdedeklara siya ng state of emergency para sa Winnipeg Police Service dahil nahaharap ito sa mga totoong hamon ahead.

Ang kasalukuyang sitwasyon sa COVID-19 ay matinding naapektuhan ang aming staffing sources, ani Chief Danny Smyth sa isang pahayag.

Winnipeg police chief Danny Smyth nagdeklara ng state of emergency dahil sa staffing levels. Litrato: CBC / Trevor Brine

Sa humigit-kumulang 1,900 police service employees, mayroong 90 active COVID-19 cases sa kasalukuyan at 170 personnel ang nasa COVID-19-related leave, aniya. Ang pagdedeklara ng state of emergency ay binigyan siya ng mas malaking puwang para sa redeployment ng mga officer para palakasin ang hanay ng general patrol.

Ang ibang siyudad ay nahaharap din sa shortages ng kanilang police staff. Sa Edmonton, mga walong porsyento ng police services staff ang hindi pumapasok dahil sa COVID-19.

Sa Calgary, ang police service ng siyudad ang may pinakamataas na numero ng coronavirus infections sa kanilang mga empleyado mula ng magsimula ang pandemya, ayon kay Susan Henry, chief ng Calgary Emergency Management Agency (CEMA).

Upang mabawasan ang disruption sa emergency services nagsimulang mag-redeploy ng mga officer ang Calgary police sa ibang area ng organisasyon upang suportahan ang front-line workers na nagkukulang na bago pa ang wave na ito ng COVID-19, aniya sa isang news conference noong Miyerkules ng umaga.

Magkakaroon ito ng epekto sa ibang serbisyo na ibinibigay ng Calgary police, kasama ang proactive community policing, youth intervention at support services, gayundin ang mas matagal na imbestigasyon para sa ilang offences, aniya.

Gayunpaman, sinabi ni Stamatakis ng Canadian Police Association na kahit na may police staffing shortages, hindi pa siya nakarinig ng massive cases ng infection na nakaapekto sa deployment.

PANOORIN | Workforces sa buong Canada nahaharap sa disruptions sa gitna ng Omicron surge:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sa palagay ko ang epekto nito sa deployment sa ngayon ay nama-manage either through redeploying resources o ang pagpasok ng mga tao ng overtime, aniya.

Naniniwala siya na ang pulisya ay palaging magkakaroon ng resources upang mag-deploy sa 911, sa life threatening at safety-type na mga tawag. Ngunit maaaring walang kapasidad para magpadala ng units sa mas hindi seryosong krimen, aniya.

Kapag nag-redeploy ka ng iyong resources, sisimulan mong i-collapse ang units, follow up units, investigative units. Pero ang problema dito ay hindi nagagawa ang trabaho at nabibinbin lang doon, aniya.

Na pagkatapos ay nagpapahina sa posibilidad ng matagumpay na pagsisiyasat at sa huli ay pag-uusig.

Bukod sa pulisya, naaapektuhan din ng COVID-19 ang staffing levels ng mga bumbero at paramedics sa ilang siyudad.

Montreal firefighters tinulungan ang isang lalaki sa seniors residence kasunod ang sunog noong Abril. Litrato: La Presse canadienne / Graham Hughes

Sinabi ni Erin Madden, ang tagapagsalita ng Winnipeg Fire Paramedic Service, sa email sa CBC News na limang porsyento ng kanilang workforce ang kumpirmado na may COVID-19.

Patuloy na minomonitor ng departamento ang sitwasyon, at nako-cover naman ang karamihan sa staffing shortfalls sa pamamagitan ng overtime, aniya.

Sa Nova Scotia, sinabi ni Charbel Daniel, executive director ng provincial operations ng Emergency Health Services, na nagpapatakbo sa ambulance system ng probinsya, sa email sa CBC News na walang duda na nararamdaman namin ang similar pressure sa aming staff resourcing at scheduling gaya ng ibang frontline healthcare providers sa Nova Scotia at jurisdictions sa buong mundo.

Sa Edmonton, sinabi ni Chief Joe Zatylny ng Edmonton Fire Rescue Services noong Miyerkules na halos limang porsyento ng front-line na mga bumbero ng hanay ay kasalukuyang hindi nakakapagtrabaho dahil sa COVID-19. Sinabi ni Zatylny na pupunan nila ang kakulangan gamit ang off-duty staff upang masiguro na mami-meet namin ang core service demands.

Sa isang pahayag, sinabi ng Vancouver Fire Rescue Services na: Talagang nakakakita kami ng mas mataas na bilang ng staff na hindi nakakapasok ngunit napapanatili pa rin namin ang aming response capabilities para sa siyudad ng Vancouver.

Sinabi ni Chris Ross, presidente ng Montreal Firefighters Association, na mula ng magsimula ang pandemya, humigit-kumulang 325 members ang nagpositibo sa COVID-19. Ngunit malapit sa 200 ng mga iyon ang nagpositibo sa nakaraang dalawa hanggang tatlong linggo.

Isang kaso ang darating na positibo tapos ilang araw lang mayroon ng tatlo o apat o lima o anim na ibang tao na close contact sa parehong istasyon ang nag-develop na ng sintomas at nag-test ng positibo, aniya. Kaya talagang nagkaroon kami ng unique staffing challenges na hindi pa namin naranasan dati.

Ang staffing shortages ay sinosolusyunan sa pamamagitan ng voluntary at mandatory overtime at sa ilang sitwasyon, pinapabalik ang mga na-infect limang araw pagkatapos ng kanilang isolation, aniya.

Ang executive director ng provincial operations ng Emergency Health Services, na nagpapatakbo ng ambulance system ng Nova Scotia, ay sinabi na nararamdaman nila ang pressure sa kanilang staff resourcing. Litrato: CBC / Tom Ayers

Para naman sa aktuwal na epekto ng staffing shortages sa publiko, maaaring hindi nila ito maramdaman in the sense na ang unang darating na fire truck ay darating pa rin more or less sa parehong oras, ani Ross.

Ngunit ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, o ekstrang fire trucks na darating sa insidente. Ang mga iyon ang darating na medyo from a little bit farther away.

Nitong unang bahagi ng linggo, sinabi ni Matthew Pegg, ang City of Toronto general manager of emergency management, na ang mga bumbero ay ipinapadala muna sa low-priority calls upang siguraduhin na ang parademics ay libreng tumugon sa mga tawag na involve ang seryosong injury o nagre-require ng transport papuntang ospital.

Ang response times, partikular ang low priority calls, ay maaaring tumaas mula pre-pandemic levels, aniya.

Mula airlines hanggang restaurants hanggang slaughterhouses, ang worker shortage sa Canada ay mabilis na kumakalat.

Isang artikulo ni Mark Gollom (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.