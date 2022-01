[Ulat] Grupo, ilang Pinoy sa Ontario nangangamba sa kaligtasan ng anak sa eskwelahan at pasilidad para sa child care

Sinabi ng isang nanay na may dalawang anak at residente sa Toronto na si Susan, hindi tunay niyang pangalan, na nag-aalala siya sa dumadaming bilang nga mga kaso ng COVID-19.

Lima sa kaniyang mga kakilala at kanilang anak ang nagnegatibo sa rapid test kamakailan pero nagpositibo sa isang PCR test.

“Noong December, siniguro nila na bago mag-party makapag-rapid test muna sila -negative. Pagkatapos nun ang isang bata nilagnat kaya ni-rapid test, saka yung ama isang nurse pinahihintulutan pa noon na makapag-PCR test, nagpotibo," sabi ni Susan.

Dalawa ang anak ni Susan. Nag-aaral sa Grade 5 ang kanyang panganay. Hiniling niya na itago ang kaniyang tunay na pangalan para protektahan ang pagkakakilanlan ng kanyang mga anak.

"Unfair talaga yan dahil yung ibang mga magulang kahit na may symptoms ang anak ay pinapapasok pa rin sa eskwela kasi kailangan din nila maghanap-buhay," ani Susan.

Isiniwalat at pinuna ng Ontario National Democratic Party ang isang memo mula sa Ministry of Education Ontario nitong Disyembre 31. Kasabay sa nirepaso na tracing at testing protocols ay ang pagtigil sa reporting sa bilang ng COVID-19 cases sa mga eskwelahan at daycare facilities.

Bagay na kinastigo din ni Ontario NDP Leader Andrea Horwath sa pahayag nito sa social media dahil nakaka-epekto umano ito sa desisyon ng mga magulang sa Ontario para protektahan ang kanilang mga anak.

Kasamang nilalaman sa inilabas na ‘return to school memorandum’ ng Minister of Education na ititigil ang reporting sa mga kaso ng COVID-19 sa eskwelahan at sa child-care facilities.

Palakihin ang larawan (bagong window) Bahagi ng memorandum mula sa Ontario Ministry of Education na isinapubliko naman ng Ontario National Democratic Party. Litrato: Courtesy: Ontario NDP

Dahilan para mangamba ang ilang mga magulang.

Sinabi noon ni Ontario Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore na ang absenteeism sa isang eskwelahan ang magiging pangunahing indicator sa pagkalat ng virus.

Given that Omicron is so rapidly spreading, we're basically reporting on what proportion of students are absent at any given time to allow public health to concentrate on those high-risk settings, sabi ni Dr. Moore.

Maliban sa Filipino Centre Toronto ay aktibo na myembro sa iba't-ibang Filipino organizations si Nitz Redjik na layuning makatulong sa mga Pilipino sa Greater Toronto Area. Litrato: Courtesy: Nitz Rejdik

Sinabi sa panayam ng Radio-Canada International kay Filipino Centre Toronto Director Nitz Rejdik na ang nirepaso na patakaran sa reporting ng COVID-19 cases ay taliwas sa adhikain na monitoring ng Ontario Ministry of Education ng ipamahagi ang rapid test kits sa mga estudyante bago ang holiday break noong Disyembre.

“Balewala din lang iyang mga test kit na yan kung abenteeism lang at ang mga result ay hindi isasama ito sa report," sabi ni Nitz.

Itinulak ng Ontario government sa Enero 17 na ang pagbabalik ng in-person na klase sa mga eskwelahan sa buong probinsya. Ito ay sa gitna ng dumadami at record-level na bilang sa naitalang kaso ng COVID-19 dala ng Omicron variant.

Habang sinuspende ang reporting ng kaso sa COVID-19 sa mga eskwelahan at child care, nabanggit sa memo na patuloy silang tatanggap ng mga isusumite na seryosong pangyayari ng nakompirmang kaso ng virus mula sa mga eskwelahan at child-care facilities.

(Mula kaliwa-pakanan) Wendy Arena, Madelon, Nitz Rejdik, Elvie at si Filipino Centre Toronto President Mary Ann San Juan. Litrato: Courtesy: Nitz Rejdik

“Kung masigla ang aking anak, ngayon ang fear lamang ay baka ito ay magdala ng virus sa bahay [mula sa eskwelahan] at maapektuhan na lahat kami especially sa mga magulang na naghahanap-buhay," dagdag pa ni Nitz na may anak din na nag-aaral sa Grade 8.

Maliban dito nilalaman sa nasabing memorandum ng Ontario Ministry of Education na nirepaso na ang testing protocol at nakapokus sa high risk settings kung saan hindi na kabilang ang mga eskwelahan. Dahil limitado na ang suplay ng take-home PCR self-collection kits ay iniutos na prayoridad mabigyan lang nito ang mga indibidwal na estudyante sa elementarya at sekondarya at mga kawani na nakakaranas ng sintomas na madalas maiuugnay sa COVID-19.

Kinontak ng Radio-Canada International para kunan ng pahayag ang Ministry of Education. Sa tugon ng tanggapan mula kay Ingrid Anderson muling itinuro nito ang naunang pahayag sa binago na testing at contact management ng ministry.

The ministry will provide further information to boards regarding future reporting requirements and the roles of school boards and principals in the ongoing management of COVID-19, saad sa pahayag.

Any questions relating to testing eligibility and criteria, case and contact management, or any decisions relating to these should be directed to the Ministry of Health.

Wala pang tugon ang tanggapan ng Ontario Ministry of Health sa hininging pahayag ng RCI mula sa kanilang tanggapan ukol dito hanggang sa oras ng aming paglalathala.

Sa huling tala ng Ontario government sa minomonitor na COVID-19 cases sa mga eskwelahan noon pang bisperas ng Pasko, Disyembre 24, ay 1097 sa mahigit apat na libong eskwelahan sa buong lalawigan ang may naiulat na kaso ng COVID-19. Noong mga panahong iyon, 24 sa mga eskwelahang ito ang nagsara.