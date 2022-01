Toronto sinipa ang 461 employees dahil ’di sumunod sa COVID-19 vaccine policy deadline

Nagbigay ang siyudad ng figure sa isang news release ngayong Miyerkules, at sinabi na 98 per cent ng kanilang aktibong workforce ay iniulat na sila ay fully vaccinated - na nag-amount sa 32,478 employees. Samantala, 461 na empleyado ang na-terminate.

Ang deadline sa pagsunod sa vaccine policy ng siyudad ay hatinggabi ng Enero 2, isang extension ng dating deadline ng siyudad noong nakaraang taon.

Dahil sa pagtaas ng highly transmissible Omicron variant, ang masiguro na lahat ng City employees ay fully vaccinated ay mas importante ngayon upang makapag-alok tayo ng isang ligtas na workplace at suportahan ang patuloy at ligtas na delivery ng mga serbisyo, lalo na sa critical at essential services, para sa publiko, saad ng release ng siyudad.

Sinabi ng siyudad na 248 employees ang nag-ulat na sila ay may isang dose ng bakuna at ang mga empleyado na iyon ay magkakaroon ng mga meeting sa kanilang mga manager simula ngayong linggo.

Kung sa meeting na iyon ay malalaman natin na wala pa rin silang dalawang doses ng COVID-19 vaccine, maaaring ma-terminate ang kanilang employment sa araw na iyon. Ang konsiderasyon ay ibibigay sa mga empleyado na nag-book na ng appointment para sa pangalawang dose, ayon sa siyudad.

Ang 37 employees na naka-temporary leave ay naghihintay ng desisyon sa kanilang request para sa accommodation. Ang staff na hindi makakakuha ng bakuna dahil sa lehitimong rason na protektado sa ilalim ng Ontario Human Rights Code ay entitled para sa accommodation, saad nito.

Noong Martes, nangako si Mayor John Tory na pananatilihin ng Toronto ang emergency, vaccination at iba pang essential services sa mga darating na araw at buwan, kahit na pinuwersa ng COVID-19-related staffing shortages ang pagsasara ng dose-dosenang city libraries.

Sa isang news conference noong Martes, sinabi ni Tory na ang siyudad ay magre-redeploy ng staff mula sa non-critical departments tungo sa critical ones habang nagpaplano para sa mataas na bilang ng unplanned staff absences dulot ng pagkalat ng nakakahawang Omicron variant.

Tayo ay laser focused sa pagseguro na ang essential at critical city services na inaasahan ng mga residente ay patuloy na maide-deliver, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.