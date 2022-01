The Weeknd inanunsyo ang surprise new album, Dawn FM, na ilalabas sa Biyernes

Inihayag ng Toronto native noong Lunes sa social media na nakatakdang dumating ang Dawn FM sa Biyernes.

Ang trailer para sa album ay naglabas ng clips ng kanyang bagong musika at pinangalanan ang iba pang artists na kasama sa proyekto, kasama ang Canadian comedian na si Jim Carrey, record producer na si Quincy Jones, musician na si Tyler, the Creator at rapper na si Lil Wayne.

Ang Dawn FM ang unang album ng singer mula nang ilabas ang smash hit na After Hours noong 2020, na nagbunga ng ilang hits kasama ang Blinding Lights at Save Your Tears.

Mula noon, nagkaroon siya ng kolaborasyon sa iba pang artists at pinangunahan ang 2021 Super Bowl Halftime show (bagong window).

Hindi malinaw kung paano nakasama si Carrey na lumaki sa Scarborough, Ont. sa bagong album ni The Weeknd, ngunit sinabi ng singer sa isang interbyu sa GQ noong nakaraang taon (bagong window) na naging magkaibigan sila ng The Truman Show star matapos madiskubre na sila ay magkapitbahay sa Los Angeles at parehong interesado sa telescopes.

Isang artikulo ni David Friend (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.