Canada magbibigay ng 140M rapid tests sa mga probinsya at teritoryo ngayong buwan

Sinabi ni Health Minister Jean-Yves Duclos na ang gobyerno ay nasa proseso ngayon ng pagde-deliver ng mga test, na ibibigay sa mga probinsya at teritoryo on a per-capita basis.

Ang 140 milyon na additional tests ay sapat na upang magbigay ng isang rapid test kada linggo, kada isang tao, sa Canada para sa Enero, aniya.

Bago mag-Disyembre, sinabi ng gobyerno na nag-deliver ito ng 85 milyon na rapid tests sa mga probinsya at teritoryo. Habang nagsimulang kumalat ng mabilis ang Omicron coronavirus noong nakaraang buwan, nagbigay pa ng 35 milyon na tests ang gobyerno sa mga rehiyon, ani Duclos.

Ang rush para sa rapid tests ay dumating habang nag-scale back ang maraming rehiyon sa polymerase chain reaction (PCR) testing, ang gold standard ng testing, dahil sa capacity concerns. Ang PCR tests ay inaalok sa pamamagitan ng assessment centres, mga ospital at iba pang health-care settings at nagre-require ng lab analysis.

Ang demand para sa rapid tests ay lumampas sa supply. Ang isang pop-up sa Kitchener, Ont. ay naubusan ng rapid test kits sa loob ng isang oras noong Martes.

Bago mag-Christmas break, humingi ng paumanhin si Ontario Premier Doug Ford matapos maglaho na parang bula ang mga libreng COVID-19 rapid tests na ipinamimigay sa LCBO stores at iba pang lokasyon sa probinsya.

Hindi malinaw kung paano makukuha ng mga Canadians ang tests. Bawat probinsya at teritoryo ang namamahala sa sarili nilang distribution.

Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na ang rapid tests ay makakatulong sa bansa upang makaraos sa pinakahuling ispaik ng caseloads at hospitalizations.

Ang trabaho namin ay kumuha ng as many as we possibly can at dalhin ito sa mga probinsya free of charge. Sila ang magsasabi kung paano ito ipapamahagi sa mga tao, aniya.

"Mayroon tayong stockpiles para sa vulnerable populations at specific usage ngunit ang majority ng rapid tests ay ipapadala sa mga probinsya at teritoryo para maipamahagi nila sa pinakamahusay na paraan upang mapagsilbihan ang kanilang mga mamamayan."

Hinikayat din ni Trudeau ang eligible Canadians na magpabakuna at magpaturok ng booster kung hindi pa nila ito ginagawa.

Let’s be honest, ayaw nating magsimula ang 2022 ng ganito. Naiintindihan ko na ang mga tao ay frustrated, ang mga tao ay pagod na, ang mga tao ay nagkaroon ng holiday season na mas less festive para sa karamihan ng tao sa buong bansa than they would have liked, aniya.

Masasabi ko sa inyo na bilang isang magulang we’re very aware na ang mga bata ay bumalik sa eskuwela virtually at naiintindihan ko na frustrated ang mga tao. Ngunit alam ko rin na alam natin kung paano makakaraos mula rito.

Naglu-look forward tayo sa isang mas magandang spring basta’t patuloy nating gagawin ang ating parte.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Janyce McGregor.