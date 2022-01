Matinding lamig, malakas na hangin at niyebe sa Canada nagbunsod ng weather warnings

Maraming nangyayari sa buong bansa ngayon, ani CBC meteorologist Johanna Wagstaffe. Sa kasong ito, kombinasyon siya ng Arctic air na nasa kanluran at aktibong storm track na nasa silangan.

Nag-post ang Environment Canada ng winter storm watches sa ilang parte ng Vancouver Island, Sunshine Coast at Metro Vancouver, nagbabala ito ng 20 centimetres ng niyebe hanggang Huwebes at may dagdag na peligro ng freezing rain sa Fraser Valley.

Ang pinakahuling forecast ay dagdag pa sa naunang babala ng matinding lamig na mananatili hanggang sa pagtatapos ng linggo sa ilang parte ng Yukon, northern British Columbia B.C. at Elk Valley area ng southeastern British Columbia B.C.

Sinabi ng Environment Canada na ang wind chill temperatures ay maaaring umabot sa -50 sa ilang bahagi ng northern British Columbia B.C. , habang ang temperatura sa North at Central Coast ay maaaring maramdaman ang lamig na -20.

Lamig sinakop ang Prairies

Nagbabala rin ang Avalanche Canada na ang danger ratings ay mataas at ang backcountry travel ay hindi nirerekomenda sa ilang lugar sa South Coast, Sea-to-Sky at Vancouver Island mountains na babagsakan ng humigit-kumulang 100 centimetres ng niyebe mula Bagong Taon.

Sa kabilang banda, halos buong Alberta ay nasa ilalim ng extreme cold alert (bagong window), ang temperatura roon ay inaasahan na bababa sa -50 sa norte at -40 sa natitirang bahagi ng probinsya.

Ganito rin ang istorya sa Saskatchewan (bagong window). Sa Regina, masyadong malamig para makapag-ice skate (bagong window) sa tinatawag na pinakamalaking outdoor skating rink ng siyudad.

Ang forecast highs sa Regina ay -26 C ngayong Miyerkules at -29 sa Huwebes, ayon sa Environment Canada (bagong window).

Sa Manitoba, ang cold Arctic ridge ay magdadala ng overnight lows na –25 C hanggang –30 C sa southern Manitoba (bagong window) Martes ng gabi, sinabi ng Environment Canada sa kanilang extreme cold warning. (bagong window) Ang wind chill ay gagawin ito na parang –40.

Mas malamig pa sa Northern Manitoba, na magkakaroon ng overnight lows na below -30 at wind chill values na -45 o mas mababa sa inaasahan.

Ontario giginawin sa norte, naghahanda para sa malakas na hangin sa timog

Sa Ontario, magkakaroon ng matinding lamig sa norte (bagong window), babala ng Environment Canada, Ang frostbite ay maaaring mag-develop sa loob ng ilang minuto sa exposed skin, lalo na sa wind chill. Kung masyadong malamig para sa iyo na manatili sa labas, masyadong malamig din para sa iyong alaga na manatili sa labas.

Sinabi ni Steven Flisfeder, isang warning preparedness meteorologist sa Environment Canada at Climate Change, sa CBC News na dapat asahan ng rehiyon ang "overall below-seasonal temperatures" (bagong window) para sa buwan ng Enero.

Kahit walang mga babala, ang temperatura ay napakalamig. Kaya limitahan ang iyong oras sa labas as much as possible, at siguraduhin na naka-cover ang exposed skin, aniya. Kung hindi ka dapat lumabas, mas ligtas na manatili sa loob.

Sa southern Ontario, may mga special weather statements at warnings tungkol sa malakas na hangin (bagong window) na ipinost noong Martes, inaasahan ang 70 hanggang 80 km/h na lakas ng hangin Miyerkules ng hapon sa Greater Toronto Area at hanggang 90 km/h sa Kingston, Niagara, Simcoe at Dunnville regions.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.