Iregular na imigrasyon – mga ‘ghost immigrant’ ng Canada

Ang Canada ay may marami din na hindi dokumentadong migrante ngunit sa iba't ibang geographic at political na mga kadahilanan ang problema sa Canada ay tila hindi kasing lala gaya ng sitwasyon sa mga karatig-bansa sa timog, sabi ni Prof. Harald Bauder, program director ng Graduate Program in Immigration and Settlement Studies ng Ryerson University sa Toronto.

Ano ang nasa pangalan? Pagtutuwid sa mga gamit na termino

Bago natin pag-usapan ang isyu, mahalagang ituwid ang ilan sa mga terminolohiya, sabi ni Bauder.

Ang mga mananaliksik ay tutol sa paggamit ng terminong iligal na mga imigrante, sabi ni Bauder.

Maraming tao ang umiiwas sa terminong 'illegal na imigrasyon,' maraming tao ang nag-iisip na ito ay may hindi magandang kahulugan na termino, sabi ni Bauder.

Ayon kay Graham Hudson, associate professor at ang undergraduate program director sa Department of Criminology ng Ryerson University, ang terminong illegal migrant ay kadalasang may konotasyon sa kriminalidad.

Kapag narinig ng isang tao ang 'illegal na migrante' naiintindihan nila na ang migrante ay may ginawang mali, na nilabag nila ang batas at bilang resulta nito ay hindi sila nararapat o hindi karapat-dapat sa mga proteksyon na maari nilang makuha, sabi ni Hudson.

Sa kabila ng mapanganib nila na katayuan sa imigrasyon sa Canada, ang mga iregular na migrante ay may karapatan pa rin sa proteksyon ng pulisya kung sila ay biktima ng isang krimen at sila ay nakakatanggap din ng isang tipo ng health care at sa patas na kondisyon sa pinagtatrabahuhan , sabi ni Hudson.

Ang pagiging iligal ay hindi nag-aalis sa karapatan ng isang tao mula sa mga karapatang pantao, sabi ni Hudson.

Mas karaniwan na ngayon sa mga mananaliksik na gumamit ng mga termino gaya ng undocumented o non-status immigrant o irregular immigrant, sabi ni Bauder.

Ang nakakatawag-pansin para sa akin ay ang partikular na terminong 'illegalized immigrant,' dahil pinapanatili nito ang pariralang 'illegal' ngunit binibigyang-diin nito na may isang pulitikal na proseso kung bakit nagiging ilegal ang tao, sabi ni Bauder. Ito ay legal noon at ang tao ay humantong na hindi na legal sa bansa.

Ilan ang undocumented immigrant sa Canada?

Ang maikling sagot sa tanong na ito ay: Hindi natin alam, sabi ni Bauder.

Alam natin na nariyan sila, alam natin na kapitbahay natin sila, na ipinapadala nila ang kanilang mga anak sa parehong mga eskwelahan na ipinadala natin ang ating mga anak, nakaupo sila sa mga sports stadium kasama natin, sabi ni Bauder. Ngunit bihira maklaro kung sino talaga sila.

Sinabi ni Hudson na tinataya na ang bilang ng mga hindi dokumentadong imigrante sa Canada ay nasa pagitan ng 200,000 at 500,000 batay sa iba't ibang mga tantiya. Sa kawalan ng mapagkakatiwalaang istatistika ng gobyerno, kinailangan ng mga mananaliksik na gumawa ng mga malikhaing pamamaraan upang sukatin ang laki ng bilang sa hindi dokumentadong populasyon na imigrante sa iba't ibang bahagi ng Canada, sabi ni Hudson.

Halimbawa, ang isang pag-aaral na isinagawa sa Ontario noong 2016, ay sinuri ang bilang ng mga tao na gumamit ng emergency rooms sa probinsya na walang provincial health insurance card. Gamit ang data na ito na kanilang pinoproseso upang ibukod ang mga taong maaaring homeless o maaaring may mga expired na card, natukoy ng mga mananaliksik na may hindi bababa sa 60,000 undocumented immigrant sa Ontario pa lang, sabi ni Hudson.

Bakit kaya hindi gumagawa ang federal government ng higit na hakbang upang sukatin ang laki ng problemang ito? Hinala ni Hudson na naisip ng gobyerno na marami sa mga irregular immigrant na ito ay mahalaga para sa ekonomiya ng Canada.

Sino sila at paano sila nakarating sa Canada?

Pinapaligiran ng Atlantic Ocean sa silangan, Pacific Ocean sa kanluran, at ang kinatatakutan na Arctic Ocean, na sarado sa pag-navigate sa halos buong taon, ang Canada kaya kahit papano ay naprotektahan ito sa taglay na lokasyon mula sa malalaking daloy ng mga migrante na nararanasan ng mga bansa sa Middle East, Africa , Europe at maging ang US.

Hindi tulad ng Estados Unidos na nakatanggap ng maraming iligal na pagtawid sa border o iregular na uri ng migration, hindi natin gaanong nakita iyon. Nangyayari ito ngunit sigurado ako na hindi ito ang pangunahing pinaggagalingan sa populasyon na iyon, sabi ni Bauder. Sa Canada, mas pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga estudyante na nag-overstay sa kanilang mga visa halimbawa, mga nabigong refugee claimant na nananatili sa Canada, mga temporary foreign workers pagkatapos mag-expire ang kanilang kontrata.

Dahil sa pag-aatubili ng federal government na harapin ang isyu ng mga undocumented migrant, ang trabaho na pangalagaan ang pangangailangan ng mga imigrante na ito o pagbibigay ng mga serbisyo sa kanila ay napupunta sa kamay ng mga munisipalidad, sabi ni Bauder. Sa katunayan, noong Pebrero 2013, gumuhit sa kasaysayan ng Canadian immigration ang Toronto sa pamamagitan ng pagpapatibay nito bilang isang santuwaryo na syudad. Ito ang naging unang siyudad sa Canada na nagkaroon ng pormal na patakaran para pahintulutan ang mga undocumented migrants na ma-access ang mga serbisyo anuman ang katayuan nila sa imigrasyon.

