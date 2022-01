Mahigit 2,000 Ontarians na may COVID-19 ang nasa ospital, ICU admissions umaakyat pa

Sinabi ng Ministry of Health na may 2,081 pasyente na may COVID-19 ang nasa ospital ngayon, tumaas mula 726 sa parehong panahon noong isang linggo - isang 187 per cent jump.

Katulad nito, may 288 na pasyente ang ginagamot para sa COVID-related na mga karamdaman sa intensive care units, tumaas mula 190 noong nakaraang Miyerkules.

Ayon sa Critical Care Services Ontario, 42 pang indibidwal na may COVID-19 ang na-admit sa ICU noong Martes. Ang kabuuang bilang na 124 katao ay nilipat sa ICU sa nakaraang tatlong araw, ayon sa ahensya.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng bilang ng COVID-19 patients sa mga ospital at ICU sa Ontario. Litrato: Ontario Ministry of Health

Habang binago ng Ontario ang patnubay nito (bagong window) upang limitahan kung sino ang kwalipikadong makakuha ng PCR test, ang case total para sa araw na ito ay malamang isang drastic undercount ng totoong sitwasyon. Ineestima ng COVID-19 Science Advisory Table ng Ontario na isa sa limang kaso ang kasalukuyang kinukumpirma ng testing regime ng probinsya.

Naitala rin ng Ministry of Health ang pagkasawi ng 13 pang katao na may COVID-19, na siyang nagtulak sa death toll ng probinsya sa 10,252.

Samantala, ang grupo ng renewed health measures at restrictions ay ipinapatupad na sa Ontario.

Ang mga eskuwelahan ay tatakbo remotely hanggang Enero 17, habang ang ilan pang mga hakbang, kasama ang pagsasara ng mga negosyo, ay magtatagal ng hanggang 21 araw.

Inutusan ang mga ospital na itigil ang lahat ng non-urgent surgeries upang malibre ang staff at makapag-cover sa absences at sa tumataas na bilang ng mga naoospital na pasyente.

Ang ilang uri ng negosyo tulad ng mga sinehan, gym, teatro at restaurants ay isinara para sa indoor activities.

Ang iba pang negosyo kasama ang retail stores at personal care services ay nilimitahan ang kapasidad sa 50 per cent.

Ang social gatherings ay nilimitahan sa limang katao at 10 katao outdoors.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.