Lumalaki ang panawagan na maglagay ng HEPA air filters sa mga classroom sa Canada

Ang air purifiers na may high efficiency particulate air (HEPA) filters ay maaaring bawasan ang concentration ng ilang viruses sa hangin sa pamamagitan ng paghuli sa maliliit na particles, tulad ng water droplets na maaaring magdala ng coronavirus.

Ang anak ni Jill Davies-Shaw ay nasa Grade Six sa Glenora School sa Edmonton.

Noong taglagas, siya at ang iba pang mga magulang ay kumalap ng pondo upang bumili ng portable purifier na may HEPA filter para sa classroom.

Kuwento ni Davies-Shaw, na naniniwalang ang coronavirus ay airborne (bagong window), na siya ay nag-aalala tungkol sa pagpasok ng kanyang anak sa in-person learning araw-araw.

Ang pag-aalala na ang virus ay dumadami buong araw sa loob ng classroom, lalo na sa isang espasyo kung saan ang mga bata ay nagtatanggal ng mask para kumain ng tanghalian, kung saan matagal silang nananatili sa buong araw - ito ay isang bagay that just made sense, aniya.

Ngunit sinabihan ang mga magulang ng school board na ang ventilation ay sapat na. Ibinalik sa kanila ang unit.

Ngayon, sinasabi ng Edmonton Public School Board sa CBC News na tinitingnan nila ang posibilidad ng paglalagay ng HEPA filters.

Sa palagay ko dapat ginawa ito kahapon pa at kailangan mangyari na ito agad sa puntong ito, ani Davies-Shaw.

PANOORIN | Maglagay ng mas mahusay na air filters sa mga eskuwelahan bago bumalik ang mga estudyante, iginiit ng ilang magulang:

Sa palagay ko sa puntong ito na madaling kumalat ang Omicron at kung gaano kaimportante para sa mga bata na pumasok in-person sa classroom, matuto kasama ang kanilang mga kaklase, na dapat gawin natin ang lahat ng hakbang na available sa atin.

Sinabi ng Public Health Agency of Canada na ang effectiveness ng HEPA filters laban sa transmission ng SARS-CoV-2 virus ay hindi pa napapatunayan (bagong window). Sinabi nito na ang filters ay maaaring gamitin bilang additional tool ngunit hindi dapat ipalit sa iba pang public health measures.

Gayunpaman, ang ilang provincial governments ay itutuloy pa rin ito.

Nagpadala ang Ontario ng libo-libong HEPA filters sa mga eskuwelahan at bibili pa ng mas marami bago bumalik ang mga estudyante pagkatapos ng winter break, ipinangako rin ito ng British Columbia at ang New Brunswick ay tinitingnan na ang bagay na ito (bagong window).

Ang pandemya ay talagang isang mahalagang dahilan para pabilisin ang lahat ng ito, ani Stephane Bilodeau, isang indoor ventilation expert sa University of Sherbrooke na may PhD sa mechanical engineering.

Sinabi ni Bilodeau, dahil ang Omicron ay transmissible, mas maganda na magkaroon ng maraming layer ng proteksyon sa classroom.

Kapag binawasan mo ang amount ng particles, lalo na ang aerosols na ito na maaaring loaded ng virus o active RNA, isang virus, talagang nag-i-improve o nababawasan ang peligro sa mga bata na magkaroon ng transmission, aniya.

Proactive na mga hakbang

Ang Fresh Air Schools Alberta ay isang community organization na nananawagan sa probinsya upang pondohan ang airborne mitigation strategies, tulad ng HEPA filters o iba pang standalone filtration units, sa mga classroom.

Ito ay isang bagay na may benepisyo sa mga tao sa espasyo na ito regardless kung para saan mo ito gagamitin. Dahil ang mas magandang air quality ay mas maganda para sa pag-aaral. Mas maganda ito para sa kalusugan ng lahat, ani advocate Amanda Hu.

Karamihan sa mga probinsya at teritoryo sa Canada ay inantala ang pagbabalik eskuwela dahil sa highly transmissible Omicron variant. Litrato: CBC

Kaya naman parang isa itong no-brainer in terms of, alam mo ‘yun, pag-i-improve ng air quality para sa mga bata sa mga eskluwelahan.

Ang mga magulang at staff sa Leo Nickerson Elementary School sa St. Albert, Alta., ay inilagay na ang bagay sa kanilang kamay at gumawa ng sarili nilang air purifiers, matapos ipakita ng isang magulang na may engineering background ang kanyang disenyo.

Ang mga unit, na gawa sa MERV 13 filters, isa pang uri ng filter, at box fan, ay tumatakbo ngayon sa 23 classrooms.

Ang mga filters namin ay magtatagal sa susunod na anim na buwan, ani principal Helen Nowel.

Kung kailangan namin palitan ang filters… handa kami na gawin iyon gamit ang mga materyales on hand.

Sinabi niya na nagbibigay ang purifiers ng peace of mind.

Nais malaman ng mga tao na ginagawa nila ang lahat ng personal nilang makakaya at pagkatapos ang ekstrang layer para malaman ng mga pamilya na ang eskuwelahan ay willing na umaksyon above and beyond at creatively para siguraduhin na mayroon tayong best space possible para sa mga bata, ani Nowell.

Ang isa pang hakbang ay ipinaparamdam sa iyo na may ginagawa ka na hindi namin tinatanggihan ang isang ideya dahil sa takot. Susubukan namin itong gawin.

Isang artikulo ni Julia Wong (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.