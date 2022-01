Mas maraming babae, visible minorities sa pinakahuling Order of Canada appointments

Sa 135 na taong na-induct sa Order of Canada kamakailan lang, 40.7 per cent (55) ay mga babae, 12.6 per cent (17) ay visible minority and higit eight per cent (11) ang Indigenous.

Ang numero na ito ay mas mataas sa lahat ng tatlong kategorya kaysa sa nakalipas na mga taon. Noong nakaraang taon, ang karamihan sa inductees ay white men (bagong window), at noong 2019 under a third ay mga babae.

Gov. Gen. Mary Simon itinalaga ang 135 Canadians sa Order of Canada noong isang linggo. Litrato: The Governor General of Canada

Sinabi ni retired public servant Andrew Griffith, na nagsilbi bilang director general ng citizenship and multiculturalism ng Canada, na habang ang bilang na ito ay kumakatawan sa significant improvement, masyado pang maaga para sabihin kung ito ay isang trend.

Ako ay palaging maingat sa pag-aangkin ng tagumpay batay sa isang taon lamang, aniya. “Kaya ang tinitingnan ko, kung sinisilip ko ang ganitong numero o ang iba pang diversity numbers, ay kung makakakita ka ng sustained change, isang sustained increase.

Ang gusto kong makita ay ang dalawa o tatlong taon mula ngayon at ikumpara ito sa naunang three year period at sa susunod na three year period, at tingnan if the needle has been moved.

Nagtatalaga ang Governor General ng appointments base sa rekomendasyon ng Advisory Council para sa Order of Canada, na pinapayuhan siya base sa nominasyon na iminungkahi ng mga miyembro ng publiko.

Sinabi ni Griffith na ang proseso na ito ay nangangahulugan na ang Rideau Hall ay wala masyadong options upang i-diversify ang Order of Canada at ang iba pang institusyon.

Kasama sa pinakabagong appointees ang entreprenuer at philanthropist na si Mohamad Fakih at dating senador na si Murray Sinclair, (bagong window) na namuno sa Truth and Reconciliation Commission.

Hindi pa tumugon ang Office of the Governor General sa request ng CBC News para magbigay ng komento.

'Perpetually vigilant'

Sinabi ni Sarah Kaplan, direktor ng Institute for Gender and the Economy sa Rotman School of Management sa University of Toronto, na ipinapakita ng mga numero ang improvement ngunit hindi pa rin ito sumasalamin sa demographics ng Canada.

Parang para sa akin kung ang populasyon mo ay binubuo ng kalahating babae, o mga tao na may diverse genders, at hindi mo nire-represent ang parehong proportion sa pinaka-prestihiyosong karangalan sa bansa, ikaw ay gumagawa ng disservice sa komunidad, aniya.

Sinabi niya na nais niyang makita ang Rideau Hall at ang advisory council na mag-reach out sa mga komunidad para sa suggestions kaysa umasa lang sa mga nominasyon.

Sino ang nakakaalam ng proseso at maiisip kung paano ina-navigate ang nomination system? aniya. Ito ang mga tao na nasa sentro na ng kapangyarihan at ito ay isang saradong set of folks sa Canadian context.

Sinabi rin niya na dapat itulak ng Office of the Governor General na mas mahusay na ipakita ng Order of Canada ang lipunan ng Canada.

Ang bagay tungkol sa pag-i-improve ng representation sa lipunan na binigyan ng pribilehiyo ang isang grupo lamang ng mga tao ay kailangan mong maging perpetually vigilant, aniya.

Kaya ang isang taon na progreso ay hindi nangangahulugan na naayos na natin ang problema, at natural itong magte-trend pataas sa susunod na mga taon.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.