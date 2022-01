Gobyerno ng Quebec nahaharap sa backlash dahil sa pangalawang curfew

Salamat sa malakas na paniniwala sa provincial government, ang unang curfew ay maluwag na tinanggap ng populasyon, ayon kay McGill University political science Prof. Daniel Béland.

Ngunit inanunsyo ni Premier François Legault noong Huwebes na ang Quebecers ay hindi muli makakaalis ng kanilang bahay sa pagitan ng 10 p.m. at 5 a.m. simula Disyembre 31, at tila nakatanggap siya ng batikos noong panahon na iyon.

Ang istriktong public health measure ay binatikos ng 13 academics at public health experts sa isang open letter na inilathala sa website na Pivot sa parehong araw na nag-anunsyo si Legault. Ang mga miyembro ng lahat ng tatlong opposition parties sa Quebec ay tinuligsa rin ang curfew mula noon.

Binigyang-diin ng open letter na ang karamihan sa outbreaks ngayong pandemya sa probinsya ay naganap sa labas ng mga eskuwelahan, daycare at workplace.

At best, ang curfew ay isang palabas, ayon sa liham. At worst, isa itong parusa sa mga indibidwal upang itago ang kapabayaan at systemic inaction ng pagma-manage sa pandemya.

Ang isa sa signatories ng liham, si Jean-Sébastien Fallu, isang Université de Montréal professor, ay sinabi na ang curfew ay maaaring mas magdulot ng kapahamakan kaysa kabutihan, lalo na sa marginalized populations.

Mayroon itong impact, kahit na 10 p.m., para sa maraming tao: sex workers, mga tao sa kalye, mga tao na nabubuhay sa karahasan sa tahanan, ani Fallu.

Sinabi ni Béland, na hindi isa sa mga taong pumirma sa liham, na ang kritisismo ay hindi lang nanggagaling sa mga eksperto at general opponents ng public health measures.

Ang mga tao, na maaaring sinuportahan ang unang curfew o medyo neutral tungkol dito, ay lumabas na ngayon, at sinasabi, Well, hindi kayo nagpakita ng ebidensya na ang unang curfew ay nagkaroon ng positibong pagkakaiba in the first place,” ani Béland.

Huling curfew mas nagtagal kaysa sa inaasahan

Unang ipinatupad ni Legault ang curfew noong Enero 9, 2021, nang ang hospitalizations sa probinsya ay nasa mahigit 1,000, at nagtagal ito hanggang Mayo 28, 2021, mas matagal kaysa sa inaasahan, ani Béland. Sa kasalukuyan, ang probinsya ay may 1,396 katao sa ospital na may COVID.

Nang tanungin ng mga reporter si Legault noong Huwebes kung ano ang ebidensya para i-justify ang pagpapatupad ng curfew sa pangalawang pagkakataon, sinabi niya na "du gros bon sens," o common sense, dahil ang paglilimita sa pagkilos ng mga tao matapos dumilim ay pumipigil sa indoor gatherings.

Pinadalhan ng Quebec Health Ministry ang mga mamamahayag ng isang news release (bagong window) kinagabihan at inangkin na ang desisyon na ibalik ang curfew ay batay sa siyensya. Nagbahagi ito ng tatlong preliminary studies na nagsusuri sa epekto ng curfews sa France, Jordan at Quebec.

Ang pag-aaral na sumilip sa epekto ng curfew sa Quebec ay isinagawa ng isang Public Health Ontario team at ikinumpara ang impact ng lockdown restrictions sa Quebec at Ontario, na hindi nagpatupad ng nighttime curfew, sa level ng mobility na nangyayari sa parehong lugar.

Napag-alaman ng pag-aaral na ang overnight curfew ay epektibo sa pagbabawas ng pagkilos ng mga tao sa gabi ng 31 per cent sa Quebec at 39 per cent sa Montreal. Hindi nito sinuri ang epekto sa virus transmission.

Hindi 'police repression' ang solusyon, ayon sa doktor

Maaaring mahirap i-isolate ang impact ng curfew sa virus transmission dahil isa lang ito sa maraming public health restrictions, ayon kay Dr. Nazila Bettache, isang miyembro ng Caring for Social Justice Collective.

Physician at miyembro ng Caring for Social Justic Collective na si Nazila Bettache. Litrato: CBC

Ang pag-e-evaluate sa effectiveness ay naging komplikado pa dahil isinara rin ng gobyerno ang restaurant dining rooms, ipinagbawal ang indoor gatherings at inilipat ang pag-aaral online.

Nakikita ni Bettache na ang curfew ay isang paraan ng gobyerno ni Legault upang i-manage ang pandemya na may logic of oppression imbes na prevention.

Sa halip, ang gobyerno ay dapat magbigay sa mga tao at manggagawa ng access sa quality masks, testing, ventilation sa mga eskuwelahan at financial support upang makapag-quarantine, ani Bettache.

Ang pagkuha ng test sa loob ng maikling panahon sa Quebec ay naging virtually impossible sa nakaraang dalawang linggo, ang mga klinika ay napuno at ang at-home rapid tests ay nauubos sa mga pharmacy ilang minuto lang matapos itong maging available.

Mas mabagal din ang Quebec kaysa sa ibang probinsya na mag-roll out ng booster shots sa general population, at sinisi ang kakulangan ng vaccinators para sa mga delay.

Hindi talaga tayo dapat nandito, ani Bettache, binanggit niya ang 15,293 na bagong kaso na iniulat sa Quebec noong Lunes at ang halos 1,400 hospitalizations.

Ang police repression at population control ay hindi tayo ililigtas sa pandemyang ito, aniya. Kailangan natin ng mga solusyon na ikokonsidera ang mga taong pinaka-affected kahit na sila ay front-line workers o mga taong nabubuhay sa delikadong social situations.

Curfew tine-test ang popularidad ni Legault

Datapwat binigyan ng curfew ang Quebecers sa loob ng halos limang buwan noong isang taon, nananatili si Legault na Canadian premier na may pinaka-popular na suporta sa polls, ani Béland.

Ang mga lider at residente ng probinsya ay mas sinusundan ang balita sa France kaysa sa ibang bahagi ng bansa, na maaaring ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng curfew in the first place, at kung bakit tinatanggap ito ng mga tao, paliwanag niya. Mula Oktubre 2020 hanggang Hunyo 2021, ang France ay nagpatupad ng curfew sa mga rehiyon na matinding tinamaan ng COVID.

Ang provincial state ay itinuturing na protector o tagapagtanggol ng hindi lamang pagkakakilanlan ng Quebec, kundi pati na rin ng kalusugan at yaman ng bansa, ani Béland.

May sense dito sa Quebec sa ilalim ng ilang circumstances na dapat magsakripisyo ang mga indibidwal para sa common good at sa ngalan ng malakas na tungkuling ito ng estado, na nabigyan ng katwiran mismo ng nasyonalismo ng Quebec.

Lahat ng ito ay totoo noong nakaraang taon, ngunit maaaring nag-iba na ngayon, sabi ng political scientist.

Noong nagdaang dalawang linggo, ang premier ay pabor pa sa pagpapahintulot ng holiday gatherings na hanggang 10 katao indoors.

Maaaring naisip ni Legault na magpatupad ng curfew bilang paraan upang i-counter ang kritisismo na hindi sapat ang ginagawa ng kanyang gobyerno upang maiwasan ang overwhelming surge ng cases at hospitalizations.

Ang katotohanan na ang gobyerno ay hindi nagsagawa ng sariling pag-aaral sa epekto ng curfew may speak for itself, ani Béland.

Maaaring indikasyon ito na… ang pangunahing objective ng curfew ay mas political, mas tungkol sa optics, at sinasabi sa mga tao na ang sitwasyon ay talagang seryoso, aniya.

Kaysa sa pagiging epektibo mula sa public health standpoint.

Isang artikulo ni Verity Stevenson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.