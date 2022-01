Sa pagbaba ng COVID-19 test numbers, ano ang ibig sabihin ng test positivity rate?

Kaya nagbabala ang health officials na ang totoong bilang ng COVID-19 cases sa Canada ay maaaring mas mataas kaysa sa inuulat ng mga probinsya at teritoryo.

Ngunit ang isa pang kaugnay na statistic ay maaaring ilahad ang ilang importanteng impormasyon; ang test positivity rate ay ang percentage ng total COVID-19 tests na isinagawa na nag-produce ng positibong resulta.

Isa itong kapaki-pakinabang na paraan upang maunawaan ang level ng community transmission. Ang mataas na positivity rate - kahit na ang overall na bilang ng tests ay mababa - ay nagpapakita na mayroong mataas na level ng community transmission.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ano ang ibig sabihin ng positive test rate? Litrato: Public Health Agency of Canada

Ngunit importanteng tandaan na ang test positivity rate na 50 per cent ay hindi nangangahulugan na ang kalahati ng populasyon ay may COVID-19.

Noong Biyernes, halimbawa, ang maliit na Bearskin Lake First Nation sa hilagang Ontario ay nag-ulat ng test positivity rate na mahigit 50 per cent. Ngunit ang portion ng populasyon na nag-test ng positibo ay nasa higit 10 per cent lamang.

Habang ang test positivity rate ay nagbibigay ng ideya tungkol sa level ng risk sa isang lugar, hindi nito sinasabi ang buong istorya.

Importanteng tandaan na ang probinsya ay hindi nagte-test ng sapat na bilang ng mga tao at ang mga tao ay hindi humahanap ng tests, ang test positivity rate ay hindi sumasalamin sa totoong larawan, tulad ng case count. Ang rate ay hindi rin isinasama ang rapid test results, na karaniwang ginagawa ng mga indibidwal at hindi ito nire-report sa mga opisyal.

Hindi isinasama sa test positivity rate ang mga rapid test, tulad ng nakikita rito. Litrato: CBC / David Horemans

Ang Omicron ay tila nauuwi sa mas banayad na karamdaman, na nangangahulugan na maraming mga kaso ang maaaring hindi nate-test. Kaya importanteng tingnan ang local hospitalization numbers, ICU capacity at kahit ang wastewater testing upang malaman ang totoong sense ng laki ng Omicron surge.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.