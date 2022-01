Gumagamit pa ng BlackBerry? Titigil ito sa paggana ngayong araw, sabi ng kompanya

Ang kompanya na nakabase sa Waterloo, Ontario ay opisyal na itinigil ang software at infrastructure na nagpapatakbo sa kanilang smartphones at handheld devices - at sinabi nila na hihinto na ito sa paggana ngayong araw.

Ibig sabihin ang mga devices na tumatakbo sa BB10 o BlackBerry OS platform ay hindi na maaasahan na tatakbo, kabilang ang data, tawag, SMS at 911 calls, ayon sa kompanya. Ang Internet access sa pamamagitan ng Wi-Fi connection ay titigil na rin, ibig sabihin magwawakas na sa araw na ito ang devices na nagsimula sa era ng smartphones bago ito napag-iwanan ng iPhone at Google-powered Android devices higit isang dekada na ang nakalipas.

Pinipigilan namin na i-decommission ang aming BlackBerry service dahil sa loyalty namin sa aming customers sa loob ng mahabang panahon, ani CEO John Chen sa isang blog post ngayong araw. Kaya naman pumupukaw ito ng halo-halong emosyon, habang isinusulat ko ito… at sinasabi sa inyo na sa wakas tapos na ang panahon na iyon.

Sa rurok ng kanilang tagumpay, daan-daang milyong BlackBerrys ang nasa operasyon sa buong mundo, at ito ay naging isang trendy accessory para sa mga celebrities at iba pang power brokers, iginiit ni U.S. president Barack Obama na nais pa rin niyang gamitin ang kanyang BlackBerry (bagong window) noong siya ay naluklok sa puwesto noong 2009.

Makalipas ang higit sa kalahating dekada, noong 2016, labis na ikinalungkot ni Kim Kardashian ang pagkamatay (bagong window) ng kanyang BlackBerry. Noong taon din na iyon, mas kaunti sa isang milyong BlackBerry ang nabenta, mababa mula sa peak na 50 milyong smartphones noong 2011. Pagsapit ng 2017, huminto na sa paggawa ng devices (bagong window) ang BlackBerry, habang ang sales ay bumaba ng mas kaunti sa 100,000 - isang malaking pagkakaiba sa 200 milyon na iPhones na nabenta ng Apple noong taon na iyon.

Hindi malinaw kung ilang users ang direktang maaapektuhan ng balita ngayong araw. Tinanong ng CBC News ang kompanya kung ilan pang legacy BlackBerrys ang aktibo sa buong mundo noong 2021, ngunit hindi pa nakarinig ng sagot sa mga oras na inilathala ang istoryang ito.

PANOORIN | Paano napag-iwanan ang BlackBerry ng industriyang sinimulan nito:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sa ngayon, ang anumang BlackBerry-made phones at tablets - kabilang ang dating pamilyar na pangalan tulad ng the Classic, the Pearl, the Leap, the Priv at the Playbook - ay hindi na magagawa ang mga task na idinisenyo para gawin nito. Habang ang mga function ng BlackBerry 10 devices ay maaari pa rin mag-work matapos ang end of life date… hindi na nila maaaring gawin ito reliably, ayon sa kompanya (bagong window).

Nang lumayo ang kompanya mula sa smartphones nitong nakalipas na mga taon, nilipat nito ang kanilang negosyo sa ibang technological fields tulad ng cybersecurity, autonomous driving at sa Internet of Things.

May tsansa na mas malaki pa ang parte namin sa iyong buhay ngayon kaysa noong kami ay isang handset company, bagama’t hindi mo ito nare-realize, ani Chen, tinukoy niya na ang software ng kompanya ay naka-install sa halos 200 milyong kotse (bagong window) sa buong mundo at sa halos 500 milyong internet-connected devices, at tumulong din ang cybersecurity division na pigilan ang 165 milyon na cyberattacks noong nakaraang taon.

Para sa marami sa atin, ang BlackBerry devices ay nagkaroon ng permanenteng lugar sa ating mga puso, at nakakalungkot na makita itong wala na, ani Chen.

Ngunit ang pagpapaalam sa nakaraan ay palaging bittersweet, kahit na may magandang kinabukasan na naghihintay.

Gagana pa rin ang Android versions

Habang mahirap i-understate ang symbolism ng balita ngayong araw na ito, hindi ibig sabihin na ang bawat smartphone na may BlackBerry logo ay naging isang mahal na keyboard-enabled brick na lang. Ang anunsyo ay partikular na nakatuon sa classic, legacy devices na ginawa ng BlackBerry.

Nitong mga nakaraang taon, ang kompanya ay pumirma ng maraming licensing deals sa mga kompanya sa Tsina at Estados Unidos (bagong window) upang gumawa ng BlackBerry-branded devices - ang ilan ay walang BlackBerry software sa mga ito at sa halip ay tumatakbo sa Android operating system ng Google.

Hindi nag-reply ang kompanya nang tanungin ng CBC News kung ilang devices tulad nito ang nasa sirkulasyon sa Canada at sa buong mundo, ngunit sinabi sa statement na ang anumang existing device na gaya nito ay hindi maaapektuhan, maliban na lang kung nakakatanggap sila ng redirected email na ipinadala sa isang BlackBerry-listed email address.

Ang mga customer na gumagamit ng anumang naapektuhang devices ay maaaring i-contact ang kanilang wireless carrier upang humingi ng tulong sa pagta-transition sa iba pang devices, ayon sa BlackBerry (bagong window).

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.