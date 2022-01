Naabot ang kasunduan sa First Nations child welfare compensation

Sinabi ng sources na malapit sa mga negosasyon sa CBC News na ang kasunduan ay nakamit noong Biyernes upang ayusin ang compensation claims kaugnay ng landmark Canadian Human Rights Tribunal ruling sa First Nations child welfare compensation.

Ang mga partido na kasangkot sa alitan, kasama ang pederal na gobyerno sa isang banda at ang First Nations Child and Family Caring Society at Assembly of First Nations (AFN) sa kabila, ay nagkasundo na mag-negotiate hanggang sa self-imposed deadline na Disyembre 31.

Nagsalita ang sources sa CBC News sa ilalim ng kondisyon ng confidentiality dahil hindi sila awtorisado na magsalita sa publiko.

Ang alitan ay umiikot sa pederal na pagpopondo para sa child welfare system sa reserves.

Nagsimula ito noong 2007, nang maghain ng reklamo ang Assembly of First Nations AFN at First Nations Child and Family Caring Society sa Canadian Human Rights Tribunal at nagbintang na ang sistema ay depektibo at may diskriminasyon laban sa mga batang First Nations. Nag-isyu ng desisyon ang tribunal noong 2016 at sinabi na ang pederal na gobyerno ay hindi nag-discriminate laban sa mga batang First Nations dahil sa pagbibigay ng kulang na pondo sa on-reserve child welfare system.

PANOORIN | Cindy Blackstock pinag-usapan ang mga negosasyon sa pederal na gobyerno:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Noong 2019, inutusan ng tribunal ang Canada na magbayad ng $40,000 (bagong window) - ang maximum na pinahihintulutan sa ilalim ng Canadian Human Rights Act - sa bawat bata, kasama ang kanilang pangunahing guardian, na parte ng on-reserve child welfare system mula Enero 1, 2006, sa petsa na dedeterminahin ng tribunal.

Inutusan din ng tribunal ang Canada na magbayad ng $40,000 sa bawat First Nations na bata, kasama ang kanilang pangunahing guardian, na hindi binigyan ng mga serbisyo at napuwersa na umalis sa kanilang tahanan upang ma-access ang mga serbisyo na sakop ng polisiya na kilala bilang Jordan’s Principle (bagong window).

Ineestima ng Assembly of First Nations AFN na may 54,000 na bata at kanilang mga pamilya ang kwalipikado para sa compensation.

Pinanindigan ng Federal Court ang desisyon na iyon noong 2021. Umapila ang gobyerno (bagong window), ngunit ang apila ay pansamantalang hininto habang nag-uusap ang mga partido upang makamit ang isang kasunduan sa labas ng hukuman.

Sinabi ng mga partido na kung hindi maaabot ang isang kasunduan sa pagtatapos ng Disyembre, maaari silang bumalik sa korte. Ang kasunduan noong Biyernes ay iminumungkahi na hindi na matutuloy ang apila.

Ang mga detalye sa out-of-court settlement noong Biyernes ay hindi agad isinapubliko.

Mga batang naglalaro sa playground sa Attawapiskat First Nation, sa hilagang Ontario, noong 2016. Litrato: Reuters / Chris Wattie

Sa pinakahuling economic statement, na inilabas noong unang bahagi ng Disyembre, nagtabi ang pederal na gobyerno ng $40 bilyon para sa First Nations child welfare. Nagtabi ang gobyerno ng pera na magkokober sa gastusin ng pag-aayos sa Canadian Human Rights Tribunal order at class-action lawsuits kaugnay ng on-reserve First Nations child welfare system, gayundin ang pagpopondo ng pangmatagalan na mga reporma sa sistema.

Isang magkasamang news conference ng mga partido ang magaganap ngayong Martes, kung saan ibibigay ang mga detalye.

Ang mga partido ay malapit na nagtutulungan upang makakita ng resolusyon at umaasa kami na makapagbibigay ng mas kumpletong update sa Martes, sinabi ng tagapagsalita ni Minister of Indigenous Services Patty Hajdu sa CBC News.

Si Murray Sinclair, dating chair ng Truth and Reconciliation Commission of Canada, ang namahala sa mga diskusyon sa pagitan ng pederal na gobyerno at child welfare advocates. Ang dating senador ay iginagalang na boses sa mga usapin ng rekonsilyasyon sa pagitan ng Indigenous at non-Indigenous people. Dati nang binigyan ng kredito ng gobyerno si Sinclair kung bakit hindi nabigo ang usapan.

PANOORIN | Marc Miller tumugon sa First Nations child welfare compensation:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ni Philip Ling (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Olivia Stefanovich at Richard Raycraft.