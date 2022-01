Korte ng Ontario iginawad ang $107M sa pamilya ng mga biktima ng Flight PS752

Ang desisyon ay inisyu sa publiko noong Lunes matapos ilabas ang ruling ni Justice Edward Belobaba ng Superior Court of Justice ng Ontario noong Mayo na ang pagkasira ng commercial plane ilang sandali matapos itong lumipad sa Tehran ay isang internasyonal na pagkilos ng terorismo (bagong window).

Binaril sa himpapawid ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang eroplano noong Enero 8, 2020, namatay ang 176 katao na sakay nito, kabilang ang 55 Canadians at 35 permanent residents.

Ang anim na miyembro ng pamilya na binigyan ng compensation ng hukuman ay nawalan ng mga asawa, mga kapatid, mga anak, at mga pamangkin na nakasakay sa Flight 752, ayon sa pahayag mula sa kanilang abogado na si Mark Arnold. Naghain sila ng isang civil lawsuit laban sa Iran at iba pang opisyal na pinaniniwalaan nilang dapat sisihin para sa sakuna.

Sa desisyon na may petsa na Disyembre 31, iginawad ni Belobaba ang $100 milyon in punitive damages na paghahatian ng estates ng anim na biktima. Ang desisyon ay nagbigay rin ng $1 milyon sa mga miyembro ng pamilya para sa pagkawala ng patnubay, pangangalaga at companionship, at $6 milyon para sa sakit at paghihirap.

Sinabi ni Arnold na titingnan ng kanyang team ang pagkuha sa ari-arian ng Iran sa Canada at abroad. Sinabi niya na ang Iran ay may oil tankers sa ibang bansa at ang kanyang team ay titingnan kung paano sasamsamin kung ano ang makakaya nito para mabayaran ang mga pamilya.

PANOORIN | Korte ng Ontario nagdesisyon na ang pagkawasak ng Flight 752 ay isang deliberate terrorist attack:

Tinuligsa ng foreign ministry ng Iran ang ruling noong Mayo bilang "kahiya-hiya" at sinabi na walang lehitimong ebidensya ang desisyon ng korte. Publikong itinanggi rin ng Iran ang Canadian class action lawsuits na kaugnay ng Flight 752, sinabi nito na ang Canadian na korte ay walang jurisdiction at iginiit na lahat ng judicial proceedings ay isasagawa sa loob ng Iran.

Nagdesisyon si Belobaba, batay sa balance of probabilities, na ang nagsasakdal ay napatunayan na "ang terrorist activity… ay direktang sanhi ng pagkamatay ng lahat ng nakasakay sa eroplano."

Hindi ipinagtanggol ng Iran ang sarili sa korte, kaya ito naging default judgment.

Sinabi ng Canadian terrorism law scholars na may mga depekto sa original ruling ng Ontario court noong Mayo (bagong window).

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.