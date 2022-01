Ontario nilipat ang pag-aaral online, nagpataw ng mas mahigpit na COVID-19 measures

Inanunsyo ni Premier Doug Ford ang mga pagbabago sa isang news conference ngayong Lunes ng umaga. Kasama niya ang kanyang mga ministro sa health and finance, gayundin ang chief medical officer of health ng Ontario at ang CEO ng Ontario Health.

Ang mga bagong restrictions ay parte ng modified version ng Step Two ng Roadmap to Reopen ng probinsya, na unang ipinatupad noong unang bahagi ng nagdaang taon.

Sinabi ng ating public health experts na nakikita nila ang daan-daang libo na kaso araw-araw, ani Ford tungkol sa patuloy na surge ng bagong COVID-19 cases na sanhi ng Omicron variant.

Sinabi niya na maaaring mangahulugan ito na ang mga ospital ay magkukulang ng beds.

Kapag hindi natin ginawa ang lahat ng posibleng gawin para kontrolin ang variant na ito, ang mga resulta ay maaaring mauwi sa sakuna. Ito ay isang panganib na hindi ko kayang tanggapin.

Inanunsyo ng probinsya na lahat ng publicly funded at pribadong eskuwelahan ay lilipat sa remote learning simula Enero 5 hanggang Enero 17.

Sinabi ni Ford na ang desisyon na isara ang mga eskuwelahan, isang aksyon na ipapatupad sa loob ng dalawang linggo, ay ginawa dahil hindi magagarantiya ng probinsya kung magiging fully staffed ang mga eskuwelahan dahil maraming guro ang inaasahan na magkakasakit.

Dumating ang aksyon na ito pagkatapos ng announcement noong nakaraang Huwebes, nang sinabi ni Dr. Kieran Moore na ang petsa ng pagbabalik eskuwela ay iuurong ng dalawang araw sa Miyerkules (bagong window) ngunit in-person pa rin. Sinabi ni Moore na nais ng probinsya na bigyan ang mga eskuwelahan ng sapat na oras upang makapagbigay ng N95 masks sa mga staff at mag-deploy ng 3,000 HEPA filter units.

Bagama’t ilang beses silang tinanong ng mga reporter ngayong Lunes, hindi nagbigay ang mga opisyal ng probinsya ng listahan ng anumang partikular na hakbang na kanilang ipapatupad upang siguraduhin ang ligtas na pagbabalik eskuwela sa Enero 17.

PANOORIN | Mga eskuwelahan lilipat online sa loob ng dalawang linggo dahil sa inaasahang staffing shortages:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sarado ang indoor dining, bagong capacity limits

Kasama sa mga bagong restrictions na inanunsyo ngayong araw ang mga sumusunod:

Sarado ang indoor dining sa mga restaurant at bar.

Papayagan lamang ang outdoor dining, takeout, drive through at delivery.

Ang social gathering limits ay nabawasan sa limang tao indoors at 10 tao outdoors.

Ang retail stores, malls, public libraries at personal care services ay limitado sa 50 per cent capacity.

Sarado ang saunas, steam rooms at oxygen bars.

Ang kapasidad sa mga kasal, libing at religious services ay limitado sa 50 per cent capacity per room.

Dapat may dalawang metro na distansya sa pagitan ng lahat ng dadalo sa outdoor services.

Ang mga empleyado ay kailangan magtrabaho remotely puwera na lang kung nire-require ng kanilang trabaho na nandoon sila sa site.

Sarado ang gyms at iba pang indoor recreational sport facilities, maliban sa mga atleta na nagsasanay para sa Olympics at Paralympics at ilang professional at elite sports leagues.

Papayagan ang outdoor facilities ngunit may 50 per cent capacity limit sa mga manonood.

Sarado ang museums, galleries, zoos, science centres, historic sites, amusement parks, festivals at iba pang attractions.

Papayagan ang outdoor establishments ngunit may restrictions at capacity limits.

Sarado ang indoor meeting at event spaces na may limitadong exceptions, maliban sa outdoor spaces, na maaaring mag-operate na may restrictions.

Ang mga bagong hakbang ay ipapatupad simula Miyerkules, Enero 5 sa ganap na 12:01 a.m. at mananatili sa loob ng 21 araw, hanggang Enero 26.

Ang bagong modelling mula sa Public Health Ontario ay nagpapakita na ang Omicron variant ay maaaring i-overwhelm ang buong health system kinalaunan.

Iminumungkahi ng projections na ang hospitalizations ay maaaring mag-peak sa pagtatapos ng buwan, ngunit binigyang-diin ng health officials na ang pinahigpit na public health measures ay maaaring pabagalin ang rate ng pagkalat ng Omicron.

Itinigil ang non-urgent surgeries

Bilang parte ng modified step two ng re-opening plan ng probinsya, ibinalik ni Moore ang direktiba na nag-uutos sa mga ospital na itigil ang lahat ng non-urgent surgeries at procedures upang ipreserba ang critical care capacity.

Ang hakbang na ito ay ginawa noong naunang mga wave ng pandemya, na nag-contribute sa malaking backlog sa procedures na sinisikap ng health system na ayusin nitong mga nakaraang buwan.

Sinabi ni Elliott na ang desisyon ay ginawa dahil sa staffing pressures at ang pangangailangan para sa bed spaces dahil sa paglago ng Omicron sa buong probinsya.

Ang chief executive officer ng Ontario Health, na namamahala sa health system ng probinsya, ay sinabi na maaapektuhan ng direktiba ang 8,000 hanggang 10,000 procedures kada linggo.

Isa itong mahirap na desisyon, a big cost, ngunit isang bagay na kailangan dahil sa nakikita natin na mga bilang, ani Matt Anderson.

PANOORIN | Ford sinabi na ang probinsya ay naghahanda para sa impact habang inaanunsyo ang mga bagong hakbang:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ni Moore na 1,200 hanggang 1,500 na karagdagang beds ang inilaan para magbigay ng alaga sa mga pasyente na may Omicron.

Inaasahan natin sa pamamagitan ng modelling na ang 1,200 hanggang 1,500 beds ay magiging essential upang makapagbigay tayo ng oxygen at alaga, aniya.

Binigyang-diin ni Moore na ang bilang ng mga naoospital ang magdi-dictate kung kailan maaaring luwagan ang restrictions.

Ang tsunami ng Omicron cases ay inaasahan na magreresulta sa 20 hanggang 30 per cent absenteeism sa mga empleyado sa lahat ng sektor sa buong Ontario sa mga darating na linggo, aniya.

Expanded rebate program para sa mga negosyo apektado

Hiniling sa mga employer na payagan na magtrabaho remotely ang mga empleyado maliban na lang kung ang nature ng kanilang trabaho ay nire-require sila na nandoon sa site.

Sinabi ng gobyerno na ang libreng child-care ay ibibigay sa mga frontline worker na may school-aged na anak. Dumating ang desisyon na lumipat sa virtual learning wala pang isang linggo matapos sabihin ng gobyerno na magbubukas ang mga eskuwelahan in person sa Miyerkules.

Inanunsyo rin ngayong Lunes ang expanded rebate program para sa mga negosyong apektado ng bagong talaan ng mga pagsasara.

Sinabi ng gobyerno na ang ilang negosyo na inutusang magsara ay makakapag-reimburse para sa 100 per cent ng property tax at energy costs, at ang mga negosyo na binawasan ang kapasidad sa 50 per cent ay makakakuha ng rebate payment ng kalahati ng mga expenses na iyon.

Bago ang news conference, iniulat ng Ontario ang 13,578 na bagong kaso ng COVID-19. Kasunod ang 16,714 na kaso noong Linggo at ang pandemic-high na 18,445 cases (bagong window) noong Sabado.

Nagbabala ang Public Health Ontario kamakailan lang na ang daily case counts ay isang underestimate dahil sa mga pagbabago sa testing eligibility at mabilis na pagkalat ng Omicron.

Bahagi ng artikulo ni Sara Jabakhanji (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Ryan Patrick Jones at The Canadian Press.