Credit cards magiging patayo na, iniwan ang klasikong itsura at magnetic strip

Ngunit tila magbabago na ito habang ang card providers at issuers ay lumalayo na sa istilo ng card na inimbento ng IBM engineer na si Forrest Perry noong 1960s patungo sa isang bagay na mas moderno.

Ang pinakahalatang pagbabago ngayon ay ang pag-a-adopt ng pamilyar na wallet-shaped horizontal credit card sa isang bagong vertical configuration na mas mabilis at mas madaling gamitin.

Ipinaliwanag ni Cowyk Fox, isang executive sa South African bank na Absa, ang dahilan kung bakit ito nangyayari.

Isipin mo kung paano mo ginagamit ang iyong card para bumili, aniya. Kapag binigay mo ang iyong card sa isang cashier, nag-tap para magsagawa ng contactless payments o gamitin ito sa isang point-of-sale machine, malamang na hahawakan mo ito sa maikling dulo, patayo, ani Fox.

Habang ang teknolohiya na nagpapagana rito ay laging nagbabago, ang aktuwal na itsura ng karamihan sa mga credit card ay hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Litrato: Bloomberg / Simon Dawson

Mas madaling i-tap ang portrait orientation

Karamihan sa credit card transactions ngayon ay nangyayari online, kung saan walang physical card na involved, o gumagamit ng chip-and-pin technology, o ng tap-to-pay contactless systems. Ngunit ang mga transaksyon na iyon ay nangyayari pa rin sa imprastraktura na ginawa para sa naunang henerasyon ng swipers, kaya ina-upgrade ng industriya ang kanilang sarili upang makahabol sa panlasa ng mga consumer habang pinapalakas ang seguridad behind the scenes.

Ang portrait orientation ay mas madaling i-tap, sinabi ni Mastercard Canada senior vice-president of digital products na si Suhkmani Dev sa CBC News sa isang interbyu. Mula sa standpoint ng isang user, isa itong magandang disenyo para sa maraming dahilan.

Bagama’t karaniwan na iniisip ng mga consumer na may utang sila sa brand na nasa kanilang card, ang utang ay hawak ng kung sinuman ang nagbigay ng card, ang Mastercard, Visa o Amex ay pinoproseso lamang ang transaksyon.

Kaya sinabi ni Dev na hindi kinokonsidera ng Mastercard ang kanilang sarili bilang isang credit company o isang card company sa halip ay isang payment technology business.

Lahat ng aming ginagawa mula sa standards perspective o design perspective ay upang paganahin ang pagpili at pagbabayad seamlessly at securely, aniya.

Sinabi ni Sukhmani Dev ng MasterCard Canada na nakikita ng kompanya ang sarili bilang isang 'payment technology' business at laging tinitingnan kung paano magiging mas ligtas at mas madaling gamitin ang cards. Litrato: Elevate Conference

Aalisin na ang magnetic strip

Ang Instagram-style portrait-mode orientation para sa cards ay maaaring magdagdag ng design pizzazz, ngunit ang totoong dahilan para sa pagbabago ay kung ano ang nangyayari sa back end, kung saan ang tap-based vertical cards ay nilagpasan kung ano ang dating posible sa mga lumang sistema.

Hindi tulad ng swipe cards, ang tap-enabled cards na sinusuportahan ng teknolohiyang tinatawag ni Dev na tokenization dahil ang identifying information na ginagamit sa isang transaksyon ay walang katulad para sa transaksyon na iyon, kaya mas mahirap para sa mga fraudster o manloloko na i-intercept ang anumang data na pahihintulutang makompromiso ang account at gagamitin ito ng paulit-ulit.

Kapag nawala ang card mo, imbes na kanselahin ang iyong Netflix, papalitan namin ang sensitibong 16-digit card information ng isang unique identifier, na maaari pa rin gamitin ng merchant para isagawa ang isang transaksyon, ngunit hindi ito ang aktuwal mong 16 digit number, aniya. Ito ay dynamic.

Dahil sa pagnanasa na hindi hawakan ang mga bagay dahil sa pandemya kung saan posible, tumaas ng higit isang bilyon (bagong window) sa buong mundo ang contactless credit card transactions ng Visa sa unang quarter ng 2021 kumpara sa parehong period noong 2020, ayon sa Visa.

Tinanggal ng Mastercard ang requirement na pumirma (bagong window) upang i-verify ang mga transaksyon maraming taon na ang nakalipas, at sinabi ng kompanya na oras na para matanggal na rin ang magnetic strip. Simula 2024, lahat ng cards ng Mastercard ay hindi na magkakaroon ng magnetic strip (bagong window), at inaasahan ng kompanya na ang teknolohiya ay tuluyan nang maglalaho sa loob ng isang dekada.

May mga card na mayroon ng biometric technology (bagong window), kaya imbes na pumirma o mag-swipe, huwag masorpresa kung hihingi ang iyong susunod na credit card ng isang thumbprint.

Magiging virtual

Bukod sa seguridad, ang paglipat sa mga bagong istilo ng cards ay isang pagkilala na ang mundo ng digital ay may mas malaking papel sa consumer spending patterns.

Ang iconic Canadian retailer na Hudson's Bay Company HBC ay naglabas ng patayong credit card ngayong taon, isang card na taglay ang lahat ng inaasahan ng mga customer tulad ng reward points at fees ngunit kasama rin ang teknolohiya gaya ng facial recognition para sa digital wallet version, na ginagamit ang smartphone ng user na hindi lang bilang isang virtual tap-enabled credit card ngunit pisikal na card din.

Lahat ng tindahan ng Hudson's Bay Company HBC ay nasa proseso ng pag-a-upgrade upang tumanggap ng contactless payment options, ayon sa press release ng kompanya.

Nang ilabas ng Apple ang kanilang credit card noong 2019, ang physical card ay isa na lang afterthought dahil lahat ng functionality ng card ay isinama sa Apple Pay-enabled devices ng mga customer. Kung nais ng isang tao na magkaroon ng physical card, kailangan nilang mag-request nito.

Ipinapakita ng data mula sa debit card company na FirstData (bagong window) na ginagamit ng consumers na may tap-to-pay cards ang kanilang credit card ng higit 25 per cent na mas madalas kaysa sa ibang cardholders, at gumagastos din ng more than a quarter gamit ang mga card na ito.

Mga improvements para sa accessibility

May iba pang advantages. Naglunsad ang global bank na HSBC ng isang patayo na card noong tag-araw na pinuri ng iba’t-ibang accessibility groups dahil mayroon itong nakaumbok na tactile dots para sa mga taong may visual impairment, mga label na nagsasabi kung anong direksyon dapat gamitin ang card at mas malalaking font sizes para siguraduhin na ang mga detalye sa card ay mas madaling basahin.

Kahit ang isang bagay na kasing simple na malaman kung saang direksyon ipapasok ang card ay maaaring maging totoong hamon, sinabi ni British Alzheimer's Society spokesperson Morven Lean tungkol dito (bagong window).

Ang accessible cards ay importanteng hakbang upang matiyak na ang mga taong nabubuhay na may kondisyon ay nakadarama ng suporta at pagtrato bilang pantay na mga miyembro ng lipunan.

Ang pagnanais na makasunod sa takbo ng panahon at magbigay ng mas magandang serbisyo sa mga kostumer ay ipinapaliwanag na ang industriya ay palaging nag-a-adapt, ani Dev, kaya iniisip ng Mastercard na ang pinakamahusay na credit card ay ang hindi napapansin ng kostumer.

Walang gumigising sa umaga at iniisip na hindi na sila makapaghintay na gamitin ang kanilang credit card, aniya. Kaya palagi kaming nag-i-innovate sa physical card design space… tungo sa isang disenyo na talagang gumagana.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.