Ontario premier may ibabalita matapos pag-usapan ang stricter public health measures

Maaari mong mapanood ngayong 11 a.m. ET ang news conference sa istoryang ito. Sinabi ng opisina ni Ford na sasamahan siya nina Health Minister Christine Elliott, Education Minister Stephen Lecce, Finance Minister Peter Bethlenfalvy at Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore. Ang CEO ng Ontario Health, na namamahala sa health system ng probinsya, na naka-iskedyul na dumalo sa news conference.

Sinabi ng sources ng CBC News noong Linggo na pinag-usapan ng mga ministro ang muling pagpapatupad ng mas mahigpit na mga hakbang para sa indoor dining, gyms at retail.

Sinabi rin ng sources na pinag-usapan sa gabinete ang tungkol sa timing ng pagbabalik eskuwela ng mga estudyante, bagama’t hindi nila masabi kung nagkaroon ng desisyon ukol dito.

Nangyari ang pagpupulong matapos makakita ang probinsya ng record number ng COVID-19 cases kaugnay ng nakakahawang Omicron coronavirus variant. Iniulat ng probinsya ang 16,714 na bagong kaso ng COVID-19 noong Linggo, isang araw matapos maitala ang pandemic-high na 18,445 cases (bagong window).

Nagbabala ang Public Health Ontario noong Sabado na ang daily case record ay isang underestimate dahil sa mga pagbabago sa testing eligibility at mabilis na pagkalat ng Omicron.

Iminungkahi ng mga naunang research na ang Omicron ay maaaring maging sanhi ng mas banayad na karamdaman kaysa sa mga naunang bersyon ng coronavirus. Gayunpaman, nagbabala ang mga eksperto na sa dami ng mga taong infected - at dahil kailangan mag-isolate o quarantine - ay maaaring ma-overwhelm ang mga ospital at pagbantaan ang abilidad ng mga negosyo na manatiling nakabukas.

PANOORIN | Live update ng Ontario premier at mga ministro ukol sa COVID-19:

Bahagi ng isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.