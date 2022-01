Pagbabakuna, pag-unawa sa ‘historical wrongs’ ilan sa prayoridad ngayong 2022: Trudeau

Sinabi ni Trudeau sa kanyang year-end statement na ang Canadians ay kailangan na sama-samang magtulungan upang wakasan ang pandemya.

Alam ko na ang hindi kapani-paniwalang lakas, determinasyon, at compassion na nakita natin sa ating mga komunidad nitong nagdaang taon ay patuloy na magiging inspirasyon at patnubay para sa ating lahat sa darating na bagong taon, aniya.

Hinarap din ng bansa ang nakaraan nito matapos matagpuan ang unmarked graves at burial sites na malapit sa dating residential schools.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

'Muling nabuksan ang malalalim na sugat'

Noong Mayo, ibinalita na ang ground-penetrating radar sa dating school site sa Tk'emlups te Secwepemc Nation sa Kamloops, British Columbia B.C. , ay naka-detect ng pinaniniwalaang mga labi ng 215 na bata. Ang parehong teknolohiya ay ginamit sa ibang lugar sa bansa upang mahanap ang unmarked graves.

“Ang taon na ito ay naging partikular na mahirap para sa Indigenous Peoples ng Canada — muling nabuksan ang malalalim na sugat habang tayo ay nahaharap sa mahihirap na katotohanan ng ating nakaraan at ang nagpapatuloy na trahedyang pamana nito," aniya. "Kailangan nating ipagpatuloy na isiwalat ang mga katotohanan na ito, suportahan ang proseso ng paghilom patungo sa rekonsilyasyon, at sama-samang magtulungan upang matanggal ang kawalan ng katarungan na naranasan ng maraming Indigenous Peoples."

Ang Canadians ay naharap din sa epekto ng climate change dahil sa record-breaking heat waves, wildfires at makasaysayang pagbaha na sumira sa mga komunidad at highways, aniya.

Ang British Columbia ang sumalo sa masamang epekto ng panahon ngayong taon, kasama ang isang heat wave na naging sanhi ng kamatayan ng halos 600 katao sa probinsya noong Hunyo. Isang wildfire ang sumira sa bayan ng Lytton, at ang pagbaha noong Nobyembre ang pumuwersa sa libo-libong tao na lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa katimugang bahagi ng probinsya.

Pagkatapos matuto mula sa mahihirap na aral sa nakalipas na dalawang taon, tatapusin natin ang paglaban sa pandemyang ito at muling itatayo ang isang Canada na mas malakas, patas, at mas pantay, ani Trudeau.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.