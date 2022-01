Hirap na ang mga ospital at staff sa Ontario habang tumataas ang COVID-19 cases

Ang sitwasyon ay naging seryoso habang iniulat ng ilang hospital networks na daan-daan sa kanilang staff members ang nagpositibo para sa virus, symptomatic o kaya ay nasa isolation matapos ang exposure.

Sinabi ni Kevin Smith, presidente at CEO ng University Health Network sa Toronto, na ang pinagsamang factors ay nagresulta sa 100 staff absences bawat araw habang ang lubhang nakakahawa na Omicron variant ay nagpapataas sa case counts sa hindi pa nakikitang pagtaas sa buong probinsya.

Wala namang health-care worker na tumutubo sa puno, kaya napaka-limited ng supply, at sila ay in hot demand kahit saan, ani Smith sa isang telephone interview.

PANOORIN | ‘Exponential growth’ ng Omicron isang malaking alalahanin, ani Kevin Smith ng UHN :

Ang bilang ng staff na hindi makapagtrabaho sa limang pasilidad ng University Health Network UHN nitong mga nakaraang linggo - kasama ang Toronto General, Toronto Western at Princess Margaret hospitals - ay mas mataas kaysa sa naranasan ng mga pasilidad noong nakaraang waves ng virus.

Ang mataas na bilang ng unavailable staff ay nangyari matapos mapansin ni Smith na mas kaunti ang mga taong pumapasok sa ospital na may malubhang karamdaman mula sa virus. Ito ay nangyari kahit na iniulat ng Public Health Ontario ang 16,714 na bagong infections noong Linggo at ang record na 18,465 cases noong Sabado, ang dalawang numero na ito ay parehong kinokonsidera na underestimates.

Ang bilang ng mga aktibong kaso sa probinsya ay lumampas na sa 100,000 mark.

Sinabi ni Smith na habang nama-manage ng mabuti ng staff ang kasalukuyang volume, nag-aalala siya na magbabago ang sitwasyon.

Obviously, nag-aalala ako habang parami nang parami ang social interaction ng mga tao, kasama ang mga eskuwelahan at iba pang environments, may peligro ng additional at significant na pagkalat, aniya.

"Ang pag-asa natin ay kung hindi mangangailangan ang mga populasyon na ito ng hospitalization, ngunit kailangan natin maghanda para rito dahil sa ibang bansa, nakikita natin na ang admissions sa mga bata ay tumataas.”

Upang maghanda, hinihikayat ni Smith ang Health Canada na agad aprubahan ang Paxlovid, ang antiviral COVID-19 pills ng Pfizer, para sa emergency use.

Tinitingnan din niya ang pagre-redeploy ng staff sa mga lugar na labis ang pangangailangan at ipapatawag pabalik ang mga hospital doctors at nurses mula sa vaccine clinics, kung saan maaari silang palitan ng ibang regulated health-care workers.

Sa kanluran ng Toronto, kinokonsidera rin ang ganitong pagkilos sa Hamilton Health Sciences na nagpapatakbo ng Hamilton General Hospital.

Noong nakaraang linggo, hiniling ni organization president at CEO Rob MacIsaac na kumuha ang mga nagbabakasyon, part-time at casual staff ng ekstrang oras kapalit ng premium pay hanggang noong Miyerkules.

Nakiusap siya dahil nang magsimula ang bagong taon may humigit-kumulang 411 sa kanyang staff ang nasa isolation sa bahay at maraming outbreaks ang nangyari sa kanyang hospital sites.

Sa kasamaang palad, na-set back tayo ng ilang hakbang ng Omicron variant, ani MacIsaac sa isang news release. Dahil dito, nahaharap na naman tayo muli sa malaking pressures ukol sa hospital occupancy at staffing.

Ang mga ospital ay nakakaranas ng pagtaas ng bilang ng mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Marami ang na-admit dahil sa medical conditions na hindi kaugnay ng virus, aniya.

Mahigit 100 in-patients sa kanyang mga ospital ang positibo sa COVID-19 mula Disyembre 31, at 13 ang nasa intensive care units.

PANOORIN | Nurse sa Ontario nagsalita ukol sa desisyon ng probinsya na ihinto ang pag-uulat ng mga kaso sa eskuwelahan:

Nalampasan na ng emergency department volumes ang pre-pandemic volumes at nararanasan ang pagtaas ng bilang ng mga pasyente na dumarating sa mga ospital sakay ng ambulansya araw-araw.

Bukod sa hiling na kumuha ng ekstrang shifts at oras ang health-care workers, sinabi ni MacIsaac na ang kanyang organisasyon ay babaling sa extraordinary measures, tulad ng pagpapabagal sa procedural at scheduled care simula Martes para ilagay ang resoruces sa mga lugar na may malaking pangangailangan.

Sinabi rin niya na magbabahagi sila ng mas maraming impormasyon sa lalong madaling panahon ukol sa mga plano na tawagin muli ang asymptomatic staff na may negative rapid antigen test, na kasalukuyang nag-a-isolate sa bahay, gayundin ang paglilipat sa health-care workers mula ambulatory areas upang suportahan ang in-patient care.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.