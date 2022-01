Talasalitaan

L

LANGUAGE REQUIREMENT

Ang ilang mga uri ng mga aplikasyon ay nangangailangan na ang aplikante na ay tiyak na may antas ng kasanayan sa Pranses o Ingles. Ang antas ng kinakailangang kasanayan sa wika ay nag-iiba depende sa uri ng aplikasyon na isinumite.

M

MULTICULTURALISM

Isang terminong ginamit sa Canada na tumutukoy sa magkakasamang buhay ng iba't ibang kultura sa loob ng populasyon.

P

POLITICAL O ECONOMIC REFUGEE

ang mga terminong ito ay walang kahulugang legal at nakakalito dahil mali ang naimumungkahi na mayroong iba't ibang kategorya ang mga refugee.

PREJUDICE (PAGKAKATANGI)

Mga saloobin at opinyon tungkol sa isang tao o isang pangkat ng lipunan, batay sa hindi sapat o hindi sapat na impormasyon. Bagama't maaaring ito ay parehong pabor at hindi pabor, ang pagtatangi ay nagpapahiwatig ng isang mapang-abusong paglalahat na nagpapababa sa isang tao o isang panlipunang grupo sa mga katangiang maling itinalaga at hindi kumikilala sa tao o grupo sa lahat ng pagiging kumplikado nito.

PRIVATELY SPONSORED REFUGEE

Isang tao sa labas ng Canada na kinikilala bilang isang convention refugee o miyembro ng Country of Asylum class at tumatanggap ng pinansyal at iba pang suporta mula sa isang pribadong sponsor sa loob ng isang taon pagkatapos ng kanilang pagdating sa Canada. Ang mga pribadong sponsor ay Sponsorship Agreement Holders (SAHs), Groups of Five o Community Sponsors.

PROTECTED PERSON

Isang tao na isang convention refugee o isang taong nasa katulad na sitwasyon na kinilala ng Canadian visa officer sa ibang bansa, ng Immigration and Refugee Board bilang isang refugee o tao na poprotektahan sa Canada, o isang taong nakatanggap ng pabor na tugon para sa pre-removal risk asessment.

PROTECTED TEMPORARY RESIDENT

Ang isang tao na pinapasok sa Canada sa isang temporary resident permit dahil ang isang Canadian visa officer sa ibang bansa ay nagpasiya na ang kanyang buhay, kalayaan o pisikal na integridad ay direktang pinagbantaan.

R

RACISATION

Ang proseso ng pag-uuri ng mga indibidwal at panlipunang grupo ayon sa pisikal o kultural na katangian. Bagama't kinikilala na ngayon na walang mga pangkat ng lahi, ang pananatili ng mga paniniwala at gawi na rasista ay may epekto na gumawa ng mga racialized groups, na madalas tratuhin na naiba dahil sa mga katangiang pangkultura. (Immigration, Diversity at Inclusion Québec)

RACISM (RASISMO)

Ang rasismo ay tumutukoy sa lahat ng paniniwala at gawi, kapwa indibidwal at institusyonal, na nagbubukod at nagpapababa sa isang tao o isang pangkat ng lipunan batay sa panlabas na pisikal na katangian tulad ng kulay ng balat, texture buhok, hugis ng mga mata. Teorya ayon sa kung saan ang ilang mga lahi ay magiging mas mataas kaysa sa iba. Saloobin ng sistematikong galit sa isang tiyak na kategorya ng mga tao.

REASONABLE ACCOMODATION

Isang anyo ng pagpapaluwag ng batas o ng isang regulasyon na naglalayong labanan ang diskriminasyon na dulot ng mahigpit na paggamit ng isang pamantayan na, sa ilang mga aspeto, ay maaaring makasira sa karapatan sa pagkakapantay-pantay, ng isang mamamayan.

REFUGEE

Ang tao sa Canada o sa ibang bansa na kinikilala bilang isang refugee sa ilalim ng 1951 Geneva Convention o bilang isang protektadong tao ay ipinapalagay na mayroong refugee status sa Canada. Ang status na ito ay ibinibigay sa ilalim ng Immigration and Refugee Protection Act. Kapag ang isang refugee ay naging mamamayan ng ibang bansa (tulad ng Canada), hindi na siya refugee.

REFUGEE ADMITTED TO CANADA

Ang status ng refugee class na tinanggap ang claim bilang refugee at kasunod ay nag-aplay at nakakuha ng status bilang permanent resident sa Canada.

REFUGEE CLAIMANT

Isang tao na nag-aplay para sa asylum (ang mga terminong ito ay mas karaniwang ginagamit sa Canada kaysa sa asylum seeker ). Isang taong nag-apply para sa asylum sa Canada at naghihintay ng desisyon sa aplikasyon ng Immigration and Refugee Board of Canada.

REFUGEE TRAVEL DOCUMENT

Isang dokumento na maaaring gamitin ng mga tao na may protected status (sa Canada) para makalakbay sa labas ng Canada. Kabilang dito ang mga refugee at mga taong nakakuha ng pabor na desisyon kaugnay sa kanilang kahilingan para sa pre-removal risk assessment.

RELATION OF CONVENIENCE

Kasal, common-law na relasyon, conjugal na relasyon, o hindi tunay na pag-aampon o pinasok para sa layuning makakuha ng status o pribilehiyo sa Canada. Ang mga taong nabanggit ay mga hindi miyembro ng family class.

RESIDENCE REQUIREMENTS (CITIZENSHIP)

Ang tagal ng panahon na ang isang permanent resident ay dapat manirahan sa Canada para maging karapat-dapat na maging mamamayan ng Canada.

S

SAFE THIRD COUNTRY

Isang bansa maliban sa Canada at ang bansa ng di-umano'y pag-uusig kung saan maaaring mag-apply ang isang tao para sa asylum. Sa Canada, ang Immigration and Refugee Protection Act ay nagtatakda ng mga pamantayan para maging kwalipikado sa safe third country..

SECOND GENREATION (IKALAWANG HENERASYON O HIGIT PA)

Tumutukoy sa mga taong isinilang sa Canada at mayroong kahit isang magulang na ipinanganak sa labas ng Canada o dumating sa Canada sa murang edad. Ang ikatlong henerasyon o higit pa ay tumutukoy sa mga taong ipinanganak sa Canada na ang dalawang magulang ay ipinanganak sa Canada.

SPONSORED PERSON

Isang dayuhan na nag-aplay para sa permanenteng paninirahan sa ilalim ng family class, na maaaring i-sponsor ng isang aprubadong Canadian na sponsor at nakakatugon sa mga kinakailangan ng klase ng family class.

SPONSORSHIP REQUIREMENTS

Mga kinakailangan na dapat matugunan ng isang tao upang mai-sponsor ang isang miyembro ng pamilya na gustong pumunta sa Canada bilang isang permanenteng residente.

STEREOTYPES

Mga pinasimpleng paniniwala at representasyon ng isang tao o pangkat ng lipunan kung saan nauugnay ang mga katangian, kadalasang nakikitang pisikal o kultural na mga katangian. Tulad ng pagkiling, ang stereotype ay maaaring positibo o negatibo, ngunit ito ay isang mapang-abusong pagpapasimple na hindi kinikilala ang tao o grupo kung ano ito. (Immigration, Diversity at Inclusion Québec)

T

TEMPORARY FOREIGN WORKER PROGRAM

Ang programang ito ay nagpapahintulot sa mga employer na mag-recruit ng mga dayuhang manggagawa upang punan ang short-term labor at mga kakulangan sa skills kapag walang mga Canadian na makakagawa. Dapat magsagawa ng labor market impact study (EIMT) upang makapag-recruit sa ilalim ng programang ito.

TEMPORARY RESIDENT

(Mga Kaugnay na Termino Bisita, Turista) Dayuhan na legal na nasa Canada sa maikling panahon. Kabilang sa mga temporaryong residente ang mga estudyante, dayuhang manggagawa at bisita, tulad ng mga turista.

V

VISIBLE MINORITIES

Sa ilalim ng Employment Equity Act, ang mga visible minority ay tinukoy bilang mga tao maliban sa Aboriginal, non-Caucasian o non-white. Pangunahin sila sa mga sumusunod na grupo ng South Asian, Chinese, Black, Filipino, Latin American, Arab, Southeast Asian, West Asian, Korean at Japanese. Ang iba pang tatlong grupo na itinalaga sa ilalim ng Employment Equity Act ay mga kababaihan, mga Aboriginal na tao at mga taong may kapansanan.

W

WITHOUT PAPER / STATUS

Isang tao na hindi nakatanggap ng pahintulot na manatili sa bansa o nanatili sa kabila ng panahon na paso o walang visa. Kasama sa terminong ito ang mga taong mga ang dahilan ay system flaws, mga tinanggihan na asylum seekers na hindi na-dismiss dahil sa pangkalahatan na peligro sa sitwasyon sa kanilang bansang pinangagalingan.