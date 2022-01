Talasalitaan

A

ASYLUM

Proteksyon na ipinagkaloob sa mga taong may sapat na batayan na takot sa pag-uusig dahil sa kanilang lahi, relihiyon, nasyonalidad, opinyong pampulitika o kabilang sa isang partikular na grupo ng lipunan, gayundin sa mga nasa panganib ng tortyur o malupit at hindi pangkaraniwang pagtrato o parusa.

ASYLUM SEEKER

Isang taong naghahanap ng asylum. Bago gumawa ng pagpapasiya, hindi masasabi kung refugee o hindi ang asylum seeker. Ang mga naghahanap ng asylum ay nakakatanggap ng pagpapasiya sa status bilang refugee pagkatapos makarating sa Canada.

C

CANADIAN CITIZEN

Sa ilalim ng Citizenship Act, ang isang mamamayan ay isang taong ipinanganak sa Canada (ipinanganak sa o ipinanganak sa labas ng Canada sa isang mamamayan ng Canada na ipinanganak sa Canada o nabigyan ng pagkamamamayan) o nag-apply at nakakuha ng pagkamamamayan ng Canada (naturalization).

CANADIAN EXPERIENCE CLASS

Kategorya ng imigrasyon na nagpapahintulot sa mga dayuhang manggagawa at bagong foreign graduates na nagtatrabaho sa Canada para mag-aplay ng permanent residence.

CULTURAL COMMUNITY

Malawak na mga grupong panlipunan, na nagmumula sa iba't ibang nasyonalidad (Italian, Vietnamese, atbp.) ng immigration at Indigenous nations, at bumubuo ng mga bahagi ng cultural diversity at naging paraan sa daluyan ng pagpapakalat at pagpapalitan sa lipunan ng Quebec.

CULTURAL DIVERSITY

Ang katangian o estado na nagreresulta mula sa pagkakaroon ng iba't ibang kultura sa isang partikular na teritoryo o lipunan. (Thesaurus ng Aktibidad ng Pamahalaan)

D

DEPENDENT OF A REFUGEE

Isang miyembro ng pamilya ng isang refugee sa Canada na ang aplikasyon para sa permanent residence ay sa parehong pagkakataon ay pinoproseso bilang isang pangunahing aplikante.

PAGKAKAIBA NG REFUGEE AT IMIGRANT

Ang isang refugee ay napipilitang tumakas upang iligtas ang kanyang buhay. Pinipili ng isang imigrante na manirahan sa ibang bansa.

DIRECT PATH TO CITIZENSHIP

Ang proseso para sa isang batang ipinanganak at inampon sa ibang bansa ng mga magulang ng Canadian upang mabigyan ng pagkamamamayan nang hindi na kailangan dumayo sa Canada.

DISCRIMINATION

Isang pagturing na naiiba, eksklusyon o kagustuhan na batay sa mga ipinagbabawal na kadahilanan na may epekto na pagpapawalang-bisa o nakakasama sa karapatan sa ganap at pantay na pagkilala at pagtatamasa ng mga karapatan at kalayaan ng isang indibidwal. (Immigration, Diversity at Inclusion Québec)

DUAL CITIZENSHIP O MULTIPLE CITIZENSHIP

Sitwasyon ng isang tao na legal na mamamayan ng dalawa o higit pang mga bansa sa parehong pagkakataon. Ang dual citizenship o multiple citizenship ay pinahihintulutan sa ilalim ng Canadian citizenship legislation. Ang ilan sa mga bansa ay hindi.

E

ECONOMIC IMMIGRANT

Isang klase ng mga imigrante na pinili batay sa kanilang mga kasanayan at kakayahan na mag-ambag sa ekonomiya ng Canada. Kasama sa kategoryang pang-ekonomiya na imigrasyon na ito ang mga skilled worker, mga kandidato sa probinsiya at teritoryo, mga negosyante, mga skilled worker sa Quebec at mga miyembro ng Canadian experience class, gayundin ang kanilang mga asawa at mga dependent.

ECONOMIC MIGRANT

Isang taong nagpapalit ng bansa para magtrabaho o magkaroon ng magandang pagkakitaan sa hinaharap. Ang terminong ito ay wastong ginamit kapag ang mga motibasyon ay puro pang-ekonomiya.

EMIGRÉ

Isang tao na umalis sa kanilang sariling bansa upang manirahan sa iba, karaniwan sa mga kadahilanang pampulitika (Oxford Dictionary).

F

FAMILY REUNIFICATION

Nalipat man sila sa Canada o dumating bilang mga naghahanap ng asylum, dapat na mabilis na makita muli ng mga refugee ang kanilang mga pamilya. Sa ilang pagkakataon, kapag ang mga refugee ay napipilitang tumakas, ang mga magulang ay hiwalay sa kanilang mga anak o ang mga mag-asawa ay hiwalay sa isa't isa.

FEDERAL SKILLED WORKER

Isang imigrante na pinili bilang isang permanenteng residente batay sa kanilang edukasyon, karanasan sa trabaho, kaalaman sa Ingles at/o Pranses, at iba pang pamantayan na ipinakita upang matulungan ang mga tao na magtagumpay sa labor market sa Canada. Ang mga asawa at mga anak ay kasama sa aplikasyon. Ang Quebec ay pumipili ng sarili nitong mga skilled worker, sa ilalim ng Quebec skilled worker class (QSW).

G

GOVERNMENT ASSISTED REFUGEE (GAR)

Isang tao na nasa labas ng Canada na kinilala bilang isang convention refugee at tumatanggap ng pinansiyal at iba pang suporta mula sa Gobyerno ng Canada o sa Probinsya ng Quebec sa loob ng isang taon pagkatapos ng pagdating sa Canada. Pinipili ang mga GAR mula sa mga aplikasyon na isinumite ng Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) at iba pang mga nagpapasa na organisasyon.

H

HUMANITARIAN AND COMPASSIONATE APPLICATION (H & C)

Ang isang tao na karaniwang hindi magiging permanent residence sa Canada ay maaaring mag-aplay para sa H&C. Ang makatao at mahabagin na mga sitwasyon ay ina-aplay sa mga tao sa mga pambihirang pagkakataon.

I

ILLEGAL IMMIGRANTS

Ang mga terminong ito ay itinuturing na ma-problema dahil ginagawang kriminal ang tao, imbes na isang pagpasok o pananatili na ilegal sa isang bansa. Bukod dito, ang paggamit ng termino ay maaaring humantong sa mga mali at madaliang paghuhusga tungkol sa status ng tao. Sa kaso ng mga taong tumatakas sa pag-uusig, kinikilala ng internasyonal na batas na ang mga refugee ay maaaring pilitin na pumasok sa isang bansa ng walang pahintulot kung kaya hindi tumpak na ilarawan sila bilang mga iligal na migrante.

IMMIGRANT

Isang tao na o naging isang landed immigrant / permanenteng residente. Ang landed immigrant / permanent resident ay isang taong legal na nandayuhan sa Canada ngunit hindi pa isang Canadian citizen.

IMMIGRANT CATEGORY BUSINESS PEOPLE

Isang kategorya na sumasaklaw sa mga mamumuhunan, negosyante at mga manggagawang self-employed. Ang isang tao ay maaaring maging permanenteng residente sa kategoryang ito batay sa kanyang kakayahan na matagumpay na manirahan sa Canada.

IMMIGRANT INVESTOR

Isang terminong ginamit upang ilarawan ang isang imigrante na pinapapasok sa Canada na may karanasan sa pagpapatakbo ng isang negosyo at may netong halaga na hindi bababa sa CDN $1,600,000 na nalikom niya sa ligal na kaparaanan; o kung sino ang gumawa ng pamumuhunan sa halagang CDN $ 800,000.

INCLUSIVITY

Kinapapalooban ang lahat ng indibidwal na walang diskriminasyon sa kasarian, oryentasyong sekswal, tradisyon, lahi, atbp.

INDEPENDENT REFUGEE

Isang taong kinikilala bilang isang convention refugee sa ibang bansa o bilang isang miyembro ng host country class at may sapat na pinansyal na mapagkukunan upang suportahan ang kanyang sarili sa Canada.

INTEGRATION

Pag-aangkop ng mga miyembro sa isang grupo o grupo sa pandaigdigang lipunan; Ang antas kung saan ang mga indibidwal at kilos ng parsyal na grupo ay sang-ayon sa kung ano ang inaasahan ng komunidad. (Thesaurus ng Aktibidad ng Pamahalaan)

INTERCULTURAL

Termino na ginamit upang ilarawan ang diyalogo na naglalayong ilapit ang mga komunidad sa iba't ibang kultura.