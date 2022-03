Imigrante sa labour market ng bawat probinsya

Alam niyo ba? Pinakamataas ang rate ng trabaho sa Prairies. Noong 2011, higit sa kalahati ng pagdami ng trabaho sa mga imigrante sa Canada ay dahil sa mga imigrante na naninirahan sa Prairies at British Columbia. Bagama't ang mga imigrante na ito ay bumubuo sa 31 porsyento ng imigrante na manggagawa sa buong Canada, sila ay nakatala nang 53 porsyento na pagdami ng trabaho sa mga imigrante sa pagitan ng 2010 at 2011.

Saskatchewan

Sa isang medyo matatag na labor market sa panahon ng pagbagsak, ang trabaho ng mga imigrante sa Saskatchewan ay tumaas at napapanatili ang bilis.

Sa mga bagong imigrante, nadoble ito sa pagitan ng 2008 at 2011, na nagdala ng kanilang employment rate sa 77.0 porsyento, pumapangalawa sa pinakamataas na rate kasunod sa kanilang karatig-lugar sa Manitoba.

Alberta

Ang isa pang probinsya na may mas maliit na agwat sa pagitan ng mga imigrante at Canadian-born, ang immigrant unemployment rate ay ang pinakamababa kumpara sa mga imigrante sa lahat ng probinsya.

Ang mga naninirahan na imigrante ay may mas mataas na employment rate kaysa sa ipinanganak sa Canada (85.6 porsyento kumpara sa 84.4 porsyento), at may pagkakatulad ang unemployment rate na 4.1 porsyento at 4.3 porsyento, ayon sa pagkasunod-sunod.

Ang pagbaba ng gas at sa presyo ng langis na nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya sa Alberta ay tiyak na babago sa mga istatistikang ito.

Manitoba

Isang lalawigan kung saan ang mga imigrante ay patuloy na may pinakamataas na employment rate (82.5 porsyento) sa mga imigrante sa lahat ng mga lalawigan at ang kanilang unemployment rate ay ang pangalawa sa pinakamababa (6.0 porsyento).

Sa mga taong ipinanganak sa Canada na naninirahan sa lalawigang ito, ang mga numero ay 85.1 porsyento at 3.9 porsyento ayon sa pagkakabanggit, ang Manitoba kumpara sa lahat ng mga probinsya ay may pinakamababa na labor market gap sa pagitan ng mga imigrante at mga manggagawa na ipinanganak sa Canada.

Gaya sa Alberta, ang mga naka-establish na imigrante sa Manitoba ay may mas mataas na employment rate kaysa sa kanilang mga katapat na dito ipinanganak sa Canada.

British Columbia

Ang mga imigrante ay nakaranas ng bahagyang pagtaas sa bilang ng trabaho, at ang kanilang unemployment rate ay bumaba mula 8.8 porsiyento noong 2010 na naging 7.4 porsiyento noong 2011, pinaliit ang agwat sa pagitan nila at ng mga manggagawang na sa Canada ipinanganak.

Ang mga established na imigrante, partikular, ay nakitaan ng malaking pagtaas sa trabaho at gayundin sa pagbaba ng kanilang unemployment rate na 5.8 porsyento.

Kasabay nito, bahagyang tumaas ang employment rate ng mga imigrante sa lalawigang ito sa 75.4 porsyento, at may kaunting pagbabago sa agwat sa pagitan ng mga imigrante at mga indibidwal na ipinanganak sa Canada.

Ontario

Ang Ontario ay naapektuhan nang husto ng pagbagsak sa ekonomiya, higit sa kalahati ng pagkawala ng trabaho (55 porsyento) sa mga 25-to-54 na taong gulang ay naganap sa lalawigan.

Ang Ontario ay tahanan ng 40 porsiyento ng manufacturing at construction labor force sa bansa.

Noong 2009, nagkaroon ng mataas na pagtaas sa unemployment rate, na nagpapalawak ng agwat sa pagitan ng mga imigrante at mga indibidwal na sa Canada ipinanganak.

Iniulat ng Statistics Canada na para sa mga imigrante sa Ontario na nasa working-age, ang employment rate (75.4 porsyento) ay hindi gaano nabago noong 2011 mula 2010, habang ang unemployment rate ay bumaba mula 9.9 porsyento naging 8.7 porsyento, kasunod ng pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho . Ang kaukulang mga numero para sa katapat na mga ipinanganak sa Canada ay 83.3 porsyento at 5.4 porsyento, ayon sa pagkakabanggit..

Dahil may maliit na pagbabago sa trabaho kaugnay ng 2010 pareho sa mga imigrante at Canadian-born, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo ay nanatiling halos hindi nagbabago.

Quebec

Ang mga imigrante sa Quebec ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa resulta ng labor market noong 2011, ang mga agwat sa pagitan nila at ng mga ipinanganak sa Canada ay patuloy at nanatili na mas malawak kumpara sa ibang mga lalawigan.

Noong 2011, ang employment rate para sa mga imigrante sa Quebec, na nasa 70.3 porsyento, ay mas mababa kaysa sa mga imigrante mula sa alinman sa ibang lalawigan.

Katulad nito, ang kanilang unemployment rate, na umabot sa 11.9 porsyento - ang pinakamataas sa lahat ng mga lalawigan - ay dalawang beses na higit kaysa sa mga Quebecker na ipinanganak sa Canada (5.6 porsyento).

Atlantic Canada

Ang employment rate ng mga imigrante ay mas mababa kaysa sa mga ipinanganak sa Canada - 77.4 porsyento, kumpara sa 78.2 porsyento, ayon sa pagkakabanggit.

Ang mga imigrante sa working age sa lalawigang ito ay bumubuo ng 4 na porsyento ng kabuuang populasyon, pinakamababa ang antas na ito sa buong bansa.