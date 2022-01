Ang epekto ng imigrasyon sa ekonomiya

Sinabi ni John Shields, propesor ng Department of Politics and Public Administration ng Ryerson University sa Toronto, na ang imigrasyon ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa populasyon ng Canada, kabilang sa labour market. Ang imigrasyon ay kritikal para sa katatagan at paglago ng labor market ng Canada, sabi ni Shields.

Sinasabi sa atin ng Statistics Canada na sa kabuuan ang lahat ng pagpapalawak ay bunga sa imigrasyon ngayon, sabi ni Shields. Kaya ito ay talagang mahalaga para sa ating populasyon ngayon at para sa sigla ng ating labour market.

Kapaki-pakinabang o lumulustay?

Si Shields ay lubos na hindi sumasang-ayon sa pag-aaral na isinagawa ng ekonomista na si Herbert Grubel ng Fraser Institute sa British Columbia, na nagsasabing malayo sa pagiging isang netong kita para sa ekonomiya ng Canada, na ang imigrasyon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5,000 bawat imigrante kada taon sa ekonomiya ng Canada.

Ang Fraser Institute, sa palagay ko, ay medyo nag-iisa sa ganitong sinasabi, sabi ni Shields. maliban dito, sa tingin ko ay mas maraming mapagkakatiwalaang pag-aaral na sumusuri sa isyung ito... at halos lahat ng mga pag-aaral na ito ay nagpakita na ito ay bahagyang positibo o may walang epekto.

Pagsasa-ayos sa immigration mix

Magkasunod na pinag-isipan ng federal governments ang halo ng tatlong pangunahing klase ng mga imigrante na pumupunta sa Canada: 1) mga economic immigrant na higit na tinutukoy sa isang point system batay sa kanilang human capital (edukasyon, kasanayan, karanasan sa trabaho, kaalaman sa mga opisyal na wika, katayuan ng pamilya at iba pa.); 2) klase ng pamilya – mga miyembro ng pamilya na sumunod sa ibang mga imigrante na nasa Canada na; at 3) humanitarian class na imigrante – mga refugee.

Ang nakaraang conservative government ni Prime Minister Stephen Harper ay higit na nakatuon sa pang-ekonomiya na dimensyon ng imigrasyon at pinataasan nila ang bilang ng mga temporary foreign workers sa Canada, sabi ni Shields.

Ang nakita natin sa bagong gobyerno ay isang muling pagbabalanse ng sistema, sabi ni Shields, para ang mga economic class immigrants ay manatiling napakahalagang bahagi sa immigration mix, ngunit nagkaroon din mas malaking pagpapahalaga ngayon sa family class at ginagawa din ang ating kapakanan sa usapin ng mga refugee.

Paano mas mapabuti ang integrasyon ng mga bagong dating

Isa sa mga bagay na talagang maganda ang ginagawa ng Canada kumpara sa ibang mga bansang tumatanggap ng imigrante ay ang pagkakaroon nito ng napakahusay na sistema ng mga serbisyo sa paninirahan, sabi ni Shields.

Nakakatulong ito upang makapagsimula ang mga bagong dating, kumbaga upang maging maayos ang kanilang mga yapak, para makakakuha ng ilan sa impormasyon sa labor market at pagsusulat ng resume, at oryentasyon at iba pa, sabi ni Shields. Ngunit ang isa sa mga bagay na nakita namin sa paglipas ng mga taon ay kailangan natin ng higit pa na mga programang pang-bridging para sa mga imigrante, higit pang mga programa sa mentoring para sa mga imigrante at pagkokonekta sa mga imigrante nang mas direkta sa mga employer.

Nang-aagaw ng trabaho sa mga Canadian?

Walang pang siyentipikong batayan ang karaniwang pakiramdam ng mga taong tutol sa imigrasyon na ang mga imigrante ay sa isang banda inaagaw ang magagandang trabaho sa Canada, sabi ni Shields.

Sa totoo lang kung titingnan natin ang ilan sa mga academic work, napakaliit ang katibayan na marami ang nangyayari na ganito sa pangkalahatan, sabi ni Shields. Sa katunayan, sa pagpasok ng mga bagong dating, sila ay kumbaga na nagpapalawak pa sa mga domestic market kaya sa halip nakatulong pa sa paglikha ng trabaho.

Pagharap sa problema ng Canada sa tumatanda na edad

Ang imigrasyon ay isa rin sa mga solusyon sa problema ng Canada sa mabilis na tumatanda na populasyon, tumutulong sa bansa na mapanatili ang isang well-stocked labor market, sabi ni Shields.

PhD taxi driver?

Kaya ng Canada at dapat mas paghusayin na magawang gamitin ang talento ng mga imigrante na pinili nitong makapunta sa bansa, sabi ni Shields.

Nagdadala tayo ng napakaraming imigrante na may mataas na human capital ngunit ang ginagawa natin ay nagiging under-employ ang marami sa kanila, sabi ni Shields.

