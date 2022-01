Matuto tungkol sa mga katutubong komunidad ng Canada na malaking bahagi sa immigrant integration: eksperto

Tulad ng mga katapat na mga ipinanganak na sa Canada, ang mga bagong Canadian ay kailangang higit na matuto tungkol sa mga katutubo ng Canada, kanilang kasaysayan, kanilang mga kontribusyon at mga isyung kinakaharap ng kanilang mga komunidad, sabi ni Leonzo Barreno.

Ito ay isang bansa ng mga imigrante, maliban sa mga tao ng First Nations, lahat tayo ay dumating dito mula sa ibang lugar at sa palagay ko ay sadyang may utang tayo sa kanila na kahit papaano ay higit na alamin pa ang tungkol sa kanila, sabi ni Barreno, ang Global Chair ng Journalism and Aboriginal Affairs sa University of Regina sa Saskatchewan noon pang 2003. Ito ang kanilang lupain, sa usaping legal ito pa rin ay kanilang lupain.

Binigyan-diin ni Leonzo Barreno ang kahalagahan ng kaalaman sa indigenous communities sa bansa tungo sa immigrant integration (bagong window) .

Bilang isang Katutubong Mayan na tumatakas sa karahasan sa kanyang pinagmumulan sa Guatemala, sinabi ni Barreno na agad siyang naakit sa kasaysayan ng mga Aboriginal communities ng Canada at sa kanilang mga pakikibaka nang siya ay dumating sa Canada noong 1989.

Sa palagay ko ang mga imigrante kung minsan kapag hindi sila nakakaalam kung paano nabuo ang Canada, ang ating mga prejudices laban sa mga katutubo ay mag-uumpisang ma-develop, sabi ni Barreno.

Labanan ang sistematikong kamangmangan

Isinisi ni Barreno sa sistematikong pagkabigo ng education system ng Canada sa kakulangan ng kaalaman sa kasaysayan tungkol sa kasaysayan ng mga katutubo at mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng mga Aboriginal, komunidad ng Inuit at Metis sa bansa kapwa pareho sa populasyon ng mga dito na ipinanganak sa Canada at sa imigrante.

Napakakaunti ng mga tao ang nakakaalam tungkol sa mga kasunduan, lalo na mas iilan lang tungkol sa mga residential schools, hindi nila alam ang tungkol sa cultural genocide, at sa ilang mga kaso ng pisikal na genocide na nangyari sa bansang ito, sabi ni Barreno.

(pakinggan ang buong panayam kay Leonzo Barreno)

Isang systemic failure sa sistema ng edukasyon sa Canada ang kakulangan ng kaalaman sa kasaysayan ng mga katutubo (bagong window) at kanilang mga kinakaharap na isyu sa ngayon.

Link sa page ng unibersidad ni Leonzo Barreno:

https://www.uregina.ca/arts/journalism/faculty-staff/faculty/barreno-leonzo.html (bagong window)