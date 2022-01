Hindi kinansela ng Canada ang refugee agreement sa U.S. kahit pa sa crackdown ni Trump

Si Hussen, isang dating Somali refugee, ay nakikipag-usap sa daan-daang mga kalahok ng 19th National Metropolis Conference na ginanap sa downtown Montreal nang ang kanyang pangunahing talumpati ay ginambala ng isang grupo ng mga nagpoprotesta na humihiling sa Liberal government ni Prime Minister Justin Trudeau para punitin ang kasunduan sa Washington.

Palakihin ang larawan (bagong window) Naghahatid ng talumpati ang Federal Immigration Minister na si Ahmed Hussen sa mga kalahok ng 19th National Metropolis Conference sa Montreal habang sinusubukan ng mga nagpoprotesta na hadlangan ang kanyang pagsasalita at hinihiling na ibasura ng Canada ang kasunduan na Third Safe Country sa US araw ng Biyernes, Marso 17, 2017. Litrato: Radio-Canada / Levon Sevunts

Kung ang mga indibidwal na ito ay tapat, malalaman nila na ang kasunduan sa Third Safe Country ay hindi naapektuhan ng mga executive order ni Donald Trump, sabi ni Hussen na nahihirapan mapakinggan habang nagsisigaw ang mga nagpoprotesta.

Ang mga executive order ni President Trump ay nakaapekto sa resettlement ng gobyerno ng mga refugee sa galing sa ibang bansa, sabi ni Hussen.

Ang kasunduan sa Third Safe Country ay tumatalakay sa domestic asylum system ng United States at Canada, at ang domestic asylum system ng United States ay sinusubaybayan ng U.S. judiciary, na isang independyente, aniya.

Kung kaya ang Third Safe Country agreement ay mananatili dahil ang U.S. domestic asylum system ay may due process, sabi ni Hussen.

Nahaharap sa pagdagsa ng mga refugee

Sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay sa North America, karamihan sa mga refugee claimants na gusto makapasok sa Canada mula sa U.S. ay itinatakwil sa isang checkpoint sa border dahil itinuturing ng Canada ang U.S. na isang ligtas na bansa para sa mga refugee.

Gayunpaman, mula sa umpisa ng taon daan-daang mga naghahanap ng asylum ang tumatawid sa border para samantalahin ang isang legal na butas na makapag-hain ng refugee claim sa oras na nakapasok sa loob ng Canada, kontra sa panganib na tanggihan sa isang opisyal na border entry point.

Ayon sa Canadian Border Services Agency (CBSA) may anim na beses ang itinaas ng mga refugee claims noong Pebrero sa mga border ng Quebec sa New York, Vermont at Maine kumpara sa parehong buwan sa nagdaan na taon.

Sa kabuuan ay 635 katao ang humiling ng asylum noong Pebrero matapos tumawid sa Quebec mula sa U.S., kumpara sa 99 noong Pebrero 2016, iniulat ng CBC News, ayon sa mga opisyal ng CBSA. Noong Enero [2017], 452 katao ang nag-claim ng asylum sa tawiran sa border ng Quebec, isang 230 porsiyentong pagtaas kumpara sa Enero 2016.

Sinasabi ng mga opisyal ng Canada na habang may mga hindi pangkaraniwan na pagtaas sa bilang ng mga ng mga naghahanap ng asylum sa British Columbia at Manitoba, ang Quebec ay nakaranas ng pinakamalaking pagtaas sa asylum claims.

Trump effect?

May haka-haka na ang executive order ni Trump sa imigrasyon ang naging pangunahing kadahilanan sa pagdagsa ng mga refugee. Ang orihinal na kautusan, na pinirmahan noong katapusan sa Enero, pansamantalang ipinagbawal ang pagpasok sa U.S. mula sa pito na karamihan ay Muslim-countries at sinuspinde ang refugee-program ng U.S.

Ang kontrobersyal na utos na tinawag na isang Muslim ban ng mga kritiko ay ipinatigil ng mga korte ng U.S., ngunit si Trump ay naglabas ulit ng isang binagong utos sa mga panahong iyon. Gayunpaman, hinarangan din ito ng isang federal judge sa Hawaii, na nag-isyu ng temporary injunction laban sa executive order ilang oras bago pa ito magkabisa.

Ang dumaraming bilang ng mga naghahanap ng asylum na inilagay ang buhay sa peligro- isang Ghanaian refugee claimant ang tumawid sa border ng US-Canada patungo sa Manitoba noong Bisperas ng Pasko ay nawalan ng mga daliri at hinlalaki dahil sa matinding frostbite - ay dahilan para ipanawagan ng oposisyon na Conservative Party sa gobyerno ni Trudeau na ipatupad ang 8,991-kilometrong border sa US at isara ang legal na butas na umaakit sa mga naghahanap ng asylum.

Ikinatwiran ng gobyerno [ni Trudeau] na sa ilalim ng UN Convention of Refugees ang bansa ay obligado na dinggin ang lahat ng asylum claims na inihain ng mga taong nakarating sa Canada.

Sa kaliwa, ang New Democratic Party ay nananawagan sa gobyerno na ibasura ang Third Safe Country agreement sa U.S., para itigil ang itinuturong rason kung bakit marami sa mga asylum seekers ang sumusugal sa mapanganib na pagtawid na unang-una ay hindi pinahihintulutan.