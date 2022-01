Hindi kailangan ang "Canadian Values" tests para sa imigrante: ministro ng imigrasyon

Sa isang eksklusibong panayam sa Radio Canada International sa nagdaang 19th National Metropolis Conference, nagbigay ng reaksyon si Hussen sa isang poll kamakailan na kinomisyon ng Radio-Canada.

Sinuri sa isang poll sa internet ang 2,513 katao sa buong Canada tungkol sa iba't ibang isyu na nakakaapekto sa bansa.

OK ang mga Canadian sa 'screening' para sa values

Habang ang poll ay nagpakita na karamihan sa mga Canadian ay sumusuporta sa imigrasyon at nakikita ito bilang isang net contributor sa ikabubuti ng ekonomiya ng bansa at sa social fabric, nagpapakita din ito ng antas ng kawalang-kumpyansa sa integrasyon ng mga imigrante, lalo na mula sa mga bansang Muslim.

Humigit-kumulang 60 porsiyento ng mga Canadian nakikita ang mga refugee bilang isang positibong puwersa, at 83 porsiyento ang naniniwala na ang ibang mga kultura ay nagpapayaman sa ating lipunan, batay sa resulta ng poll.

Gayunpaman, 74 porsyento ng mga sumasagot ang nagsabing sila ay magiging napaka o medyo pabor sa isang test para sa 'screening' sa mga imigrante patungkol sa Canada values, gaya ng iminungkahi ng kandidato sa liderato ng Conservative Party noon na si Kellie Leitch.

Si Hussen, na unang Muslim na immigration minister ng Canada at ang unang ministro ng gabinete na isang Somali, ay tutol sa ideya.

Mayroon tayong mga batas, mayroon tayong rule of law sa Canada, mayroon tayong charter of rights and freedoms, mayroon tayong multiculturalism na iginagalang ang mga pagkakaiba at naniniwala na ang mga pagkakaibang iyon ay nagpapalakas sa atin, hindi nagpapahina, sabi ni Hussen. Ang ating diversity ay isang napakagaling na mapagkukunan ng lakas at nagbibigay sa atin ng isang competitive advantage sa buong mundo dahil mayroon tayong mga indibidwal sa Canada na nandayuhan sa ating bansa, na may iba't ibang pananampalataya, mula sa iba't ibang mga background, iba't ibang mga wika, ngunit matagumpay natin sila na naisama [sa lipunan].

'Mahusay na pinaggagalingan ng lakas'

Ang modelo ng imigrasyon ng Canada ay tinitiyak na mayroong malinaw na landas patungo sa pagiging isang mamamayan at ang karamihan sa mga imigrante ay mapapaloob bilang ganap na mga Canada citizens, sabi ni Hussen.

Alam ng mga Canadians din na ang mga padagsa-dagsang mga imigrante sa Canada ay nagbunga ng malaking tagumpay at naging - ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga anak - ay mga napakagaling na Canadians, na nag-ambag sa kanilang komunidad, na sobrang napakalaki ang naiambag sa ating ekonomiya, sabi ng ministro. . Pahalagahan natin ang papel na ginagampanan ng imigrasyon sa ating bansa.

Bagama't may mga bansa sa mundo na piniling isara ang kanilang mga pinto sa imigrasyon at naging hindi gaanong bukas sa mga naghahanap ng proteksyon o mas mabuting buhay para sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya, pinili ng Canada ang kabaligtaran sa pananaw na ito, sinabi ni Hussen.

Naniniwala tayo na dapat tayong maging bukas sa mga ideya, sa mga tao at sa imigrasyon, sabi ni Hussen. Naniniwala tayo na ang imigrasyon ay isang mahusay na mapagkukunan ng lakas para sa ating bansa.

'Ultimate sign of integration'

Nalaman sa parehong CROP poll na halos kalahati ng mga Canadian (47 porsiyento ng mga respondent) ang nakaramdam na ang mga Muslim ay matamlay o medyo matamlay na na-integrate sa lipunan.

Bagama't kaya pa magawa umano ng Canada ang isang mas mahusay na trabaho sa integrasyon ng mga imigrante, naging mas magaling sa pag-ayos at pagsama ng mga imigrante ang bansa kaysa sa iba pang mga bansa, sabi ni Hussen na aktibong miyembro sa komunidad ng Somali-Canadian at nagsilbi bilang presidente ng Canadian Somali Congress.

Kakabalik ko lang mula sa isang biyahe sa Europa kung saan nakilala ko ang mga opisyal ng gobyerno at NGO sa United Kingdom, Germany at Switzerland, at sa lahat ng mga pakikipag-ugnayan na iyon ay natanggap ko ang mensahe mula sa mga stakeholder na ang Canada ay talagang napakahusay sa integration at settlement, sabi ni Hussen. Sa katunayan, gusto nilang higit na matuto pa kung paano tayo naging matagumpay sa isang bagay na napakahirap gawin sa maraming iba pang mga bansa.

Maraming maipagmamalaki ang Canada pagdating sa settlement at integration, at ang ginagawa sa mga tao para tungo sa pagiging isang mamamayan, na the ultimate sign of integration, sabi ni Hussen na nag-isang pumunta sa Canada sa edad na 16.