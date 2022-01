Paglalakbay ni Nadia - mula sa pagiging teenage bride tungo sa pagiging award-winning filmmaker

Lumaki sa isang maliit, konserbatibong nayon sa bayan niya sa Algeria, siya ay ibinigay para maikasal sa isang lalaki na naninirahan na sa Canada.

Talagang masaya ako nang pumunta dito, dahil noon pa man sa edad na lima sa tingin ko isa na akong feminist, sabi ni Zouaoui sa kanyang naalala. Hindi alam ng dati kong asawa na sa murang edad ay nakita ko ang kawalang-katarungang dinaranas ng mga kababaihan sa aking bansa at hindi ko iyon tanggap.

Ang pagpunta sa Canada ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na dati pa niyang pinapangarap, sabi ni Zouaoui.

Nadia Zouaoui Litrato: Radio-Canada

Para lang magawa ang makapaglakad sa mga lansangan, tumakbo, pumasok sa paaralan, maging ako, sabi ni Zouaoui. Pangarap kong makapagdesisyon sa sarili kong buhay.

Ngunit ang maitayo ang kanyang sarili bilang isang diborsiyadong ina na may dalawang maliliit na anak sa isang bagong bansa ay hindi naging madali.

Kinailangan kong lumaban upang palayain ang aking sarili mula sa kadena sa aking mga napag-aralan at ipaliwanag sa aking mga magulang na hindi ako masaya, na gusto kong mag-aral, na gusto kong magbunyag dahil pangarap ko rin ang maging isang mamamahayag at gumawa ng mga dokumentaryo , sabi ni Zouaoui.

Pero ang paghahanap ng trabaho bilang isang mamamahayag sa Quebec ay hindi madali kahit na siya ay mahusay sa French, Arabic, sa kanyang wikang Berber at sa Ingles.

Ang lalawigan ng Quebec ay nakikipaglaban para panatilihing buhay ang kultura nito, sabi ni Zouaoui. Kapag nanggaling ka sa labas, hindi mo alam iyon at hindi mo naiintindihan ang lahat ng mga komplikasyong ito.

Gayunpaman, hindi sumuko si Zouaoui.

At dahil ako ay isang nakikipagmatigasan na babae sinubukan kong maghanap ng paraan upang mabuhay at gawin ang gusto ko, na talagang panghahawakan ko ang aking mga pinapaniwalaan, ani Zouaoui. Kung galing ka sa isang bansa kung saan hindi ka maaaring lumabas ng bahay dahil ikaw ay isang babae, anumang hamon pagkaraan nito ay parang wala na lang.

Karamihan sa trabaho ni Zouaoui bilang isang mamamahayag at documentary filmmaker ay nakatuon sa paksang lubos niyang alam: ang buhay at pakikibaka ng mga Muslim na imigrante tulad niya.

Nais kong ipakita na ang mga imigranteng Muslim ay mga taong katulad ng iba at ang ilan sa kanila ay gumagawa ng napaka-gandang bagay, ang ilan sa kanila ay nakikipaglaban upang maging mas mahusay sa lipunan, at maisama bilang isang propesyonal, ayon kay Zouaoui. Nais kong ipakita kung gaano kaganda ang yumayabong na diversity na ito.

Ang pagkakaiba-iba na dala ng mga imigrante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapayaman hindi lamang sa lipunan ng Canada kundi sa mga imigrante din mismo, sabi ni Zouaoui.

Natutunan ko na maaari tayong maging mas mabuting tao kapag nakatira tayo sa isang bansa na iginagalang ang ating mga karapatan at kapag ang ating mga ipinaglalaban ay lumaganap, sabi ni Zouaoui. Ang pamumuhay sa isang demokrasya ay ginagawa tayong mas tao, mas global kung saan may malasakit tayo sa ibang tao... Sa palagay ko mas natututo tayo sa loob bilang mga tao at ito ay isang magandang aspeto.

Ngunit malayo sa kanais-nais ang mga bagay, lalo na pagdating sa pagkilala sa foreign credentials at karanasan sa trabaho ng mga imigrante, patuloy ni Zouauoi.

Sa tingin ko ang Quebec ay natatalo dito at ang mga bansa kung saan nanggaling ang mga imigrante, dahil nagpadala sila ng mga taong may napakataas na pinag-aralan, na napaka-propesyonal at nag-aaral ng ilang taon sa mga unibersidad, sabi ni Zouaoui. At pagkatapos ay wala silang trabaho o napupunta sa mga basic na trabaho.

Kadalasan ay lubhang nakakaepekto ito sa mga imigrante at kanilang mga pamilya, sabi ni Zouaoui.