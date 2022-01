Mga Aral ng Tango sa buhay sa Canada

Ipinanganak sa Argentina, kinailangan ni Mercado-Alatrista na lumipat sa Peru kasama ang kanyang pamilya. Ito ay upang makatakas sa right-wing na diktadurang militar noong siya ay bata pa.

Sa Peru niya nakilala noon ang isang babaeng Canadian na kalaunan ay nagdala sa kanya sa Canada.

Nakilala ko ang isang babaeng Quebecker sa Peru, sabi ni Mercado-Alatrista, na nagsasalita habang maririnig ang ingay ng mga kagamitan sa pag-eehersisyo na umalingawngaw sa kanyang maliit na opisina sa YMCA sa downtown Montreal (buong pagsisiwalat: Si Wolf, kung tawagin ng kanyang mga estudyante, ay aking tango instructor).

Nag-internship siya sa tropical medicine. Doon kami nagkita. Napagpasyahan ko na pumunta dito para makilala ang kanyang pamilya at pagkatapos ay hindi na ako umalis.

Sa Peru, si Mercado-Alatrista ay nag-aaral ng arkitektura at accounting, ngunit dito sa Canada nagbago ang kanyang pokus.

Maraming akong sinalihan na sports sa South America, sabi ni Mercado-Alatrista. Nag-triathlon ako, track-and-field, soccer din, iyon ang isa sa mga dahilan na ngayon ay nasa isport pa rin ako.

Sa katunayan, isang injury sa soccer ang nagtulak kay Mercado-Alatrista para mag-aral ng kinesiology at kalaunan ay naging isa siyang fitness instructor, bukod sa iba pang bagay ay dalubhasa siya sa corrective conditioning.

Tango habang buhay

Pagkatapos ng lahat ay nariyan ang pagmamahal niya sa tango.

Ako ay isang dancer mula noong ako ay ipinanganak, sabi ni Mercado-Alatrista. Ang aking ina nagtuturo sa pagsasayaw, hindi tango pero marunong siya ng Spanish dances at sumasayaw siya ng tango kasama ang aking ama pero katuwaan lang sa bahay, at sa mga events at mga party.

Ikinuwento (bagong window) ni Wolfgang kung paano siya nagkahilig sa sayaw.

Ang pag-ibig niya sa tango ay tumagal higit pa sa kanyang unang buhay may-asawa. Ito ang nagpakilala sa kanyang naging asawa at ina ng kanyang dalawang anak.

Si Mercado-Alatrista at ang kanyang asawa, si Andrea Shepherd, ang nagpapatakbo ngayon sa isa sa mga kilalang tango schools sa Montreal, ang MonTango.

Nagkakilala sina Wolfgang at ang kanyang asawa ngayon dahil sa tango. Pakinggan dito. (bagong window)

Ang pagtuturo ng tango ay parang pagpapalaki ng mga bata,” sabi ni Mercado-Alatrista.

Parang isang pamilya, para silang mga bata kapag may nagsimulang sumayaw ng tango, sabi ni Mercado-Alatrista. Parang hinahawakan mo sila sa kamay hanggang sa magsimula silang maglakad at matutunan kung paano ang pagsayaw, kung paano ang paggalaw katuwang ang kapareha niya.

Kasabay nito, ang pagtuturo ng tango umano ay nagpapayaman din sa kanyang kaalaman at pagkatuto, sabi ni Mercado-Alatrista.

Inihambing ni Wolfgang ang pagtututuro ng sayaw sa pagpapalaki ng bata. Ang kaniyang interbyu mapapakinggan dito. (bagong window)

Natutunan din niya sa pagtuturo ng tango ang natatanging kaalaman sa mga pagkakaiba sa kultura sa pagitan ng kanyang mga estudyanteng ipinanganak sa Canada at mga imigrante na may iba't ibang background, ani Mercado-Alatrista.

Una ang katotohanan na karaniwan dito, ang mga tao sa North America, partikular na sa Canada, hindi sanay na sumayaw lalo na kung kapareha ang ibang tao, ayon kay Mercado-Alatrista. Ang karamihan sa mga taong nagmula sa ibang mga lugar, oo ganito yun - ang Gitnang Silangan, Asia, Latin America - sila ay sanay na sumayaw na may ka-partner.

May kaugaliang napansin si Wolfgang sa kanyang mga estudyante sa sayaw. Alamin dito. (bagong window)

Nagmula sa kultura at karanasan ng Argentina ang tango at tila naging isang pandaigdigang wika lalo na doon sa mga nagkakahilig nito kahit pa hindi nauunawaan ang lyrics ng mga kanta.

Maaari naming ipahayag kung ano ang aming nararamdaman sa pamagitan ng musika, sabi ni Mercado-Alatrista. Ito ay maaaring kasiyahan, maaaring kalungkutan ... Sa Argentina, sa nakaraan, sinasabi ng mga tao na ang isang taong hindi dumaan sa pagdusa ay hindi nakakaunawa ng tango.

Ipinakilala ni Wolfgang ang tango. Alamin dito. (bagong window)

