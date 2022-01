Pang-ekonomiyang imigrasyon sa Canada - paglipat sa pokus sa integrasyon at pamilya

Kung titingnan mo ang kasaysayan ng Canada, ang ekonomiya ng Canada ay palaging umaasa sa mga imigrante, sabi ni Bauder. Ang mga imigrante ang nagtayo ng bansa, ang mga bihasang imigrante na dumating, halos halimbawa sa economic elite, ngunit may mga manggagawa din na nagtayo ng mga riles, ang mga manggagawa na talagang gumawa sa imprastraktura na mayroon tayo sa Canada ngayon.

Ipinaliwanag ni Bauder ang kontribusyon ng mga imigrante. Pakinggan dito. (bagong window)

Mula noong 2002, ang programa ng imigrasyon ng Canada ay nakabatay sa Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) at sa mga regulasyon nito.

Ang Canada ay may tatlong pangunahing klase ng imigrasyon: economic class; family class at mga refugee.

Hinimay ni Bauder ang kaibahan sa tatlong klase ng imigrasyon. Pakinggan. (bagong window)

Ang kategorya ng skilled workers immiration ay partikular na nahaharap sa iba't-ibang mga isyu sa Canada, sabi ni Bauder.

Ang unang isyu ay ang pag-calibrate ng immigration point system at ang pamantayan sa pagpili para sa patuloy na pabago-bagong mga pangangailangan ng labor market sa Canada, sabi ni Bauder.

Pagkatapos ay nandiyan ang problema sa pagkilala sa mga kredensyal at karanasan sa trabaho ng mga piling imigrante na ito ng iba't ibang employer at mga sangay ng propesyon. Marami sa bagong mga imigrante ang nasa Catch-22 na sitwasyon: hinahanap ng mga employer ang may karanasan sa trabaho sa Canada sa pagkuha ng mga manggagawa, ngunit hindi makukuha ng mga imigrante ang karanasang iyon sa Canada maliban na lang kung may tatanggap sa trabaho sa kanila.

Tinalakay ni Bauder ang naging problema sa pagkilala sa karanasan sa trabaho at kredensyal ng mga imigrante. Pakinggan dito. (bagong window)

Bilang resulta marami sa mga imigrante ang napipilitang tumanggap ng mga posisyon sa entry level na mas mababa ang sahod o kaya ay kasabay na tuluyang sumuko sa propesyon. Ngunit sinabi ni Bauder na ang mga nabigyan ng trabaho batay sa kanilang propesyon at pang-edukasyon na background ay may malimit na kayang makipagsabayan sa kanilang mga katrabaho na ipinanganak sa Canada.

Inamin ni Bauder na komplikado ang problema para maresolba ito. Pakinggan dito. (bagong window)

Mga imigrante: nakapokus sa pamilya

Si Bauder ay nagmumungkahi ng isa pa na pagbabago sa diskarte sa imigrasyon na sa tingin niya ay makabuluhan para mapabuti ang sistema. Sa halip na suriin ang mga indibidwal, dapat isaalang-alang ng mga opisyal ng Canada ang mga network ng pamilya ng mga aplikante at hindi lamang sa Canada kundi sa buong daigdig.

Tayo ay may napakalimitadong pananaw kung ano ang pamilya, ang nuclear family ay kadalasan, kung gagamitin mo ang mga terminong ito, ang pangunahing aplikante, kanino man sa mag-asawa, at pagkatapos ay maaaring may mga anak at ang mga immediate independents, sabi ni Bauder. Ang paraan ng pag-unawa ng mga tao sa kanilang pamilya ay mas kumplikado.

Sa huling bahagi ng panayam sinabi ni Bauder kung bakit nakakatulong kung pagtuonan ng gobyerno na unawain ang konsepto ng pamilya para sa mga imgrante. Alamin kung bakit. (bagong window)

Mga klasipikasyon ng imigrante sa Canada. Litrato: Radio-Canada / Statistics Canada

Pinipili ang mga economic immigrant batay sa isang point system na sumusukat sa kanilang human capital, ang kanilang mga kasanayan at kakayahang mag-ambag sa ekonomiya ng Canada. Kasama sa klase ng mga imigrante ang mga skilled worker, business immigrant, provincial at territorial nominees, at live-in caregivers.

Ang mga taong nag-aaplay sa ilalim ng kategoryang skilled worker ay dapat na maipakita ang kanilang kakayahang makahanap ng trabaho at matagumpay na makapagtatag sa Canada sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pamantayan sa selection criteria gaya ng mga kakayahan sa wikang Ingles o Pranses, at karanasan sa trabaho.

Ang mga imigrante na nag-aaplay sa ilalim ng kategoryang business immigrant ay kailangang magpakita ng kanilang kakayahang mamuhunan ng kanilang pera sa isang aprubadong pakikipagnegosyo at magpatakbo ng kanilang sariling negosyo, o maging self-employed.

Ang mga provincical at teritorial nominees ay mga permanenteng residente na itinalaga ng isang probinsya o teritoryo na nakipagkasundo saederal government upang pumili ng mga imigrante na tutugon sa kanilang mga lokal na pangangailangan pang-ekonomiya. Samantala, ang mga nominado ay dapat matugunan ang federal health and security admission criteria, hindi sila napapailalim sa skilled worker selection grid para malaman kung sila ba ay papahintulutan.

Ang mga live-in caregivers ay mga temporaryo na dayuhang manggagawa na nabigyan ng permanenteng paninirahan pagkatapos nilang makilahok sa Live-in Caregiver Program. Una, ang mga live-in caregiver ay dapat na kwalipikado para magbigay ng pangangalaga para sa mga bata, may sakit o matatanda, o mga taong may kapansanan. Ang mga mapipili na kandidato ay binibigyan ng temporary resident status at work permit, at pagkatapos ng dalawang taon, ay maari na mag-apply para sa permanent resident status.

Kasama sa mga kategorya ng refugee sa Canada ang mga sumusunod: mga refugee na tinulungan ng gobyerno, mga refugee na pribadong naka-sponsor, mga refugee na nakarating sa Canada at ang kanilang mga dependent na nakatira sa ibang bansa.

Sa isang pambihirang batayan, binibigyan ng IRPA ang mga federal immigration officials ng kapangyarihan na magbigay ng permanent resident status sa mga indibidwal at pamilya na hindi magiging kwalipikado sa anumang kategorya—halimbawa, sa mga kaso kung saan may mga matibay na pagsasalang-alang sa humanitarian o compassionate considerations, o para sa mga kadahilanang pampublikong patakaran.