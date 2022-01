Imigrante ang bubuo sa halos kalahati ng populasyon sa Canada sa taong 2036

STATISTICS CANADA DEMOGRAPHER, JEAN-DOMINIQUE MORENCY Litrato: Radio-Canada

Ayon sa ulat na pinamagatang Immigration and Diversity: Population Projections for Canada and its Regions, 2011 to 2036, ang mga pinagsamang imigrante at kanilang mga anak, ay maaaring umabot sa pagitan ng 44.2 at 49.7 porsyento sa taong 2036 na populasyon ng Canada, tataas mula sa 38.2 porsyento noong 2011, sabi ng demographer ng Statistics Canada na si Jean-Dominique Morency.

Halos kalahati ng populasyon sa Canada sa 2036 ay mga imigrante. Mapapakinggan sa link na ito ang panayam kay Morency. (bagong window)

Ang komposisyon ng populasyon ng imigrante, na nagsimulang nagbago noong 1970s palayo sa dati karamihan mga ipinanganak sa Europa na mga imigrante tungo sa dumadami na mga galing sa Asya, magpapatuloy ang pagbabagong ito, sabi ni Morency. Sa pagitan ng 55.7 at 57.9 porsyento ng populasyon sa imigrante ng Canada ay iyong mga ipinanganak sa Asya, kumpara sa 44.8 porsyento noong 2011, sabi ni Morency.

Ang China, India at Pilipinas ay inaasahang mananatiling pangunahing mga bansang pinanggalingan sa populasyon ng imigrasyon ng Canada.

Kasabay nito, ang bahagi sa imigrante na mula sa Europa ay bababa mula 31.6 porsiyento noong 2011 hanggang sa pagitan ng 15.4 at 17.8 porsiyento sa taong 2036, sabi ni Morency.

Mabilis ang ipinagbago sa komposisyon ng mga imigrante sa Canada. Mapapakinggan ang ikalawang bahagi sa panayam kay Morency dito. (bagong window)

Sa mas lumalaki na bahagi ng mga imigrante na galing sa Asya, ang bilang ng mga tao na hindi kristiyano ang relihiyon ay maaring halos doble sa 2036, ngunit hindi pa rin hihigit sa 16 porsiyento ng populasyon ng Canada, kumpara sa siyam na porsiyento noong 2011.

Dodoble ang bilang ng mga hindi kristiyano sa populasyon ng Canada. Ang ikatlong bahagi sa panayam kay Morency ay mapapakinggan dito. (bagong window)

Ang lahat ng rehiyon ng Canada ay makakakita ng mas mataas na bahagi ng populasyon ng imigrante, ngunit magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba sa rehiyon, sabi ni Morency.

Ang karamihan ng populasyon ng imigrante ay mapupunta pa rin sa tatlong pinakamalaking syudad ng Canada: Toronto, Vancouver at Montreal, kung saan ang Toronto at Vancouver ang may pinakamataas na proporsyon ng mga imigrante at ng kanilang mga anak sa bansa.

Halimbawa sa Toronto, humigit-kumulang 80 porsyento ng populasyon ay magiging imigrante o mga anak ng mga imigrante sa 2036, sabi ni Morency. At magiging mga nasa 70 porsyento sa Vancouver.

Ipinaliwanag ni Morency kung paano lalong tataas ang bilang ng mga imigrante sa tatlong malalaking syudad. Pakinggan ang ikaapat na bahagi ng kanyang panayam dito. (bagong window)

Sa taong 2036, ang bahagi ng mga visible minority sa populasyon na nasa edad na nagtatrabaho (may edad 15 hanggang 64) ay aabot sa hanggang 40 porsiyento, mula 19.6 porsiyento noong 2011. Sa ilang lungsod – Toronto, Vancouver, Calgary at Winnipeg, ang mga visible minorities ay maaaring naging majority, kung saan ang mga taga-South Asia ang may pinakamaraming tao sa grupo, tulad noong 2011. Ang mga imigrante na Chinese ay maaaring maging pangalawang pinakamalaking grupo ng ng visible minority sa Canada.

Ang ikalawang ulat ng Statistics Canada na pinamagatang Language Projections for Canada, 2011 to 2036, ay nagtataya na kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend sa imigrasyon, ito ay magdadagdag sa paglaki ng populasyon na ang pangunahing wika at wikang kadalasang ginagamit sa tahanan ay parehong hindi Ingles o Pranses.