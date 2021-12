Sinabi ni Dr. Bonnie Henry na ang ’new game’ sa Omicron variant ay pahiwatig sa pagtatapos ng COVID-19 pandemic

Ang lalawigan ay dumadaan sa napakatindi na pagsipa sa kaso ng mga nahawaan, dala ng mas nakakahawang Omicron variant, may 4,383 na kasong naitala (bagong window) nitong Huwebes na nagmarka sa isang all-time record number ng daily cases sa probinsya.

Sa isang panayam sa CBC News sa pagtatapos ng taon, sinabi ni Henry na ang pagkalat ng Omicron ay may hindi inaasahang bilis nilang mga health authorities sa lalawigan, na tinawag itong isang new game sa pandemya.

Ipinakilala niya ang mga paghihigpit sa pagtitipon (bagong window) bilang tugon sa ikalimang wave ng lalawigan, noong Disyembre 17, atinihayag noong Miyerkules (bagong window)na karamihan sa mga mag-aaral ng K-12 ay babalik pagkaraan ng isang linggo kaysa karaniwan matapos ang winter break.

Kaugnay na mga ulat

Ako ay lubos na nahirapan tungkol sa ginawang mga desisyon noong [Dis. 17], sabi niya. "Pagkatapos ay naubos ko ang panahon sa buong weekend ng mas nahihihirapan.… kailangan kong suriin ang aking pinapaboran na optimismo.

Ito ay isang napakahirap na desisyon, ngunit naramdaman ko na kailangan nating mag-overreact sa halip na mag-underreact sa oras na iyon.

Bagama't ang daily cases ng lalawigan ay tumataas, at nasagad na ang kapasidad (bagong window) sa contact tracing at testing (na ibig sabihin ang mga tunay na bilang ng kaso sa B.C. ay malamang na mas mataas (bagong window)), sinabi ni Henry na naniniwala siya na makikita na din ang pagwawakas ng pandemya sa lalawigan.

Ang paraan ng pagbabago ng virus na Omicron - hahantong ito sa tagpong iyon ng mas maaga, sabi niya. Ang uri ng sakit na idinulot nito, ngayong karamihan sa atin ay protektado na sa pagbabakuna, nangangahulugan na papunta na tayo sa puntong iyon.

Nagulat umano siya sa dami ng mga natanggap na personal na pag-atake. Bagama't sinabi ni Dr. Henry na alam niyang hindi lahat ay masaya sa kanyang mga ginagawang desisyon nitong pandemya.

Sinabi ni Henry na ang virus ay magiging endemic (bagong window) sa kalaunan habang magbabago na ang panahon tungo sa spring, mas maraming bata ang napabakunahan at babagal ang pagdami ng mga nahawaan, pero sinabi din niya na marami pa ang hindi masasabi sa hinaharap.

Sa palagay ko ay papunta na tayo doon, ngunit kailangan natin maintindihan palagi ang ilan sa mga leksyon mula dito, sabi niya.

Ang ilan sa kanila ay panlipunan - ang mga hindi pagkakapantay-pantay na inilahad ng virus na ito at ang halaga na ibinigay natin sa iba't ibang uri ng mga manggagawa, halimbawa.

Hindi kailanman nakaramdam ng political pressure

Si Henry, na naging mukha ng pagtugon sa COVID-19 ng probinsiya, kasama si Premier John Horgan na umupo sa likuran, ay nagsabi na hindi siya kailanman nakaramdam ng pamumulitika sa loob ng panahon ng pandemya.

Napakalaki ang respeto ko sa ating mga elected officials, aniya. Mayroon silang napakahalagang ginagampanan, at ang aking tungkulin ay magbigay sa posibleng pinakamahusay na payo at subukan at hanapin ang balanseng iyon.

Si Henry na makikita kasama sina B.C. Premier John Horgan at Health Minister Adrian Dix. Siya ang naging mukha ng pagtugon sa COVID-19 ng probinsya mula nang magsimula ang pandemya. Litrato: CBC / Mike McArthur

Ibinunyag din ni Henry na mayroon siyang regular na pagpupulong sa partido ng Oposisyon, ang mga Liberal sa B.C., gayundin sa mga health officials sa buong bansa at lalawigan.

Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa payo at kritisismo na natanggap mula sa kanyang iba't ibang pakikipagpulong, at sinabing hinahayaan siya ng mga opisyal na manguna kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon.

Pagdedesisyon batay sa makukuha na impormasyon

Sinabi ni Henry na pinaninindigan niya ang mga desisyon na ginawa ng probinsya sa panahon ng pandemya, sa kabila ng patuloy na pagpuna na ang B.C. ay masyadong mabagal sa pagtugon kaya kumalat ang COVID-19.

Malakas ang pakiramdam ko na ginagawa namin ang mga makatuwirang desisyon gamit ang pinakamahusay na impormasyon na mayroon tayo, aniya. Sa palagay ko ay wala ng mas huhusay o mas ikakasama pa kaysa sa anong meron tayo mula sa simula.

Kaugnay na ulat

Sinabi ni Henry na higit niyang ipinagmamalaki ang sa mga nagawang desisyon ang pagpaliban sa second doses (bagong window) at pagbigay ng mix-and-match na dosis (bagong window) ng bakuna. Pinupuri niya ang komunidad na nanindigan sa pakakipagtulungan sa inilatag ng B.C.

Sinabi niya na maraming mga desisyon sana na bahagya niyang nabago kung mas nakakaalam lang ito, ngunit hindi na niya ito idinetalye.

Sinabi ko na sa simula pa lang na hihintayin namin ang mga pagrereklamo, ang class-action na demanda at ang mga katanungan ng publiko bago tayo magsimulang magdiwang ng kahit ano, napatawa na sabi niya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura

May kasamang files mula kay Belle Puri