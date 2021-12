Canada Worker Lockdown Benefit bukas na para sa aplikasyon

Ipinakita ang isang walang laman na restaurant sa Montreal noong Disyembre 26, ng umpisang ipinatupad ang mga bagong public health measures ng gobyerno ng Quebec para pigilan ang pagkalat ng COVID-19. (Graham Hughes/The Canadian Press)

Ang benepisyo, (bagong window) na nagbibigay ng pansamantalang suporta sa kita sa mga taong may trabaho at self-employed na hindi makapagtrabaho dahil sa COVID-19 lockdown, ay nagbabayad ng $300 kada linggo. Bukas lang ito doon sa mga lugar na nasa lockdown at hindi makapagtrabaho resulta sa mga paghihigpit.

Sa isang news release (bagong window), sinabi ng Canada Revenue Agency na ang British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador at Nunavut ay napabilang sa mga lockdown regions.

Maa-update ang listahang ito sa oras na ang provincial o territorial governments ay magpapatupad ng bagong mga paghihigpit sa public health, saad sa pahayag..

Magiging retroactive ang mga pagbabayad hanggang sa Disyembre 19.

Ang benepisyo ay nabuo sa unang bahagi ng buwang itongunit hindi agad magagamit ng sinuman (bagong window) dahil ang federal government ay hindi pa nagtalaga ng mga rehiyon na nasa lockdown. Pinalawak kalaunan ng gobyerno ang eligibility (bagong window) para ang mga COVID-19 public health orders na naghihigpit sa mga tao sa pag-access sa mga negosyo na di bababa sa 50 porsyento ay maisama sa ilalim ng depinisyon ng isang lockdown order.

Kaugnay na Ulat

Ang lahat na pamantayan (bagong window) ay makikita sa website ng CRA. Nawalan dapat ng higit sa kalahati sa kita ang isang aplikante.

Sa pamamagitan ng Bill C-2 at pagpapalawak ng Canada Worker Lockdown Benefit, sinusuportahan natin ang mga manggagawa sa Canada sa pamamagitan ng naka-target na income support habang nagpapatupad ang mga lugar ng public health measures para pigilan ang pagkalat ng COVID-19, sabi ni Employment Minister Carla Qualtrough sa inilabas na pahayag.

Sinabi ng National Revenue Minister Diane Lebouthillier na magpapatuloy ang gobyerno sa tututukan ang pagmomonitor sa nagbabago na sitwasyon.

Tinitiyak sa mga pagbabagong ito na ang mga Canadian ay makakatanggap sa suporta na kailangan nila upang harapin ang pinansyal na epekto ng Omicron variant, habang sinusuportahan din ang isang malakas na pagbawi ng ekonomiya, sabi ni Lebouthillier.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window) sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura