UPDATED: Nakapagtala ang Ontario ng 13,807 na bagong kaso ng COVID-19, klase sa iniurong

Sinabi ng mga eksperto sa nakakahawang sakit na ang aktwal na bilang ng mga kaso ay malamang na mas mataas kaysa sa mga naiulat bawat araw dahil maraming public health units ang umabot na sa kanilang testing capacity.

Ang pitong araw na average sa kaso ay lumalampas sa 10,000 sa unang pagkakataon sa lalawigan, at ngayon ay nasa 10,328. Ito ay nasa bilis na dodoble kada limang araw o higit pa.

Ang mga positivity rate ay patuloy na tumaas. Nakapagtala ang Public Health Ontario ng 30.5 porsyento na positivity rate nitong Huwebes sa 67,301 na mga tests, ang nakita na pinakamataas na antas sa lalawigan. Ang tatlong araw na nagdaan ay nakitaan ng mga rate na 26.9, 24.9 at 24.5 porsyento, ayon sa pagkakabanggit.

Ang kulay dark grey na linya ang average daily number ng bagong kaso sa nakalipas na pitong araw. Litrato: CBC News

Hanggang nitong Miyerkules ng gabi, may 96,455 na test samples sa backlog na naghihintay na makompleto - isa rin sa bagong naitalang mataas mula sa umpisa ng pandemya.

Ang bilang ng mga pasyente na may COVID-19 sa mga ospital ay umakyat sa 965, mula sa 726 nitong Miyerkules at 440 sa parehong panahon sa nakaraang linggo.

Nasa 200 katao ang ginagamot sa sakit na may kaugnayan sa COVID sa mga intensive care units, mula sa 169 noong nakaraang Huwebes.

Ang linya na dark grey ay nagpapakita sa mga pasyente ng COVID-19 na nasa ospital habang ipinapakita naman sa kulay pula na linya ang mga pasyente na nasa intensive care unit. Litrato: CBC News

Sinabi ni Minister of Health Christine Elliott na nakikipagtulungan na ang lalawigan sa mga ospital upang matukoy sa mga pasyente na na-admit sa ospital at sa kritikal na pangangalaga dahil sa COVID-19, at sino ang mga nagpositibo na noong una ay nasa pangangalaga sa ibang kadahilanan. Malapit na maipakita sa daily data ang pagkakaiba, aniya.

Naitala ng Health Ministry ang pagkamatay ng walo pang katao sa sakit, umakyat na ang opisyal na bilang sa 10,179.

Samantala, nakatakdang haharap si Chief Medical Officer of Health na si Dr. Kieran Moore sa isang news conference alas-3 ng hapon ET pagkatapos inilabas ng probinsiya kamakailan na gagawa ito ng mga pagbabago sa kaso ng COVID-19, contact management protocols at sa pamantayan sa testing.

Inilabas din ito habang hinihintay ng mga pamilya ang anunsyo kung babalik ba ang mga estudyante sa in-person na klase sa Lunes sa gitna ng patuloy wave ng mga kaso ng COVID-19 dulot ng Omicron variant.

Magsasagawa sana si Moore ng news conference noong Martes, ngunit ito ay ipinagpaliban matapos ibinaba ng U.S. health officials ang mga oras na ihiwalay ang mga Amerikanong nagpositibo sa COVID mula 10 na ginawang limang araw, (bagong window) at gayundin ay pinaikli ang oras para sa mga close contacts na kailangan mag-quarantine.

Sinabi ng mga opisyal sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na ang gabay ay naaayon sa dumadaming ebidensya na ang mga taong may coronavirus ay pinaka-nakakahawa sa dalawang araw bago at tatlong araw pagkatapos magkaroon ng mga sintomas.

Tulad ng Ontario, maraming lugar sa U.S. ang nakakaranas ng malalaking pagtaas sa mga bagong kaso ng COVID-19. Habang ang maagang pagsasaliksik ay nagpapakita na ang Omicron ay nagdudulot ng hindi gaano malubha na sakit kaysa sa mga naunang variant, ang napakaraming bilang ng mga taong nahawahan - at samakatuwid ay kailangang ihiwalay o mag-quarantine - ay banta na dudurog sa kakayahan ng mga ospital, airline at iba pang negosyo sa US na manatiling nakabukas, sabi ng CDC .

Sinabi ng Ontario Ministry of Health na gusto ni Moore ng panahon para masuri ang mga pagbabago sa U.S. bago ipahayag ang anumang nirepaso na mga patakaran para sa lalawigan.

Ang Omicron ay malamang mas hindi nagreresulta sa pagpapa-ospital o kamatayan: PHO

Ang isang bagong pag-aaral mula sa Public Health Ontario ay nagpapakita na mababa ang tsansa na ang Omicron ay magiging sanhi sa pagoa-ospital o kamatayan kaysa sa Delta variant, na naging dahilan sa ikatlong wave sa lalawigan.

Natukoy ng ahensya ang 6,314 na kaso ng Omicron na nakitaan ng mga lumitaw na sintomas sa pagitan ng Nobyembre 22 at Disyembre 17, at itinugma ang mga ito sa mga kaso ng Delta batay sa edad, kasarian at sa petsa na nagsimula.

Napag-alaman na pagkatapos mag-adjust sa istado ng pagbabakuna at rehiyon, ang panganib ng pagka-ospital o kamatayan ay 54 porsiyento na mas mababa sa mga kaso ng Omicron kaysa sa mga kaso ng Delta.

Lumilitaw na ang Omicron ang unang dominant na variant na nagpapakita sa bumababa na kalubhaan ng sakit, sabi ng pag-aaral.

Bagama't hindi mas matindi, dahil sa pagkalat ng Omicron, ang bilang ng mga pagpapaospital at ang epekto sa healthcare system ay maaring malaki."

Pagbubukas ng klase sa Ontario iniurong

Iniurong na sa Ontario ang pagbabalik sa eskwelahan sa Miyerkules, Enero 5 at sinabi ng probinsya na magbibigay ito ng mga N95 mask para sa mga kawani sa mga paaralan at mga lisensyado na nangangalaga ng bata.

Sinasabi rin ng probinsya na magde-deploy ito ng karagdagang 3,000 standalone HEPA filter units sa mga school board. Tanging ang low-contact indoor sports at ligtas na extra-curricular na aktibidad ang papayagan simula sa Enero.

Ang mga klase ay nakatakdang ipagpatuloy ngayong Lunes sa karamihan ng lalawigan, ngunit ang mga kritiko ay nanawagan para sa kalinawan sa back-to-school plan dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Ilang mga eksperto sa kalusugan at mga pamilya ang napaisip kung ang dalawang milyong estudyante sa Ontario ay babalik ba sa paaralan para sa in-person learning sa susunod na linggo gayong patuloy na tumataas ang mga kaso, may mga kritiko na nagpapahayag ng pagkadismaya na ang plano ng lalawigan ay nababalot pa rin sa kawalang katiyakan.

Nagpasya na ang ilang probinsya na pahabain ang winter break para sa ilan o lahat ng estudyante, habang ang iba ay nagpasyang lumipat sa virtual learning simula sa susunod na linggo.

Kaugnay na ulat

Sinabi ni Premier Doug Ford noong Martes na ang kanyang mga ministro sa gabinete ay magpupulong sa lalong madaling panahon upang tapusin ang isang plano.

Alam kong ang ministro [ng kalusugan] ay nakikipagpulong kasama ang ministro ng edukasyon ... at magkakaroon kami ng anunsyo sa susunod na dalawang araw, sabi ni Ford.

Ngunit gusto lang namin makita kung paano nangyayari ang mga bagay at maka-usap ang chief medical health officer, si Dr. [Kieran] Moore.

Isang artikulo sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura