Coronavirus: Ang mga naganap sa Canada nitong Huwebes

Iniurong sa lalawigan ng British Columbia ang pagbabalik sa eskwela sa Enero upang mabigyan ng panahon ang mga public health officials at ang mga kawani ng paaralan na magpatupad ng mas pinahusay na safety measures.

Sinabi ni Minister of Education Jennifer Whiteside nitong Miyerkules na silang mga kawani at mag-aaral na ang mga magulang ay mga health workers, gayundin ang mga nangangailangan ng karagdagang suporta, ay magbabalik sa Enero 3 o 4. Lahat ng iba pang mga mag-aaral ay babalik sa eskwelahan sa Enero 10.

Kailangan nating tiyakin na mayroon tayong mga pundasyon para panatilihing ligtas na mabuksan ang ating mga paaralan, sabi ni Whiteside.

Hindi nag-iisa ang British Columbia sa pagsasaayos ng pagbabalik eskwela. Sinabi ng mga opisyal sa Newfoundland at Labrador noong Miyerkules na ang mga paaralan ay ililipat sa online learning pagkatapos ng Christmas break, ang desisyon ay muling susuriin linggo-linggo.

Maaga na inanunsyo ng Nova Scotia nitong linggo na ang mga mag-aaral ay babalik sa in-person learning, bagama't babalik sila sa eskwelahan pagkatapos nang ilang araw kaysa sa orihinal na iskedyul. Nag-anunsyo naman ang Manitoba na iuurong, sinabi bago pa noong Christmas holidays, na ang pagbabalik sa mga eskwela sa Enero 10.

Ang mga pag-anunsyo sa B.C., Nova Scotia at Newfoundland at Labrador ay naganap habang hinihintay ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Ontario ang anunsyo sa pagbabalik eskwela.

Artikulo mula sa The Canadian Press at CBC News

Ano ang mga naganap sa buong Canada?

Para sa iba pang mga detalye sa sitwasyon sa iyong lalawigan at teritoryo — kabilang ang latest sa mga naospital at kapasidad ng ICU, pati na rin ang mga isyu sa testing sa inyong lokaledad — mag-click sa local coverage sa ibaba.

Lahat sa Atlantic Canada,New Brunswick (bagong window), Prince Edward Island (bagong window) at sa Newfoundland and Labrador (bagong window) ay nakakita ng matataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa isang araw noong Miyerkules.

Sa Nova Scotia, iniulat ng mga health officials ang 586 na bagong kaso ng COVID-19 (bagong window) noong Miyerkules, may 24 katao ang naospital.

Sa buong North, sinabi ng premier ng Nunavut noong Miyerkules na humihingi nang tulong mula sa federal government ang kanyang gobyerno habang tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Natanggap ang update habang naiulat sa teritoryo ang 37 na karagdagang mga kaso (bagong window), tumaas ang bilang ng mga aktibong kaso sa 74.

Sa Northwest Territories, sinabi ng mga health officials na 68 na bagong kaso ng COVID-19 (bagong window) ang naiulat mula noong bisperas ng Pasko, habang iniulat ng mga health officials ng Yukon ang 27 na bagong kaso ng COVID-19 (bagong window) sa parehong mga araw.

Sa Central Canada, iniulat ng Quebec noong Miyerkules ang 13,149 na kaso ng COVID-19 - naitalang mataas sa iisang araw - at 10 ang nadagdag sa mga namatay. Samantala, ang lalawigan ng Ontario naman ay naitala sa isang araw ang mataas na 10,436 na kaso ng COVID-19 (bagong window) at tatlo ang karagdagan na namatay.

Sa mga lalawigan ng Prairie, iniulat ng Manitoba noong Miyerkules ang 947 na bagong kaso ng COVID-19 (bagong window) - bagong naitala na mataas - at isa ang dagdag na namatay. Sa Saskatchewan, iniulat ng mga health officials ang 293 na kaso ng COVID-19 (bagong window) at apat na karagdagang namatay.

Higit sa doble ang itinaas sa aktibong bilang ng kaso ng COVID-19 sa Alberta sa isang linggo, habang naitala ang pinakamataas na pag-akyat ng mga bagong na-impeksyon sa isang araw. Naitala na record-setting ang naiulat na 2,775 na bagong kaso (bagong window) noong Miyerkules.

Sa British Columbia, iniulat ng mga health officials ang lima na dagdag sa namatay noong Miyerkules at ang 2,944 na mga bagong kaso ng COVID-19 (bagong window) - bagong mataas na naitala sa lalawigan.

Isang artikulo mula sa CBC News at The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura