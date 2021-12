Ilang probinsya nilimitahan ang molecular COVID tests sa gitna ng Omicron surge

Ang Prince Edward Island ay mayroong 156 new cases ng COVID-19 sa loob ng tatlong araw, habang ang New Brunswick ay mayroong 639 na bagong kaso sa parehong period at apat ang nadagdag na nasawi.

Samantala iniulat ng health officials sa Nova Scotia ang 581 na bagong kaso ng COVID-19 noong Lunes at binigyang-diin sa kanilang pahayag na may maliit na outbreak sa Halifax Infirmary. Ang anunsyo ng Nova Scotia, na kinokober ang isang araw lamang, ay hindi isinama ang updated details sa mga naoospital.

PANOORIN | Ilang probinsya nilimitahan ang molecular tests sa gitna ng Omicron surge:

Sa Central Canada, iniulat ng Quebec ang 8,231 na bagong kaso ng COVID-19 at 10 pa ang nasawi. Samantala sa Ontario, may 9,418 na bagong kaso ng COVID-19 at lima pa ang namatay.

Sa Prairies, iniulat ng Manitoba na may 675 na bagong kaso ng COVID-19 noong Lunes at wala pang dagdag na namatay. Dumating ang update habang inanunsyo ng probinsya na muling paiigtingin ang restrictions, kasama ang paglilimita ng kapasidad para sa indoor at outdoor public gatherings.

Walang inilabas na updated na bilang ang Saskatchewan o Alberta.

Sa Norte, iniulat ang tatlong bagong kaso ng COVID-19 sa Nunavut. Walang pormal na updates ang health officials sa Yukon o Northwest Territories.

Sa British Columbia, iniulat ng health officials noong Lunes ang 6,288 na bagong kaso ng COVID-19 (bagong window) sa loob ng tatlong araw. Ang updated na impormasyon sa mga namatay at naospital ay inaasahan ngayong linggo.

Isang artikulo mula ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.