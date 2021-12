Ontario naitala ang record-high na 9,571 COVID-19 cases

Mas mataas ito ng 3,781 kaysa case counts noong Huwebes - na nasa 5,790 - ang pinakamaraming kaso na naitala sa isang araw sa probinsya sa pamamagitan ng malaking margin.

Gayunpaman, ang pagdating ng isa na namang record-setting na araw ay hindi dapat nakakasorpresa. Sinabi ni Dr. Kieran Moore, ang chief medical officer of health ng Ontario, noong unang bahagi ng linggo, ang record-high daily case counts ay magiging normal sa mga darating na linggo.

Dahil sa highly-transmissible nature ng Omicron variant, inaasahan na ang bilang ay tataas ngayong winter months, ani Alexandra Hilkene, tagapagsalita ni Health Minister Christine Elliott sa isang pahayag ngayong Biyernes.

Inulit ni Hilkene ang babala ni Moore tungkol sa record case counts na paparating pa.

Habang ang mga ICU sa probinsya ay nananatiling stable, inaasahan namin na ang bilang ng admissions ay tataas sa mga darating na linggo, aniya, partikular sa mga taong hindi bakunado.

Data magiging limitado ngayong kapaskuhan

Binigyang-diin ni Hilkene na ang Ministry of Health ay hindi magbibigay ng updated COVID-19 data sa kanilang website mula Disyembre 25 hanggang Disyembre 28, at Enero 1 hanggang Enero 3 dahil sa holidays.

Ang datos para sa mga araw na iyon ay ilalabas sa Disyembre 29 at Enero 4.

Gayunpaman, sinabi ni Hilkene na ang health minister ay patuloy na magti-tweet ng COVID-19 data maliban sa Disyembre 25 at Enero 1.

Narito ang ilan sa pangunahing pandemic indicators at figures mula sa daily provincial update ng Ministry of Health (bagong window):

Mga nakumpletong tests: 72,639.

Provincewide test positivity rate: 18.7 per cent, mas mataas mula sa 16 per cent noong Huwebes at 10.7 per cent noong Miyerkules.

Aktibong cases: 40,555.

Mga pasyente na nasa ICU na may COVID-related na karamdaman: 164; 102 ang kailangan ng ventilator para huminga.

Mga nasawi: anim, ang death toll ay nasa 10,146.

Pagbabakuna: higit 229,000, ang buong total sa ngayon ay nasa 26,343,050 doses. Sa kasalukuyan, 90.6 per cent ng Ontarians edad 12 o higit pa ay nabakunahan na ng isang dose habang 88 per cent ay mayroong dalawa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.