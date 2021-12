Ontario, Quebec binasag ang dating COVID-19 case counts habang libo-libo nagpositibo

Nadaig ng case count ng Ontario ang dating record high na 4,812, na naitala noong kalagitnaan ng Abril, samantala ang dating record high ng Quebec ay 6,361 kahapon.

Sinabi ni Dr. Kieran Moore, ang chief medical officer of health ng Ontario, na ngayong linggo inaasahan ang record-high daily case counts at malamang magpapatuloy ito sa loob ng ilang linggo.

PANOORIN | Omicron nangingibabaw sa ilang lugar sa buong Canada:

Sa Montreal, kinumpirma ng mga opisyal na isa kada limang Montrealers na nagpapa-test para sa COVID-19 ay positibo — at kinukumpirma ng pinakahuling datos na 90 per cent ng mga impeksyon na nasa siyudad ay sanhi ng Omicron variant ng novel coronavirus.

Sinabi ni Dr. Mylene Drouin ng Montreal public health na 60 porsyento ng mga positibong kaso sa siyudad ay nasa mga taong edad 18 hanggang 44, binigyang-diin ni Drouin na ang contact tracers ay hindi na makasabay sa pagdagsa ng mga bagong impeksyon.

Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang Omicron variant ay mas banayad kaysa sa Delta version. Ngunit sinabi ng researchers na ang magandang balita na ito ay maaaring matabunan ng katotohanan na ang Omicron ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa Delta at mas mahusay sa pag-iwas sa mga bakuna.

Bilang resulta, ang bilang ng mga impeksyon kaugnay ng Omicron ay maaari pa ring i-overwhelm ang mga ospital.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.