[Ulat] Pinay nanny noon, CEO na ng isang kompanya sa Canada ngayon

Sa South London sa Ontario kung saan trak-trak na mga kagamitan ang dumadating kada linggo sa isang warehouse malimit na iginugugol ni Leila ang kanyang oras.

Inaakyat-baba ang mga kargamento sa warehouse sa South London para mailatag at maihanda sa kukuha pagkatapos ng itinatakdang bidding online. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Ang mga kargamento ay kinabibilangan ng mga gamit gaya ng mga furniture, gamit sa kusina, piyesa ng mga sasakyan, laruan, gamit pang-isports, mga kasuotan hanggang sa electronic appliances at gadgets. Ang mga ito ay ipinagbibili sa pamamagitan ng online auctions. Lahat mahahanap sa auctions ng kompanya na tila nagiging isang malaking online department store.

Abala araw-araw si Leila para pangunahan ang operasyon ng kompanya mula sa pagmo-monitor sa suplay ng mga isinusubastang kagamitan hanggang sa polisiya ng pagre-recruit at deployment ng mga tauhan ng kompanya. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Ang mga bagay na ito ay nagmula sa mga hindi nai-deliver o kaya ay ibinalik ng mga bumibili sa online shopping na siyang napupunta sa kamay ng kompanya sa pamamagitan ng malakihang bidding. Dito nakahanap ng ideya sina Leila Fernandez at asawa na si Brian Vaughn, nagtayo sila ng sariling kompanya noong 2016.

Sa kaalaman ng aking asawa sa negosyo natutunan ko ang pagnenegosyo, sabi ni Leila.

Tatlong negosyo ang hinahawakan ngayon ni Leila at ng kanyang asawa na nakabase sa London, Ontario. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Si Leila Fernandez-Vaughn, na tubong-Aguilar sa Pangasinan, ang chief executive officer o CEO ngayon ng kompanyang Endcaps Inc. Sa kompanyang ito nakapaloob ang patok na online auction business, ang Encore Auctions. Pero bago naging CEO si Leila ay nakipagsapalaran siya tulad ng marami na umalis sa Pilipinas baon ang isang pangarap na makahanap ng magandang buhay sa ibang bansa.

Pebrero taong 2005 lumipad mula sa Pilipinas si Leila at namasukan bilang nanny sa Hong Kong. Doon naging tagapag-alaga siya sa dalawang anak ng kanyang amo ng higit isang taon.

Sila ay mga Chinese at maayos ang pagtrato ng pamilya sa akin, sabi ni Leila. "Isa sa mga bata na inalagaan ko ay doktor na ngayon."

Mula Hong Kong lumipat si Leila sa Canada para mamasukan naman bilang nanny noong 2006. Hindi niya inasahan na mawalan ng employer pagkalipas ng anim na buwan sa Canada pero nakahanap din ito ng ibang mapapasukan bilang tagapag-alaga ng mga bata.

Hindi inaasahan ni Leila na mababago ang karera niya sa Canada. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Makalipas ang dalawang taon mula ng dumating sa bansa, namasukan si Leila sa iba't-ibang part-time na trabaho gaya ng pag-aalaga ng matanda, paglilinis ng bahay at pagtatrabaho magdamag sa isang meat processing company upang magkaroon ng dagdag kita na ipinapadala niya sa pamilya sa Pilipinas.

Walang pagsidlan ng tuwa si Leila ng maaprubahan ang aplikasyon niya upang maging permanenteng residente ng Canada na matagal niyang pinagsikapan.

Hindi rin niya maitago ang tuwa ng naipetisyon ang anak sa Pilipinas at nakasama na niya na mamuhay sa Canada taong 2009. Sa mga panahon na ito nakilala at nakakasama ni Leila ang kanyang mapapangasawa sa Canada, si Brian Vaughn.

Plano ko talaga ay pansamantala lang ako dito sa Canada dahil may mga kamag-anak ako sa L.A. (Los Angeles) Pero nagkita kami ng napangasawa ko dito, nakangiting kuwento ni Leila.

Naging management trainee sa isang weekend market si Leila taong 2009 hanggang naging full-time manager siya rito. Ang posisyon na ito ang humasa sa kakayahan niya sa pagpapatakbo ng negosyo sa loob ng anim na taon hanggang 2016.

Nakikinig ako sa kanila. Hindi rin ako natatakot na ilatag ang aking ideya. Natututo kami sa isa’t-isa, sabi ni Leila.

She is naturally a business person. She honestly has a business mind and I don’t know how much she learned from me because she thinks business, sabi ng asawang si Brian.

Sinabi ni Brian na tiwala siya sa business ethics at desisyon ng asawang si Leila sa pagpapatakbo nito sa kanilang negosyo. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Buwan ng Marso taong 2016 nang binuksan ng mag-asawa ang kanilang online auction business na personal na pinamamahalaan ni Leila.

Her biggest strength is that she doesn't allow obstacles to get in the way. She finds a solution to a problem as she sees them, sabi ni Brian tungkol kay Leila.

Sa ngayon apat na beses sa isang linggo ay pinagkakaguluhan ng mga nagbi-bid ang live online auctions ng kompanya na pag-aari ng mag-asawang Vaughn. Umaabot sa milyones ang transaksyon sa mga subastahan online buwan-buwan.

Pinapadala sa bahay ng bidder ang mga napanalunan na gamit na hindi nila personal na makukuha sa warehouse. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Mula sa iilang empleyado noon ay umabot na sa 106 ang mga empleyado ng kompanya mula sa logistics, operations at customer service. At sa pagdagsa ng mga international students sa London, marami sa mga Pilipino ang nakahanap ng trabaho rito.

Isa sa mga nagtatrabaho sa warehouse si Hanzy Paderanga na taga-Ozamiz City at ngayon ay nag-aaral sa isang kolehiyo sa Canada.

Tumutulong si Hanzy na maihanda ang mga pinasubasta na gamit. Litrato: RCI / Rodge Cultura

First work ko po ito dito. Buti at naka-work po kaagad, sabi ni Hanzy.

Mula sa limandaang gamit noon ay dumami sa mahigit tatlong libong kagamitan ang pinapasubasta kada bidding ngayon sa online auctions.

Naging takbuhan din si Leila ng mga empleyado niyang estudyante na nagigipit sa bayarin sa tuition.

Sinusuportahan nila ang kompanya. Nandito ako para suportahan din sila, sabi ni Leila.

Binuksan naman ng mag-asawa ang isa pang panibagong tindahan sa London ngayong taon. Binigyang-daan nito ang dagdag na oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho lalo na sa mga newcomers at international students.

Masaya kasi dati isa akong katulong ngayon may sariling kumpanya at nakakatulong na ako ngayon sa mga kapwa Pilipino na sobrang nangangailangan naman ng tulong, sabi ni Leila.

Malayo na ang narating ni Leila mula sa buhay nanny niya noon.

Ikinasal sina Leila Fernandez at Brian Vaughn noong 2016. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Naging sandata niya ang sipag at determinasyon para abutin ang buhay na tinatamasa ngayon. Payo ni Leila sa mga estudyante at newcomers sa Canada na maging masinop sa paggasta ng mga kinikita.

Huwag masyado maging maluho. Huwag magastos at [dapat may] time management, payo ni Leila.

Balak ni Leila at ng kanyang asawa na palawakin pa ang operasyon at magtayo ng mga sangay sa iba’t ibang siyudad sa Canada sa lumalagong online auctions business.

[Paglalahad: Si Rodge Cultura na nagbabalita sa artikulong ito ay nagtrabaho dati sa Endcaps Inc.]