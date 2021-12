Mga Pilipino sa Yukon nanatiling konektado sa pamamagitan ng mga ilaw

Sa ikalawang sunod na taon, kinansela ng Canadian Filipino Association of the Yukon ang kanilang inaabangan na Christmas party, ngunit ang contest ngayong taon, na may temang Festival of Lights, ay nagdala ng pagkakaisa, ayon kay Aurora Viernes, presidente ng naturang asosasyon.

Ang contest… ay sumasalamin sa kung ano’ng meron kami sa Pilipinas kung saan may tradisyon ng pagkakabit ng Christmas lights. Sinusubukan namin na i-practice ito sa isang bansa na tinatawag na naming tahanan ngayon, ang Canada, aniya.

Ang ilaw ay simbolo ng pag-asa at umaasa ako at nagdadasal na malalampasan natin ang pandemya at makakabalik tayo sa normal, ani Viernes.

Sinabi ni Viernes na ang Christmas lights ay isang malaking parte ng tradisyon sa kapaskuhan ng Pilipinas.

Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. Ang mga pagdiriwang ay nagsisimula sa Setyembre.

Ito ang ika-apat na taunang house lights decorating contest at bukas ito sa lahat ng mga Filipino-Canadian na residente ng Whitehorse.

Ayon sa census ng Statistics Canada noong 2016, ang Filipino community sa Yukon ay binubuo ng isa sa pinakamalaking language groups na may 805 na taong nagsasalita ng Tagalog bilang unang wika.

Napaka-espesyal ng contest na ito para sa amin dahil 12 taon na kami na wala sa Pilipinas, ani Randy Andres Moya, na nanalo ng first place sa single detached house category.

Ang contest

Ang bahay sa 99 Teslin ay nanalo ng 2nd place para sa single detached houses. Litrato: Ted Laking

Noong gabi ng Disyembre 18, sina Viernes at Nesty Paron, isa sa mga contest organizers, ay nag-drive sa paligid ng Whitehorse sa isang puting mini van upang itsek ang mga ilaw ng siyam na lumahok na tahanan.

May apat na hurado na binigyan ng score ang mga tahanan batay sa tatlong kategorya: pagkamalikhain, display arrangement, at pangkalahatang itsura.

Para maging patas ang kompetisyon sa pagitan ng mga uri ng bahay, may dalawang kategorya. Ang isa ay para sa single detached houses at ang isa naman ay para sa trailer house, condo, town house o apartment.

Bukod sa pagpapakita ng kanilang decorative creativity sa komunidad, ang mga nanalo sa bawat kategorya ay nag-uwi rin ng financial price.

Para sa unang kategorya, ang prizes ay: 1st place ay $500, 2nd place ay $300 at 3rd place ay $200.

Para sa second category, ang prizes ay $300, $150, at $100.

Ang mga nanalo

I-click (bagong window) para makita ang kumukuti-kutitap na Christmas lights na nakasabit sa tahanan ng mga Pinoy sa Yukon.

Isang artikulo ni Sissi De Flaviis (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.