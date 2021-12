Halos isang buwan na rito ang Omicron. Kailan makikita ang pagtaas ng kaso sa ospital?

Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat pumupunta na ang mga pasyente sa mga ospital at emergency rooms? Ito ba ay senyales na ang pinakahuling wave ay mas mahina?

Not necessarily, sabi ng ilang infectious disease experts — at ang rason ay maaaring kaugnay ng demographics.

Mula Miyerkules, iniulat ng Ottawa ang mahigit 2,400 na aktibong COVID-19 cases (bagong window). 99 lamang ang kumpirmadong sanhi ng Omicron, bagama’t ang 560 na dagdag na kaso ay maaaring dulot ng nakakahawang variant na ito.

Ang transmissible nature ng virus ay nauwi sa mga babala mula sa mga taong tulad ni Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada, na kailangan bawasan ang contacts o mapupuno ang mga ospital sa bansa.

Kahit na mapag-alaman na ang Omicron ay mas banayad kaysa sa naunang variants (bagong window), dahil kumakalat ito ng napakabilis… kahit maliit na proportion ng mga tao lang ang maospital ay mao-overwhelm pa rin ang ating mga sistema, ani Tam sa The National ng CBC ngayong linggo.

Sa Ottawa, hindi pa ito nangyayari: mula Miyerkules iniulat ng Ottawa Public Health na may anim na residente ang ginagamot para sa COVID-19 sa isang ospital sa siyudad. Ang numero ay nananatiling nasa single digit mula Disyembre 3.

Sa Kingston, Ontario area, kung saan ang Omicron ay umiikot mula noong huling bahagi ng Nobyembre (bagong window), may 24 na tao sa ospital na may COVID-19 mula Martes — mas mataas sa Ottawa, ngunit ito rin ang pinakamababang bilang sa rehiyon na iyon mula Disyembre 6. Ganito rin ang istorya sa ibang eastern Ontario health units.

Ngunit ang nangyayari ngayon ay naganap din nang pumasok ang Alpha at Delta sa eksena: ang initial cases ay umiikot sa mas batang mga tao, mas malusog at may mas malakas na immune system, ani Dr. Gerald Evans, isang infectious disease specialist sa Kingston Health Sciences Centre sa Queen's University sa Kingston, Ontario.

'Ang unang vanguard'

Sa nakalipas na tatlong linggo ng Disyembre, humigit-kumulang 90 porsyento ng mga kaso ay nasa Kingston area kabilang ang mga taong edad 18 hanggang 39, ayon kay Evans.

Ito ay isang demographic na mas nagpupunta sa mga bar, restaurant at iba pang venue kung saan maaaring hindi nasusunod ng mabuti ang pagsusuot ng mask at physical distancing, ani Evans.

Kaya naman, sa pagdaan ng pandemya, sila ang naging unang vanguard ng virus.

Posible na ang kawalan ng mga naoospital ay kumakatawan sa demographic [kung saan] inaasahan ang napakadalang na bilang ng mga naoospital, ani Evans. Kaya hindi pa lumalabas ang signal na ‘yan.

Ganito rin ang pananaw ni Dr. Doug Manuel, isang senior scientist sa The Ottawa Hospital na nagta-track ng lokal na bilang ng COVID-19.

Ang mga bagong wave ay karaniwan na nagsisimula sa mga batang tao bago ito kumalat sa ibang grupo, sinabi ni Manuel sa CBC sa isang email. Magsisimulang magpakita ang Omicron-related hospitalizations kapag ang middle-aged, mas matatanda at hindi bakunadong Canadians ay mahawahan na sa mas malaking bilang, aniya.

Noong third wave, halimbawa, ang Ottawa ay umabot sa record number ng mga pasyente na may COVID-19 sa ospital, 125, isang linggo matapos ang pinakamataas na one-day report sa cases.

Sa ngayon at least, ang mga kaso sa Ottawa ay nananatiling mataas sa mga mas batang residente na very unlikely na maoospital, ani Dr. Vera Etches, ang medical officer of health ng siyudad, sa isang press conference noong Miyerkules.

Hindi magtatagal — lalo na may Omicron, at lalo na kung ang mga tao ay hindi mag-iingat kapag nagtipon-tipon ngayong kapaskuhan sa pagitan ng bawat henerasyon — ay maabot nito ang populasyon na nasa mas matinding peligro na maospital, aniya.

Malabo ang signal sa wastewater

Sa kabila ng well-established trends, marami pa rin ang hindi nalalaman tungkol sa Omicron — partikular ang kakaibang pagpapahayag nito sa kanyang sarili sa wastewater ng Ottawa, ani Tyson Graber, associate scientist sa CHEO at co-lead investigator ng wastewater monitoring project ng siyudad.

Halos inabot ng isang linggo bago napalitan ng Omicron ang Delta bilang dominant variant sa wastewater signal, ani Graber sa Ottawa Morning ng CBC — mas mabilis ito kaysa sa Alpha at Delta.

Ngunit ang nakapagtataka, dagdag niya, kahit na nagkaroon ng hold ang Omicron, ang kabuuang viral signal sa wastewater ay bumaba.

Maaaring dahil iyon sa mga infected na tao na nagse-shed ng mas kaunting virus kapag na-infect sila ng Omicron, ani Graber, o dahil ang mataas na immunization rates ay nangangahulugan na wala masyadong virus ang napupunta sa wastewater — bagama’t ang parehong hypothesis ay nananatiling pure speculation.

Ang sina-suggest nito, dagdag niya, ay ang pandemya ay pumasok na naman sa isang pambihirang stage, bagama’t kung mas banayad ito ay hindi pa natin nalalaman.

Puwede tayong umasa, lalo na sa panahong ito ng taon. Ngunit hindi natin mailalagay ang lahat sa pag-asa. At kailangan nating mag-ingat, ani Graber. Alam natin kung ano ang nangyari sa nakaraan, at hindi natin nais na maulit iyon.

Upang maiwasan na maulit ang kasaysayan, dapat pag-isipang mabuti ng mga hurisdiksyon sa Canada ang tungkol sa pagsunod sa yapak ng Quebec at Ontario (bagong window) at magpakilala muli ng mahigpit na COVID-19 restrictions (bagong window), ani Evans.

Sa huli, ang karanasan ng eastern Ontario sa Omicron ay magiging makabuluhan para sa Canadian health units kaysa sa nangyayari sa mga lugar tulad ng South Africa o United Kingdom, dagdag niya, kung saan naiiba ang health systems.

Sa nangyayari dito sa Kingston, sa nangyayari dito sa Ontario at sa Quebec, [ito ay] marahil isang magandang indikasyon para sa natitirang bahagi ng bansa, aniya.

Alam natin na ang Omicron ay nasa buong bansa at the moment… at patuloy itong lalago.

Isang artikulo ni Trevor Pritchard (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.