VI. IBA PANG MAGAGANDANG IDEYA AT IMBENSYON, LAHAT GAWA NG CANADIAN

Narito ang listahan ng mga imbensyon na kung hindi man nakaka-aliw ang mga ito ay nakakamangha ang gamit na talagang maipagmamalaki na gawa ng Canadian.

IMAX

Taon ng imbensyon: 1968

IMAX Litrato: RCI

Noong 1960s, tatlong Canadian ang naglabas ng IMAX projection. Sa Expo 67 sa Montreal, ang mga pelikula ng mga direktor na sina Graeme Ferguson, Robert Kerr at Roman Kroitor ay napapanood sa maraming gahiganteng mga screen at mabilis na naging popular sa lahat. Batay sa tagumpay na ito, itinatag nila ang IMAX Corporation upang maperpekto ang teknolohiya at mag-imbento ng bagong proseso gamit ang isang projector. Hindi tulad ng mga nakasanayang projector, ang film ay pinapatakbo ng pahalang upang ang lapad ng imahe ay mas malaki kaysa sa lapad ng film.

SUPERMAN

Taon ng imbensyon: 1932

Nilikha ng Canadian cartoonist na si Joe Shuster at American writer na si Jerry Siegel noong 1932. Sa orihinal na bersyon, ang alter ego ni Superman, si Clark Kent, ay nagtatrabaho sa Daily Star, pangalan na hango sa Toronto Star sa isang lungsod na tinatawag na Metropolis, na pinagbatayan naman ang Toronto. At ang gusali ng pahayagan ay ibinase sa lumang gusali ng Star sa 80 King St. West.

Ang pangalan ng pahayagan ay pinalitan kinalunan ng The Daily Planet.

BASKETBOL

Taon ng imbensyon: 1891

Si James Naismith, isang katutubo ng Almonte, Ontario, ang nag-imbento ng basketball noong 1891 sa YMCA International Training School, ngayon ay Springfield College, sa Springfield, Massachusetts. Bilang isang tagapagturo ng Physical Education, nilikha niya ang bagong isport nang tanggapin ang teacher’s challenge na mag-develop ng isang laro na makakahikayat sa mga estudyante na manatiling aktibo sa mga buwan ng taglamig. Hinahangad niyang makagawa ng isang laro na huhubog ng skill kaysa lakas.

ANG WALKIE-TALKIE

Police Station sa Stanley, UK Litrato: Getty Images / Express

Inimbento nina Donald L. Hings at Alfred J. Gross noong 1942.

Nilagyan ni Donald Hings, isang inhinyero at imbentor, ang sandatahang lakas ng Canada at British ng paunang bersyon ng portable two-way wireless radio (walkie-talkie) noong World War II.

Kinilala si Hings ng Telecommunications Hall of Fame noong 2006 dahil ang kanyang mga binago sa two-way radio… na naging unang functional at operational walkie-talkie sa mundo, ay nagligtas sa buhay ng libo-libong British, Canadian at American troops noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at nakatulong sa pagpasok ng mga modernong teknolohiya sa telekomunikasyon sa militar.

Dati, ang mga mobile radio ay nakalagay sa mga sasakyan at nagpapadala ng Morse code. Ang modelo ni Hings, na kanyang dinivelop noong 1937 habang nagtatrabaho sa Cominco sa Trail, British Columbia, ay madaling dalhin at maaaring magpadala ng boses ng tao sa malalayong distansya. Tinawag niya ang kanyang imbensyon na the packset.

ANG STEAM-OPERATED FOGHORN

Inaayos ang Foghorn. Litrato: Getty Images / Harry Todd

Inimbento ni Robert Foulis noong 1854.

Ipinanganak sa Scotland, dumating siya sa Canada bilang isang mahusay na visual artist. Gayunpaman, ang kanyang mga kontribusyon bilang isang inhinyero ang nagbigay ng pagkilala sa kanya.

Iprinisenta ni Foulis ang kanyang plano para sa isang steam fog whistle sa Lighthouse Commissioners noong 1853. Isang steam alarm ang inilagay sa Partridge Island noong 1860. Nakatanggap lang ng pagkilala si Foulis nang ilabas ang ulat ng gobyerno na kumilala sa nauna nitong kontribusyon bilang imbentor ng pinaka-unang steam-operated fog alarm sa mundo.

Nag-imbento rin siya ng Tide Machine na idinisenyo upang gamitin sa pagtaas ng tubig sa baybayin ng Fundy, isang Amphocratic Steam Engine para gamitin sa mga sawmill, isang Illuminating Gas Apparatus para sa paggawa ng karbon at water gas, at isang pamamaraan ng telegraphing gamit ang steam whistles.

HOCKEY GOALIE MASK

HOCKEY GOALIE MASK Litrato: The Canadian Press / PATRICK DOYLE

Taon ng imbensyon: 1959

Si Jacques Plante ay isang kamangha-manghang goaltender na may mahusay na technical training. Siya ay sikat sa paraan ng paglabas niya sa net at bumalik sa hindi kapani-paniwalang pamamaraan.

Pagkatapos tamaan ng puck direkta sa kanyang mukha, noong ika-1 ng Nobyembre 1959, si Plante ang naging unang goalie na palaging nagsusuot ng maskara. Sa pagtatapos ng kanyang Hall of Fame career (na-induct siya noong 1978), na tumagal ng 18 seasons at tatlong dekada sa NHL, nanalo si Plante ng anim na Stanley Cup titles at pitong Vezina trophies.

INSTANT REPLAY

England vs Australia - Old Mutual Wealth Series Litrato: Getty Images / Michael Steele

Taon ng imbensyon: 1955

Makikita ito ngayon na isang mahalagang tool para sa lahat ng isport, ngunit bago ang 1955 hindi ito nag-e-exist.

Ang teknolohiyang ito ay unang ginamit sa Toronto nang isahimpapawid ang mga laro ng Maple Leafs hockey team sa Canadian Broadcasting Corporation noong 1955.

At ito pa ang iba...

Trivial Pursuit, kilala rin sa Quebec French bilang Quelques arpents de piège - isang board game na ginawa nina Chris Haney at Scott Abbott noong 1979.

Pablum - isang cereal para sa mga sanggol na naimbento nina Frederick Tisdall, Theodore Drake at Allan Brown noong 1930.

Ang alkaline na baterya - naimbento ni Lewis Urry noong 1954.

Ang garbage bag - ni Harry Wasylyk noong 1950.

Ang paint roller - dinisenyo ni Norman James Breakey.

Ang Plexiglass - ay dinibelop sa isang laboratoryo sa McGill University sa Montreal noong 1931, isang imbensyon ni William Chalmers.

Ang 56k modem - ni Dr. Brent Townshend noong 1996.

Ang Java computer language - James Gosling.

Ang BlackBerry - Mike Lazaridis.

At, siyempre, ang Canadarm, ang remote-controlled robotic arm sa International Space Station, na isa sa mga imbensyon na higit na ipinagmamalaki ng mga Canadian at bahagi ng umuusbong na space race na magdadala ng Canada patungo sa buwan.

SA KALAWAKAN - DISYEMBRE 14: Naka-angkla sa Canadarm2 foot restraint, ang mission specialist na si Christer Fuglesang ay nagsasagawa ng pangalawa sa tatlong nakaplanong paglalakad sa kalawakan sa panahon ng pagtatayo sa International Space Station sa ika-6 na araw Disyembre 14, 2006 sa orbit sa paligid ng Earth. Litrato: Getty Images / NASA

Ang panghuli, sabihin nating ang imbensyon na ito ay hindi nagmarka sa kasaysayan ng innovation.

Ang tagagawa ng pantalon sa Montreal na Naked & Famous Denim ay nagbenta ng $150 na maong na may ipinasok na maliit na mabangong kapsula at ipinasok sa mga ito. Kung bahagyang kukuskusin gamit ang dulo ng mga daliri o palad, ito ay naglalabas ng amoy ng raspberry.