V. GASTRONOMIYA

Bagama't hindi namin maiaalok sa inyo ang lasa ng iba't ibang gastronomic inventions na mga ito, ay maipakita man lang sa inyo. Para sa susunod na matikman mo ito, alam mo galing ito sa Canada.

Tuklasin ang 100% Canadian food:

Peanut Butter

Peanut Butter Litrato: Radio-Canada

Isa itong pangunahing pagkain para sa lahat ng Canadians. Ang iba hindi maisip na walang peanut butter sa umaga. Naimbento ito noong 1884 ng isang Montreal pharmacist na si Marcellus Gilmore Edson at ipina-patent sa pangalan na "Gelatinous Peanut-Flavored Sandwich Enhancing Goo" noong 1884.

Dahil hindi masyadong kaakit-akit ang pangalan, pinalitan ito ng imbentor sa "Peanut Butter".

Sa kasamaang-palad, namatay si Marcellus Gilmore Edson makalipas ang ilang taon, nag-iisa at dukha.

Ngayon, batay sa opisyal na numero, 94% ng Canadians ay may hindi bababa sa isang bote (o dalawa) nito sa bahay.

Hawaiian Pizza

Sa kabila ng kakaibang pangalan nito, naimbento ito ng isang migrante na Canadian. Iniwan ni Sam Panopoulos ang kanyang kinalakihan sa Greece noong 1954 para manirahan sa Canada. Noong panahong iyon, ang pizza ay inihahain lamang sa kalakhang Italian sa Canada at sa United States.

Pero hindi sa Detroit. Ang pizza ay nasa kung saan at, unti-unti, naging napakapopular sa kabilang panig ng border, ilang metro ang layo sa Windsor, Ontario.

Ang Windsor ay nasa labas sa lungsod ng Chatham, kung saan sinimulan ni Sam Panopoulos ang kanyang bagong buhay sa Canada sa kanyang bagong bukas na Satellite Restaurant.

Satellite Restaurant Litrato: RCI

Ang pizza noong araw ay nilalagyan ng tomato sauce, mushroom, bacon, pepperoni at keso.

Minsan habang may hinahanap siya sa kanyang pantry ay nakita niya ang isang kahon na naglalaman ng pineapple chunks. Binuksan niya ito, ibinuhos ang laman sa isang pizza, nilagyan ito ng ham at voilà!, naisilang ang Hawaiian pizza.

Homemade Pineapple and Ham Hawaiian Pizza Litrato: Radio-Canada / bhofack2

Iyaon ay noong 1962, walong taon pagkatapos ng kanyang pagdating sa Canada.

Sumakabilang-buhay si Sam Panopoulos sa edad na 82 noong Hunyo 2017.

Ang kanyang pizza ay hinahain na ngayon sa buong mundo, hindi ito nagugustuhan ng ibang tao at ang iba naman ay napamahal na dito, tulad ng Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau.

Canadian Bacon

Ang Canadian bacon ay kilala din bilang peameal. Litrato: Radio-Canada

Sa Canada, ang back bacon o peameal bacon ay kilala sa lahat ng dako bilang Canadian bacon.

Hindi tulad ng tradisyonal na bacon, na nagmumula sa tiyan ng baboy, ang Canadian bacon ay ginawa mula sa walang taba, brined pork loins na nirolyo sa cornmeal.

Sa pagpasok ng huling siglo, ini-export ng Canada ang baboy nito sa England, na kulang sa suplay. Sa panahong iyon, ang karne ay binabalot ng dilaw na pea flour parahindi madaling mabulok, ngunit sa paglipas ng mga taon, ginamit na ang corn flour ngunit dumikit na sa pangalan at nanatiling peameal bacon ang tawag dito.

Ang Toronto, halimbawa, ay sikat sa Peameal Bacon Sandwiches nito. Ang mataas na bilang ng mga butcher shop na nagtitinda ng baboy sa Toronto ang dahilan kung bakit tinawag itong Hogtown.

Peameal Bacon Sandwich Litrato: Radio-Canada

Maple Syrup

Noong 1534, sa kanyang unang paglalakbay sa kanluran na ngayoy nagiging Canada, narinig ni Jacques Cartier ang tungkol sa isang "juice na masarap ang lasa" na nagmula sa isang puno na pinutol gamit ang palakol ng mga naninirahan sa lupain kung saan siya dumating. Ito ang pinakaunang "naisulat ng European" na pagbanggit sa maple syrup.

Maple area Litrato: Radio-Canada

Ngayon, ang Canada ang nangungunang producer at exporter ng mga produkto ng maple, bumubuo sa 71% ng internasyonal na merkado.

Ang maple syrup at mga produkto ng maple ay nagmula sa pinakuluang maple sap.

Ang pandaigdigang produksyon ng maple syrup at asukal ay kadalasan galing sa sugar maple area, ibig sabihin, ang kagubatan ng hardwood na sumasaklaw sa Midwestern United States, Ontario, Quebec, New England, New Brunswick, Nova Scotia at Prince Edward Island.

Gayunpaman, ang British Columbia, Manitoba at Saskatchewan ay gumagawa rin ng maple syrup.

Poutine

Salamat sa lalawigan ng Quebec at maipagmamalaki ng Canada na mayroon itong isang kakaiba at pinakatipikal na tradisyonal na pagkain. Maaaring hindi mukhang appetizing ang poutine, ngunit nagustuhan ng mga Quebecers ang malagkit na ito. Maging ang McDonald's ay naghahain ng poutine sa Canadian restaurants nito.

French Canadian Poutine Fries Curd Cheese and Gravy Montreal Quebec Litrato: Radio-Canada

Ang isang "tunay" na poutine ay gawa mula sa French fries na nilagyan ng brown gravy... at maraming cheese curds!

Ngunit ang pinagmulan nito ay (napaka!) kontrobersyal: ilang mga lungsod sa Quebec ang nagsasabing naimbento ang sikat na pagkain na ito noong 1950s. Isang bagay ang sigurado: ang poutine ay nagmula sa Quebec sa loob ng dekadang ito.

Ang pinakalaganap na pag-angkin sa pag-imbento ng poutine ay galing sa maliit na dairy-farming na bayan ng Warwick, Québec.

Restaurant Ideal, Warwick Litrato: Radio-Canada

Noong 1957, si Eddy Lainesse, isang regular na kostumer, ay pumasok sa Café Idéal (na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Le Lutin qui rit (The Laughing Elf) sa Warwick. Hiniling nito sa may-ari na si Fernand Lachance na maglagay ng isang dakot ng cheese curds sa take-out bag ng french fries. Sumagot daw si Lachance ng ça va te faire une maudite poutine! (Magkakahalo-halo ang mga iyon!) ​​at iyon nga, isinilang ang poutine.

Ca va te faire une maudite poutine!

Ang kombinasyon ay naging popular sa mga customer na binago-bago ang pagkain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ketchup o suka. Noong 1963, sinimulan ni Lachance na ihain ang poutine gamit ang plato upang maiwasan ang naiiwang dumi sa kanyang mga mesa. Nang magreklamo ang mga customer na masyadong mabilis lumamig ang fries sa plato, winisikan niya ng sauce ang fries at curd para panatilihing mainit ang mga ito.

Sa video na ito, tiningnan ng CBC ang isa pang posibleng pinagmulan ng poutine.

California Roll

Maniwala ka man o hindi, ang California sushi ay isang imbensyon ng Canada.

Nang nangibang bansa si Hidekazu Tojo sa Canada mula sa Japan noong 1971, walang mahahanap na mga sushi restaurant.

Dagdag pa rito, ang karamihan sa mga Canadian ay mahigpit na naniniwala na ang lahat ng isda ay dapat niluluto at ang algae ay dapat hayaan na manatili kung nasaan sila, sa karagatan.

Tiwala si Hidekazu Tojo na ang sushi ay lalakas sa Canada. Para makatulong, naisip niyang maglagay ng nilutong alimango sa loob ng sushi upang palitan ang isda at kaunting abokado. Upang itago ang hindi kaaya-ayang "damong-dagat," ibinalot niya ang lahat sa pamamagitan ng paglalagay ng kanin sa labas nito. Naiiba sa nakasanayan ng mga Hapon.

California rolls Litrato: getty images/istockphoto / zoranm

Naganap ito noong 1974. At dahil ang abokado ay sikat sa California, ang sushi na nilikha sa Vancouver, Canada, ay pinangalanang California Roll.

Inirerekomenda namin na kung pupunta ka sa Japan, huwag mo silang tanungin dahil maaaring ikasama ng loob ito sa mga residente sa Land of the Rising Sun.

Ang sabi, natanggap ni Chef Tojo ang titulong Goodwill Ambassador mula sa Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan. May 13 tao lamang sa mundo ang nakatanggap ng ganoong pagkilala.