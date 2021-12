Napreserbang fossil egg ipinapakita ang link sa pagitan ng mga dinosaur at ibon

Si Darla Zelenitsky, na mula sa University of Calgary, ay isa sa mga may-akda ng kalalathala pa lamang na dokumento tungkol sa naturang itlog (bagong window), na orihinal na nadiskubre sa Tsina 20 taon na ang nakalipas.

Sinabi niya na ang embryo ng theropod dinosaur ay nakabaluktot sa loob ng isang itlog tulad ng isang manok, na nakatalikod sa mas malapad na dulo ng itlog.

Ibig sabihin nito ang posture ay mas nauna pa sa paglitaw ng mga ibon, ani Zelenitsky, at isa ito sa mga birdlike characteristic na na-develop ng mga dinosaur.

Ang iba pang characteristics ay ang balahibo at kung paano hinuhubog at nabubuo ang mga itlog. Kahit ang paglilimlim sa mga itlog sa pugad upang mapisa ay unang ginawa ng mga dinosaurs.

Sa loob ng 25 taon na kanyang pag-aaral sa mga itlog ng dinosaurs, sinabi ni Zelenitsky na hindi pa siya nakakakita ng isa na sobrang napreserba.

Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya nito, aniya, she could have sworn na kumindat ito sa kanya.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.